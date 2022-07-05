Клієнтам Приватбанку ввели нові обмеження на витрати

Якщо витрати клієнта Приватбанку на картці за місяць перевищуватимуть 500 тис. грн, банк вимагатиме підтвердження джерел доходів. У таких випадках у клієнта також попросить актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

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У разі відмови надавати документи, на рахунки буде накладено обмеження на видаткові операції.

"Ми будемо вимагати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот у 500 тис. грн за особистими картками і при цьому не мають документів, що підтверджують доходи", – кажуть у "Приваті".

Нагадаємо, нещодавно Приватбанк також розпочав виплату пенсій та випуск пенсійних карток для військових пенсіонерів, які відтепер згідно з оновленим законодавством можуть отримувати пенсію напряму через "Приват" та користуватися зручними сучасними послугами банку.

Для оформлення пенсійної картки, що займає декілька хвилин, військовим пенсіонерам треба лише один раз звернутися до найближчого відділення Приватбанку з паспортом та кодом платника податків.