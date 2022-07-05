Клиентам ПриватБанка ввели новые ограничения на расходы

Если расходы клиента ПриватБанка на карте за месяц будут превышать 500 тыс. грн, банк потребует подтверждения источников доходов. В таких случаях клиент также попросит актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

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В случае отказа предоставлять документы, на счета будут наложены ограничения на расходные операции.

"Мы будем требовать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 тыс. грн. по личным карточкам и при этом не имеют документов, подтверждающих доходы", - говорят в "Привате".

Напомним, недавно Приватбанк также приступил к выплате пенсий и выпуску пенсионных карт для военных пенсионеров, которые теперь согласно обновленному законодательству могут получать пенсию напрямую через "Приват" и пользоваться удобными современными услугами банка.

Для оформления пенсионной карты, которая занимает несколько минут, военным пенсионерам нужно только один раз обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка с паспортом и кодом налогоплательщика.