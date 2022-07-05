Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Банки
Дата публикации

Клиентам ПриватБанка ввели новые ограничения на расходы

Клиентам ПриватБанка ввели новые ограничения на расходы

Если расходы клиента ПриватБанка на карте за месяц будут превышать 500 тыс. грн, банк потребует подтверждения источников доходов. В таких случаях клиент также попросит актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

В случае отказа предоставлять документы, на счета будут наложены ограничения на расходные операции.

"Мы будем требовать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 тыс. грн. по личным карточкам и при этом не имеют документов, подтверждающих доходы", - говорят в "Привате".

Напомним, недавно Приватбанк также приступил к выплате пенсий и выпуску пенсионных карт для военных пенсионеров, которые теперь согласно обновленному законодательству могут получать пенсию напрямую через "Приват" и пользоваться удобными современными услугами банка.

Для оформления пенсионной карты, которая занимает несколько минут, военным пенсионерам нужно только один раз обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка с паспортом и кодом налогоплательщика.

Автор:
Максим Беркаль