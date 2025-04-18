Ответственный лидер по кредитованию бизнеса

Быть лидером в кредитовании украинского бизнеса значит быть ответственным за поддержку клиентов в сложные времена. С начала полномасштабного вторжения Райффайзен Банк непрерывно предоставляет кредиты и обеспечивает широкий спектр финансовых решений для разных отраслей.

Приоритет: агросектор

Агрокредитование – ключевое направление банка. На Райффайзен приходится 17% агропортфеля банковского рынка Украины, а 40% всех бизнес-кредитов банка — на агросектор. Только в 2024 году банк инвестировал более 7 млрд грн в агросферу, из которых 3 млрд грн — на развитие перерабатывающих предприятий и производственных мощностей, внедрение энергоэффективных технологий. Увеличение инвестиций в агропереработку способствует расширению экспортного потенциала Украины.

Энергетическая стойкость

Учитывая постоянные удары по энергетической инфраструктуре Украины со стороны России, банк активно финансирует проекты, способствующие энергетической автономности бизнеса. За год кредитный портфель по этому направлению вырос на 70%, до 1,4 млрд грн. Предприниматели получают финансирование для строительства солнечных электростанций, биогазовых заводов, производства биоэтанола, установки генераторов и других решений. Микро- и малый бизнес может получить кредиты на энергетические нужды без залога, а в некоторых случаях под 0,01% годовых.

«Зеленый» курс и ESG-финансирование

Райффайзен Банк активно наращивает «зеленый» кредитный портфель, который вырос на 75% - до 2,3 млрд грн на начало 2025 года. Среди поддержанных проектов, кроме возобновляемой энергетики, органическое земледелие, социально важная инфраструктура, биоразнообразие и управление отходами. Банк также помогает предпринимателям в выходе на новые рынки, используя свою ESG-экспертизу.

Международные программы по риск-шерингу

Сотрудничество с международными финансовыми учреждениями (ЕБРР, IFC, DFC и другими) расширяет доступ предпринимателей к финансированию. Риск-шеринговые программы позволяют уменьшить требования к залогу и упрощают условия кредитования.

К началу 2025 года общий объем сделок с международными партнерами достиг 1 млрд евро. Бизнес-клиенты могут получить кэшбэк от 10 до 20% на «зеленые» проекты и инициативы ветеранского бизнеса.

Поддержка ветеранов

Банк активно поддерживает ветеранский бизнес через программы «Сміливі» и «Агрокебети. Рости своє». В рамках этих инициатив ветераны-предприниматели получили 158 грантов на сумму от 70 до 260 тысяч грн для запуска и развития бизнеса. Кроме финансовой поддержки, проекты содержат образовательную составляющую, направленную на повышение компетенций предпринимателей. Также Райффайзен Банк дает приоритет в закупках ветеранским бизнесам во время проведения корпоративных тендеров.

Сотрудничество с государственными программами

Райффайзен Банк является активным участником государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%», позволяющей удешевить кредиты для бизнеса. Кроме того, банк участвует в программе компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники. Сотрудничество с Экспортно-кредитным агентством способствует расширению возможностей украинских предпринимателей на международном рынке.

Финансирование торговли, инвестиций и посевной

В 2024 году банк предоставил аккредитивы на 5,1 млрд грн, что на 30% больше, чем за предыдущий год. Более 1 млрд грн направлено на капитальные инвестиции. Также портфель банковских гарантий вырос до 6,6 млрд грн, что закрепило лидерские позиции банка по динамике роста гарантийного портфеля. Для поддержки аграрного бизнеса банк в прошлом году выпустил и авалировал векселя более чем на 2 млрд грн, а также расширил сеть партнеров до 67 компаний, предоставляющих специальные условия на приобретение удобрений, посевного материала, средств защиты растений и т.д.

Инвестируем в будущее

Райффайзен Банк продолжает играть ключевую роль в финансировании бизнеса, создании рабочих мест и поддержке экономики страны. Несмотря на вызовы, предприниматели демонстрируют высокий интерес к инвестициям и развитию, и банк готов поддерживать их на этом пути.