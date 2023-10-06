Как будет развиваться банковское кредитование в 2024 году

При благоприятных экономических и военных условиях, к концу 2024 года учетная ставка может снизиться до 15%, что может привести к уменьшению процентной нагрузки на заемщиков. Кроме того, важными для наращивания кредитования станут специальные программы по возмещению процентов по кредитам в рамках государственных кредитных программ.

"5-7-9"

Напомню, что для предпринимателей-участников государственной программы льготного кредитования "5-7-9" действуют специальные программы Киевской городской государственной администрации и Киевской облгосадминистрации, по которым компенсация процентов по кредитным договорам составляет 99% и 100% соответственно.

Благодаря компенсаторным программам на протяжении 2023 года количество предпринимателей в Киеве и Киевской области, воспользовавшихся программой льготного кредитования "5-7-9", выросло почти на 20%.

Конечно, такие программы стимулируют МПБ к активному развитию посредством участия в госпрограмме кредитования. Другими словами, возмещение процентов косвенно является драйвером развития банковского кредитования.

"Энергодом"

Следует отдельного внимания кредитование государственной программы "Энергодом" от Фонда энергоэффективности, которая позволяет объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) получить компенсацию на энергомодернизацию дома до 70% от необходимых расходов. С самого начала полномасштабного вторжения банковское кредитование этой программы было приостановлено. И только в сентябре 2023 года возобновилось предоставление энергокредитов.

Например, согласно условиям кредитования Глобус банка, ОСМД – участники программы "Энергодом" – получают возможность оформить ссуду сроком до 5 лет по ставке 16% годовых на сумму до 3 млн грн без первоначального взноса и обеспечения. А благодаря активному участию органов местных властей можно значительно сократить необходимые платежи по кредитам.

Недавно между банком и Львовской областной государственной администрацией уже заключено соглашение, согласно которому кредиторы – ОСМД – получат компенсацию по процентам кредита. В ближайшее время ожидается заключение подобных "компенсационных" соглашений с другими государственными администрациями в регионах Украины. И до конца года мы планируем оформить кредиты ОСМД на сумму более 200 млн грн.

Благодаря возмещению кредитных процентов расходы ОСМД значительно сократятся, поэтому следует ожидать достаточно активного периода привлечения новых участников в программу "Энергодом". Понимаем, что грядущая зима вряд ли будет простой. А эффективная работа органов местных властей, Фонда энергоэффективности и банков значительно упрощают гражданам возможность модернизировать собственные дома при минимальных затратах.

Что происходит в банковском секторе

На протяжении 2023 года главные тенденции банковского сектора таковы:

В 2023 году главным направлением развития кредитных банковских программ является участие в государственной программе льготных кредитов для МПБ "5-7-9%" (в общей структуре выданных кредитов, ссуды по программе "5-7-9" составляют более 50%);

С февраля 2022 г. объем чистых активов платежеспособных банков увеличился на 31,5%;

Банки наращивали объемы высоколиквидных активов: депозитных сертификатов НБУ и денежные средства на корреспондентских счетах;

С февраля 2022 г. спрос на ОВГЗ увеличился почти в 2 раза;

Объем чистых кредитов субъектам хозяйствования снизился на 4%;

Объем розничного гривневого кредитного портфеля за полтора года сократился на 15%;

С начала широкомасштабного вторжения банковские резервы под кредитные риски увеличились на 33%.

Несмотря на "военные" условия, банковская сфера демонстрирует постепенный рост, главным выразителем которого является активное участие банков в реализации государственных кредитных программ и эффективное сотрудничество с местными властями. Рынок ожидает, что в 2024 году данная тенденция будет только набирать обороты.