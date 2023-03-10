Покорение рынков Европы: как работает международное партнерство банков во время войны

До начала полномасштабного вторжения украинский бизнес, стремившийся выйти на европейский рынок, мог рассчитывать на финансирование со стороны украинских банков или на привлечение средств от финучреждений из стран ЕС. После 24 февраля 2022 года этот механизм перестал работать – с одной стороны из-за ограничений НБУ, с другой – из-за рисков, связанных с военным положением.

Однако потребность в привлечении кредитных средств для поддержки, сохранения бизнеса, его масштабирования и выхода на новые рынки не только сохранилась, но даже усилилась. Ответом на условия, в которых оказался украинский бизнес из-за войны войны, стала программа «Південний West Bridge», которую реализовала команда банков «Південний» и RIB.

Коллаборация равных

Задача действительно стояла нетривиальная – настроить механизм привлечения финансирования для развития бизнес-проектов в ЕС компаниями из страны, страдающей от крупнейшей военной агрессии в Европе за последние десятилетия. Пригодилось то, что банк «Південний» много лет развивал компетенции в сфере обслуживания корпоративных клиентов.

«Почти 30 лет банк «Південний» системно кредитует средний и крупный бизнес в Украине, имеет соответствующую отраслевую экспертизу и понимает потребности украинских предпринимателей» , – отмечает директор департамента корпоративного бизнеса, член правления банка «Південний» Александр Матюшенко.

В свою очередь, Regionala investiciju banka (RIB) является одним из десяти крупнейших банков Латвии, специализируется на финансировании крупного и среднего корпоративного бизнеса и на протяжении многих лет был дочерней структурой банка «Південний».

В конце концов, глубокая экспертиза «Південного» в украинском бизнесе и опыт работы на европейском рынке банка RIB стали основой программы «Південний West Bridge», которая помогает украинскому бизнесу получить финансирование для развития своей активности в Европе. В настоящее время цели и потребности в бизнесе разные, но можно выделить наиболее распространенные сценарии бизнес-миграции в ЕС:

покупка похожего бизнес-направления для масштабирования;

открытие нового бизнеса;

релокация в Европу части производства;

логистический бизнес в помощь основному украинскому направлению;

открытие торгового дома.

Какой бы вариант ни выбрал украинский бизнес, выход на рынки ЕС потребует дополнительных расходов.

Понимая, что каждая из моделей потребует своего бюджета, банкиры предложили достаточно гибкое решение, удовлетворяющее разные потребности бизнеса. По условиям программы «Південний West Bridge» компании могут получить до EUR7 млн. Финансирование можно получить сроком до 15 лет под 4% годовых. Кредитные средства должны стать для бизнеса толчком к дальнейшему развитию: закрыть потребность в пополнении оборотных средств (OPEX) и финансировании приобретения/создания основных средств (CAPEX).

Как это работает

Между банками-партнерами распределены функции: «Південний» проводит экономический анализ и оценивает риски кредитного проекта, RIB берет на себя юридический анализ и специфику европейского рынка. Процесс согласования финансирования включает несколько этапов: оценку бизнеса в Украине, планов компании на европейском рынке и анализ рисков.

« Опасения возникают там, где не хватает информации. В нашем кейсе этого нет, ведь банк «Південний» умеет работать с рисками и понимает ситуацию внутри Украины, знает, как работает бизнес при текущих условиях и может оценить риск страны, из-за которого европейские банки вообще не рассматривают вопрос финансирования » , – объясняет Александр Матюшенко.

Regionala investice banka

Наличие глубокой экспертизы у банков дает одну из важнейших ценностей программы – понимание украинского риска при рассмотрении кредитных проектов. Отсюда вытекает и лояльное отношение к бенефициарным владельцам из Украины при кредитовании их европейских компаний, быстрота и гибкость в принятии решений.

Если говорить об обобщенном профиле клиента – это европейские компании с украинскими бенефициарными собственниками, европейские компании, являющиеся частью украинских бизнес-холдингов, компании с прогнозируемой годовой выручкой от 5 млн. EUR.

Есть также и приоритеты с точки зрения отраслей экономики. «Нужно признать – этот перечень достаточно длинный, проще сформировать перечень направлений, которые в связи с отраслевыми лимитами банка RIB, не приоритетны – это проекты в жилой и офисной недвижимости, гостиничный бизнес и торговые центры», - говорит Александр Матюшенко. При этом он добавляет, что фокус делается на кредитовании бизнес-проектов украинских компаний в странах Восточной Европы: Польша, Литва, Словакия, Эстония, Латвия.

Успешные кейсы

Программа «Південний West Bridge» заработала в середине 2022 года, и за это время имеет несколько успешно реализуемых европейских кейсов.

Среди них – финансирование покупки парома для международной судоходной компании с хедофисом в Украине, специализирующейся на грузопассажирских перевозках.

Еще один из успешно реализуемых кейсов – кредит на покупку завода в Восточной Европе для крупнейшего украинского производителя и дистрибьютора товаров для дома и личной гигиены.

Есть в портфеле и кейсы успешного кредитования агробизнеса и нефтетрейдеров.

Осторожные планы

Украинскому бизнесу, имеющему смелость в эти сложные для Украины времена покорять внешние рынки, приходится конкурировать с глобальными игроками на их поле, и это не какой-нибудь вызов. « Рынки стран ЕС очень конкурентны, найти свою нишу – это задача со многими звездочками . «Південний West Bridge» помогает компаниям решить одну из них – вопрос привлечения финансирования» , – уверен Александр Матюшенко.

Наличие кредитного капитала является важнейшим условием успеха на начальном этапе выхода на новый рынок. Это позволяет сфокусироваться на стратегических вопросах развития и захвате доли рынка, а не поиска денег на текущие расходы.

На 2023 год по прогнозу ожидается увеличение кредитного портфеля по программе «Південний West Bridge» на 30-50 млн евро. В течение года банки планируют продать до 20 кредитных проектов.

В банке «Південний» отмечают, что для отдельных компаний главным экономическим эффектом от предложенной ими программы должно стать рост выручки и доходов от выхода на европейские рынки, для украинского бизнеса в целом – рост товарооборота между Украиной и ЕС, построение новых «мостов сотрудничества». Банки-партнеры верят в успех украинского бизнеса в Европе.