У 2024 році в Україні, за даними Держстату, кількість зареєстрованих фізосіб-підприємців зросла на 119 тис.

Це дуже позитивний сигнал, який свідчить про те, що наш бізнес за три роки остаточно адаптувався до життя та роботи в умовах воєнного стану. Українці продовжують знаходити нові точки розвитку, реалізовувати нові ідеї та робити свій внесок у підтримку економіки України.

Наразі підприємці — це наймасовіший сегмент бізнесу, який має свої потреби у банківському сервісі. Безумовно, продукти та сервіси для ФОП мають бути зрозумілими та виходити за межі класичного банкінгу, допомагаючи клієнтам отримувати нові можливості для розвитку свого бізнесу.

Наприклад, минулого року ми запропонували клієнтам продукт BNPL, який реалізуємо разом із нашим стратегічним партнером — маркетплейсом KASTA. Продукт гарантує покращення конверсії продажів торговця на 30% і більше. Вже майже 2,5 тис. торговців підключили таку послугу для своїх покупців і більш ніж 20 тис. розстрочок оформлено.

Важливо зазначити, що BNPL — це кредитна операція, але не за «класичним сценарієм». Оформлення такого фінансування для підприємців відбувається через факторинг. Банк укладає угоду з торговцем на надання факторингу без регресу, за якою банк готовий викуповувати дебіторські заборгованості торговця.

Також ми бачимо, що багато наших клієнтів починають активно дивитися у бік експорту та виходити на зовнішні ринки. Відповідно у нас користуються попитом консультації щодо валютного законодавства та особливостей отримання оплати від іноземного контрагента.

У 2024 році в Україні, за даними Держстату, кількість зареєстрованих фізосіб-підприємців зросла на 119 тис.

І, безумовно, у нас є весь комплекс класичних продуктів, також ми розробили лінійку кредитних продуктів зі спрощеним кредитним процесом. При цьому банк надає можливість отримати кредит онлайн до 1 млн грн на фінансування оборотного капіталу та придбання основних засобів. Рішення ухвалюється протягом трьох годин за наявності мінімального пакета документів. Також працюємо за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», пропонуємо еквайринг та доступне РКО. У нас діють пакети, які дозволяють отримувати комплексне обслуговування безкоштовно у перші три місяці.

І, що дуже важливо, ми працюємо у парадигмі індивідуального підходу до клієнтів: у кожного з них є свій менеджер, який допомагає вирішувати фінансові питання комплексно, що дійсно економить час клієнта. Ми впевнені, що сильний малий бізнес може та стане основою економічного розвитку України.