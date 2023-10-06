Як розвиватиметься банківське кредитування у 2024 році?

За сприятливих економічних і “воєнних” умов, до кінця 2024 року облікова ставка може знизитися до 15%, що може призвести до зменшення відсоткового навантаження на позичальників. Крім того, важливим для нарощування кредитування стануть спеціальні програми з відшкодування відсотків за кредитами в рамках державних кредитних програм.

"5-7-9"

Нагадаю, що для підприємців-учасників державної програми пільгового кредитування “5-7-9” діють спеціальні програми Київської міської державної адміністрації та Київської обласної державної адміністрації, за якими компенсація відсотків за кредитними договорами складає 99% і 100% відповідно.

Завдяки компенсаторним програмам впродовж 2023 року кількість підприємців в Києві та Київській області, що скористалися програмою пільгового кредитування "5-7-9", зросла майже на 20%.

Звісно, що такі програми стимулюють МСБ до активного розвитку через участь в держпрограмі кредитування. Іншими словами, відшкодування відсотків опосередковано є драйвером розвитку банківського кредитування.

"Енергодім"

Варте окремої уваги кредитування державної програми “Енергодім” від Фонду енергоефективності, яка дає змогу об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) отримати компенсацію на енергомодернізацію будинку до 70% від необхідних витрат. Від початку повномасштабного вторгнення банківське кредитування цієї програми було призупинено. І лише у вересні 2023 року поновилося надання енергокредитів.

Наприклад, згідно з умовами кредитування Глобус банку, ОСББ – учасники програми "Енергодім" – отримують можливість оформити позику терміном до 5 років за ставкою 16% річних на суму до 3 млн грн без початкового внеску та забезпечення. А завдяки активній участі органів місцевої влади можна значно скоротити необхідні платежі за кредитами.

Нещодавно між банком та Львівською обласною державною адміністрацією вже укладено угоду, згідно з якою кредитори – ОСББ – отримають компенсацію за відсотками кредиту. Найближчим часом очікується укладання подібних “компенсаційних” угод з іншими державними адміністраціями в регіонах України. І до кінця року ми плануємо оформити кредитів ОСББ на суму понад 200 млн грн.

Завдяки відшкодуванню кредитних відсотків витрати ОСББ значно скоротяться, тому слід очікувати досить активний період залучення нових учасників до програми "Енергодім". Розуміємо, що прийдешня зима навряд чи буде простою. А ефективна робота органів місцевої влади, Фонду енергоефективності та банків значно спрощують громадянам можливість модернізувати власні будинки за мінімальних витрат.

Що відбувається в банківському секторі

Впродовж 2023 року головні тенденції банківського сектору є такими:

У 2023 році головним напрямком розвитку кредитних банківських програм є участь у державній програмі пільгових кредитів для МСБ “5-7-9%” (в загальній структурі виданих кредитів, позики за програмою “5-7-9” складають понад 50%);

З лютого 2022 року обсяг чистих активів платоспроможних банків збільшився на 31,5%;

Банки нарощували обсяги високоліквідних активів: депозитних сертифікатів НБУ та кошти на кореспондентських рахунках;

З лютого 2022 року попит на ОВДП збільшився майже у 2 рази;

Обсяг “чистих” кредитів суб’єктам господарювання знизився на 4%;

Обсяг роздрібного гривневого кредитного портфеля за півтора року скоротився на 15%;

З початку широкомасштабного вторгнення банківські резерви під кредитні ризики збільшилися на 33%.

Попри "воєнні" умови, банківська сфера демонструє поступове зростання, головним виразником якого є активна участь банків в реалізації державних кредитних програм та ефективна співпраця з органами місцевої влади. Ринок очікує, що у 2024 році дана тенденція лише набиратиме обертів.