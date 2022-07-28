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Банки
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НБУ перевів номери рахунків користувачів та електронних гаманців у формат IBAN

НБУ перевів номери рахунків користувачів та електронних гаманців у формат IBAN

В Україні відтепер кожен номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця складатиметься з 29 символів (літер і цифр), як і номер банківського рахунку, що відповідає стандарту ISO 13616 (IBAN). Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Регулятор вважає, що уніфікований підхід до формування всіх видів рахунків, а також електронних гаманців має дві основні переваги:

  • дає можливість пришвидшити та автоматизувати проходження платежів в Україні;
  • забезпечить користувачам платіжних рахунків той самий рівень зручності під час здійснення платежів, як і користувачам банківських рахунків.

"Номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця обов’язково зазначатиметься в усіх платіжних інструкціях, тобто в розпорядженнях користувача надавачеві послуги про виконання платіжної операції", — додали в НБУ.

Нагадаємо, з січня 2020 в Україні використовуються лише банківські рахунки міжнародного стандарту IBAN. Згідно зі стандартом, банківські рахунки складаються з 29 символів за схемою: UAKKYYYYYYYAAAААААААААААААААААААА. При цьому кожен символ має своє постійне значення:

  • UA – код України;
  • KK – контрольна сума;
  • YYYYYY ‒ ID-код установи, в якій відкрито платіжний рахунок чи електронний гаманець;
  • AAAАААААААААААААААА – номер рахунку

Перехід банківських рахунків на стандарт IBAN тривав із 5 серпня до 31 жовтня 2020 року.

Автор:
Віта Молодан