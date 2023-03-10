Підкорення ринків Європи: як працює міжнародне партнерство банків під час війни

До початку повномасштабного вторгнення український бізнес, який прагнув вийти на європейський ринок, міг розраховувати на фінансування з боку українських банків або на залучення коштів від фінустанов з країн ЄС. Після 24 лютого 2022 року цей механізм перестав працювати – з одного боку через обмеження НБУ, з іншого – через ризики, пов’язані воєнним станом.

Проте потреба у залученні кредитних коштів для підтримки, збереження бізнесу, його масштабування та виходу на нові ринки не тільки зберіглася, ба навіть посилилася. Відповіддю на умови, в яких опинився український бізнес через війну, стала програма «Південний West Bridge», яку реалізувала команда банків «Південний» та RIB.

Колаборація рівних

Задача дійсно стояла нетривіальна – налаштувати механізм залучення фінансування для розвитку бізнес-проєктів в ЄС компаніями з країни, яка потерпає від найбільшої військової агресії у Європі за останні десятиліття. В пригоді стало те, що банк «Південний» багато років розвивав компетенції у сфері обслуговування корпоративних клієнтів.

«Майже 30 років банк «Південний» системно кредитує середній і великий бізнес в Україні, має відповідну галузеву експертизу і розуміє потреби українських підприємців», - зауважує директор департаменту корпоративного бізнесу, член правління банку «Південний» Олександр Матюшенко.

У свою чергу Regionala investiciju banka (RIB) є одним із десяти найбільших банків Латвії, спеціалізується на фінансуванні великого та середнього корпоративного бізнесу та протягом багатьох років був дочірньою структурою банку «Південний».

Зрештою глибока експертиза «Південного» в українському бізнесі та досвід роботи на європейському ринку банку RIB стали основою програми «Південний West Bridge», яка допомагає українському бізнесу отримати фінансування для розвитку своєї активності у Європі. Наразі цілі та потреби у бізнесу різні, але можна виділити найбільш поширені сценарії бізнес-міграції до ЄС:

купівля схожого бізнес-напрямку для масштабування;

відкриття нового бізнесу;

релокація до Європи частини виробництва;

логістичний бізнес на допомогу основному українському напрямку;

відкриття торгового дому.

Який би варіант не обрав український бізнес, вихід на ринки ЄС вимагатиме додаткових витрат.

Розуміючи, що кожна з моделей вимагатиме свого бюджету, банкіри запропонували досить гнучке рішення, яке задовольнить різні потреби бізнесу. За умовами програми «Південний West Bridge» компанії можуть отримати до EUR7 млн. Фінансування можна отримати на строк до 15 років під 4% річних. Кредитні кошти мають стати для бізнесу поштовхом до подальшого розвитку: закрити потребу у поповненні обігових коштів (OPEX) та фінансуванні придбання/створення основних засобів (CAPEX).

Як це працює

Між банками-партнерами розподілені функції: «Південний» проводить економічний аналіз та оцінює ризики кредитного проєкту, RIB бере на себе юридичний аналіз та специфіку європейського ринку. Процес погодження фінансування включає в себе кілька етапів: оцінку бізнесу в Україні, планів компанії на європейському ринку і аналіз ризиків.

« Побоювання виникають там, де є брак інформації. В нашому кейсі цього немає, адже банк «Південний» вміє працювати з ризиками і має розуміння ситуації всередині України, знає, як працює бізнес за поточних умов і може оцінити ризик країни, через який європейські банки взагалі не розглядають питання фінансування » , - пояснює Олександр Матюшенко.

Regionala investiciju banka

Наявність глибокої експертизи у банків дає одну з важливих цінностей програми – розуміння українського ризику при розгляді кредитних проєктів. Звідси витікає й лояльне ставлення до бенефіціарних власників з України під час кредитування їхніх європейських компаній, швидкість та гнучкість у прийнятті рішень.

Якщо казати про узагальнений профіль клієнта – це європейські компанії з українськими бенефіціарними власниками, європейські компанії, що є частиною українських бізнес-холдингів, компанії з прогнозованою річною виручкою від 5 млн EUR.

Є також і пріоритети з точки зору галузей економіки. «Треба визнати – цей перелік досить довгий, простіше сформувати перелік напрямків, які у зв’язку з галузевими лімітами банку RIB, не є пріоритетними – це проєкти в житловій та офісній нерухомості, готельний бізнес та торгові центри», - каже Олександр Матюшенко. При цьому він додає, що фокус робиться на кредитування бізнес-проєктів українських компаній у країнах Східної Європи: Польща, Литва, Словаччина, Естонія, Латвія.

Успішні кейси

Програма «Південний West Bridge» запрацювала в середині 2022 року, і за цей час має декілька успішно реалізованих європейських кейсів.

Серед них – фінансування покупки порому для міжнародної судноплавної компанії з хедофісом в Україні, яка спеціалізується на вантажопасажирських перевезеннях.

Ще один з успішно реалізованих кейсів – кредит на купівлю заводу у Східній Європі для найбільшого українського виробника та дистриб’ютора товарів для дому та особистої гігієни.

Є в портфелі й кейси успішного кредитування агробізнесу і нафтотрейдерів.

Обережні плани

Українському бізнесу, що має сміливість у ці складні для України часи підкорювати зовнішні ринки, доводиться конкурувати з глобальними гравцями на їхньому полі, і це не аби який виклик. « Ринки країн ЄС дуже конкурентні, знайти свою нішу – це завдання з багатьма зірочками . «Південний West Bridge» допомагає компаніям вирішити одну з них – питання залучення фінансування» , - впевнений Олександр Матюшенко.

Наявність кредитного капіталу є дуже важливою умовою успіху на початковому етапі виходу на новий ринок. Це дозволяє сфокусуватися на стратегічних питаннях розвитку та захопленні долі ринку, а не на пошуку грошей на поточні витрати.

На 2023 рік за прогнозом очікується збільшення кредитного портфеля за програмою «Південний West Bridge» на 30-50 млн євро. Протягом року банки планують реалізувати до 20 кредитних проєктів.

У банку «Південний» наголошують, що для окремих компаній головним економічним ефектом від запропонованої ними програми має стати зростанням виручки та прибутків від виходу на європейські ринки, для українського бізнесу в цілому – зростання товарообігу між Україною та ЕС, побудова нових «мостів співпраці». Банки-партнери вірять в успіх українського бізнесу у Європі.