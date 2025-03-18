Предприниматели – самый массовый сегмент бизнеса, который имеет свои потребности в банковском сервисе

В 2024 году в Украине, по данным Госстата, количество зарегистрированных физлиц-предпринимателей выросло на 119 тыс.

Это очень позитивный сигнал, свидетельствующий о том, что наш бизнес за три года окончательно адаптировался к жизни и работе в условиях военного положения. Украинцы продолжают находить новые точки развития, реализовывать новые идеи и вносить свой вклад в поддержку экономики Украины.

Пока предприниматели — это самый массовый сегмент бизнеса, который имеет свои потребности в банковском сервисе. Безусловно, продукты и сервисы для ФЛП должны быть понятны и выходить за пределы классического банкинга, помогая клиентам получать новые возможности для развития своего бизнеса.

Например, в прошлом году мы предложили клиентам продукт BNPL, который реализуем вместе с нашим стратегическим партнером — маркетплейсом KASTA. Продукт гарантирует улучшение продаж торговца на 30% и более. Уже около 2,5 тыс. торговцев подключили такую услугу для своих покупателей и более 20 тыс. рассрочек оформлено.

Важно отметить, что BNPL – это кредитная операция, но не по «классическому сценарию». Оформление такого финансирования для предпринимателей происходит через факторинг. Банк заключает соглашение с торговцем на предоставление факторинга без регресса, согласно которому банк готов выкупать дебиторские задолженности торговца.

Также мы видим, что многие наши клиенты начинают активно смотреть в сторону экспорта и выходить на внешние рынки. Соответственно, у нас пользуются спросом консультации по валютному законодательству и особенностям получения оплаты от иностранного контрагента.

В 2024 году в Украине, по данным Госстата, количество зарегистрированных физлиц-предпринимателей выросло на 119 тыс.

И, безусловно, у нас весь комплекс классических продуктов, также мы разработали линейку кредитных продуктов с упрощенным кредитным процессом. При этом банк предоставляет возможность получить кредит онлайн до 1 млн. грн. на финансирование оборотного капитала и приобретение основных средств. Решение принимается в течение трех часов при наличии малого пакета документов. Также работаем по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", предлагаем эквайринг и доступное РКО. У нас действуют пакеты, позволяющие получать комплексное обслуживание бесплатно в первые три месяца.

И, что очень важно, мы работаем в парадигме индивидуального подхода к клиентам: у каждого есть свой менеджер, который помогает решать финансовые вопросы комплексно, что действительно экономит время клиента. Мы уверены, что сильный малый бизнес может стать основой экономического развития Украины.