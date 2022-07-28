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НБУ перевел номера счетов пользователей и электронных кошельков в формат IBAN
В Украине теперь каждый номер платежного счета пользователя и электронного кошелька будет состоять из 29 символов (букв и цифр), как и номер банковского счета, соответствующий стандарту ISO 13616 (IBAN). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Регулятор считает, что унифицированный подход к формированию всех видов счетов, а также электронных кошельков имеет два основных преимущества:
- дает возможность ускорить и автоматизировать прохождение платежей в Украине;
- обеспечит пользователям платежных счетов такой же уровень удобства при осуществлении платежей, как и пользователям банковских счетов.
"Номер платежного счета пользователя и электронного кошелька обязательно будет указываться во всех платежных инструкциях, то есть в распоряжениях пользователя о предоставлении услуг о выполнении платежной операции", — добавили в НБУ.
Напомним, с января 2020 г. в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN. Согласно стандарту, банковские счета, состоят из 29 символов по схеме: UAKKYYYYYYYAAAАААААААААААААААААА. При этом каждый символ имеет свое неизменное значение:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- UA – код Украины;
- KK – контрольная сумма;
- YYYYYY – ID-код учреждения, в котором открыт платежный счет или электронный кошелек;
- AAAААААААААААААААААА – номер счета.
Переход банковских счетов на стандарт IBAN продолжался с 5 августа по 31 октября 2020 года.