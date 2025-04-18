Відповідальний лідер з кредитування бізнесу

Бути лідером у кредитуванні українського бізнесу означає бути відповідальним у підтримці клієнтів у складні часи. Від початку повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк безперервно надає кредити та забезпечує широкий спектр фінансових рішень для різних галузей.

Пріоритет: агросектор

Агрокредитування — ключовий напрям банку. На «Райффайзен» припадає 17% агропортфеля банківського ринку України, а 40% усіх бізнес-кредитів банку — на агросектор. Лише у 2024 році банк інвестував понад 7 млрд грн в агросферу, з яких 3 млрд грн — у розвиток переробних підприємств та виробничих потужностей, впровадження енергоефективних технологій. Збільшення інвестицій в агроперероблення сприяє розширенню експортного потенціалу України.

Енергетична стійкість

Зважаючи на постійні удари по енергетичній інфраструктурі України з боку росії, банк активно фінансує проєкти, що сприяють енергетичній автономності бізнесу. За рік кредитний портфель у цьому напрямі зріс на 70%, до 1,4 млрд грн. Підприємці отримують фінансування для будівництва сонячних електростанцій, біогазових заводів, виробництва біоетанолу, встановлення генераторів та інших рішень. Мікро- та малий бізнес може отримати кредити на енергетичні потреби без застави, а у деяких випадках — під 0,01% річних.

«Зелений» курс та ESG-фінансування

Райффайзен Банк активно нарощує «зелений» кредитний портфель, що зріс на 75%, до 2,3 млрд грн, на початок 2025 року. Серед підтриманих проєктів, крім відновлювальної енергетики, органічне землеробство, соціально важлива інфраструктура, біорізноманіття та управління відходами. Банк також допомагає підприємцям у виході на нові ринки, використовуючи свою ESG-експертизу.

Міжнародні програми з ризик-шерингу

Співпраця з міжнародними фінансовими установами (ЄБРР, IFC, DFC та іншими) розширює доступ підприємців до фінансування. Ризик-шерингові програми дозволяють зменшити вимоги до застави та спрощують умови кредитування.

На початок 2025 року загальний обсяг угод із міжнародними партнерами сягнув 1 млрд євро. Бізнес-клієнти можуть отримати кешбек від 10 до 20% на «зелені» проєкти та ініціативи ветеранського бізнесу.

Робота команди з обслуговування корпоративних клієнтів "на полях" у агроклієнтів Лариса Бондарєва із командою відвідує виробництва енергетичних клієнтів Відкриття нової клініки клієнта у Львові, обладнання до якої допоміг профінансувати Райф Знайомство з обʼєктами для інвестиційного фінансування Райф ділиться експертизою з фінансування енергетичних проєктів на конференціях у Європі

Підтримка ветеранів

Банк активно підтримує ветеранський бізнес через програми «Сміливі» та «Агрокебети. Рости своє». У межах цих ініціатив ветерани-підприємці отримали 158 грантів на суму від 70 до 260 тис. грн для запуску та розвитку бізнесу. Окрім фінансової підтримки, проєкти містять освітню складову, спрямовану на підвищення компетенцій підприємців. Також Райффайзен Банк надає пріоритет у закупівлях ветеранським бізнесам під час проведення корпоративних тендерів.

Співпраця з державними програмами

Райффайзен Банк є активним учасником державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», яка дозволяє здешевити кредити для бізнесу. Крім того, банк бере участь у програмі компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки. Співпраця з Експортно-кредитним агентством сприяє розширенню можливостей українських підприємців на міжнародному ринку.

Фінансування торгівлі, інвестицій та посівної

У 2024 році банк надав акредитиви на 5,1 млрд грн, що на 30% більше, ніж за попередній рік. Понад 1 млрд грн спрямовано на капітальні інвестиції. Також портфель банківських гарантій зріс до 6,6 млрд грн, що закріпило лідерські позиції банку за динамікою зростання гарантійного портфеля. Для підтримки аграрного бізнесу банк минулого року випустив та авалював векселі на понад 2 млрд грн, а також розширив мережу партнерів до 67 компаній, які надають спеціальні умови на придбання добрив, посівного матеріалу, засобів захисту рослин тощо.

Інвестуємо у майбутнє

Райффайзен Банк продовжує відігравати ключову роль у фінансуванні бізнесу, створенні робочих місць та підтримці економіки країни. Попри виклики підприємці демонструють високий інтерес до інвестицій та розвитку, і банк готовий підтримувати їх на цьому шляху.