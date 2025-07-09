"ПриватБанк является надежным работодателем с инновационной средой. Это помогает привлекать специалистов, которые ценят партнерство и стремятся к развитию", — Роман Борисенко, ПриватБанк

О кадровой политике ПриватБанка в интервью журналу "ТОП-100" рассказал руководитель HR-дирекции и корпоративного управления ПриватБанка Роман Борисенко.

Как три года войны повлияли на HR-стратегию ПриватБанка? Какие ее элементы возникли впервые или приобрели больший вес, а что утратило актуальность?

– Наша HR-стратегия значительно изменилась в соответствии с новыми реалиями. Она основывается на современной методологии открытых экосистем, где ПриватБанк является частью широкой сети взаимодействий. Это означает, что HR-процессы учитывают потребности и ожидания всех заинтересованных сторон: работников, кандидатов, партнеров, клиентов и государственных учреждений. Вместе с тем, безопасность и благосостояние работников остаются приоритетом. Мы усилили протоколы безопасности, энергонезависимость отделений и ввели модель гибридной или дистанционной работы для тех работников, чьи функциональные обязанности это позволяли. Такие меры позволяют сохранять функциональность команды и упругость в рабочих действиях.

Большинство HR-процессов мы автоматизируем, чтобы команда могла сосредоточиться на стратегических задачах, а работники получали услуги быстрее и удобнее. Эффективными уже работающими решениями являются внутренние порталы и мобильные приложения для доступа к корпоративным сервисам: оформление отпусков, больничных, учет рабочего времени, заказ кадровых документов, страхование, просмотр расчетных писем, планирование KPI, HR-аналитика и дашборды.

Только за последние три года мы добились значительного прогресса в автоматизации и диджитализации HR-процессов, что позволило нам оптимизировать работу и повысить эффективность управления персоналом. В частности, следует отметить внедрение автоматизированных персонализированных дашбордов для быстрого доступа к аналитическим данным и диджитализацию штатного расписания, что значительно облегчило работу с кадровой документацией. Кроме того, мы просмотрели и упростили шаблоны и процессы кадрового администрирования, переведя все шаблоны документов в цифровой формат с использованием квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями законодательства.

Для обучения и развития персонала используются цифровые платформы, обеспечивающие доступность образовательных ресурсов в любое время. Мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта для улучшения большинства HR-процессов, в частности, АИ-инструменты уже применяются для формирования планов развития для ИТ-функции, и мы намерены масштабировать этот инструмент на весь банк.

Кадровый кризис затронул многие отрасли экономики, и финансовый сектор не исключение. Что является основой механизма удержания кадров в ПриватБанке?

– Механизм удержания персонала в ПриватБанке базируется на нескольких ключевых принципах.

В первую очередь это надежность. Во времена неопределенности люди ценят стабильную работу и своевременную оплату труда, и ПриватБанк, как крупнейший банк страны, может это гарантировать. В ПриватБанке прозрачный подход к оплате труда, что обеспечивается ориентацией на рынок и системой грейдов. Сменная часть вознаграждения реализуется через систему управления эффективностью, которая работает на ежемесячной, ежеквартальной, полугодовой и годовой основе. Зарплата пересматривается дважды в год и выплачивается три раза в месяц, что дает работникам большую финансовую гибкость. Такой подход особенно важен в современных экономических условиях, когда стабильность и предсказуемость доходов являются ключевыми факторами благосостояния работников.

Во-вторых, это комплексные программы социальной защиты и психологической поддержки.

В третьих, это возможности для развития и признания достижений. Даже в сложные времена мы продолжаем инвестировать в развитие наших работников, предлагая им внутренние курсы, тренинги, вебинары с экспертами рынка и внешние программы обучения и повышения квалификации. В 2024 году 11 800 сотрудников прошли внешнее обучение. Все работники банка имеют доступ к постоянно обновляющейся корпоративной библиотеке, содержащей широкий выбор бизнес-литературы. Действует Программа признания и поощрения, где каждый месяц отмечаются лучшие проекты кроссфункциональной комиссией. В конце 2024 года в рамках этой программы было награждено более 2000 работников за вклад в развитие банка, улучшение клиентского опыта и внедрение инноваций.

И, безусловно, немаловажную роль играет сильная корпоративная культура, способствующая вовлеченности, доверию и инклюзивности. В 2024 году началась масштабная культурная трансформация и разработаны корпоративные ценности, которые определяют наши действия и являются фундаментом для построения долгосрочных отношений с партнерами, клиентами и друг с другом. На основе этих ценностей была разработана модель компетенций всех уровней должностей, которая позволит лучше подбирать кандидатов, оценивать эффективность работников и планировать их развитие.

Какую роль в формировании команды играет рекрутинг и легко сейчас искать специалистов? Что помогает в этом процессе, как изменился подход к поиску кадров?

– С учетом вызовов войны искать специалистов сейчас, безусловно, сложнее. Конкуренция за таланты возросла, многие квалифицированные кадры уехали за границу или мобилизованы.

Что помогает? В первую очередь это бренд ПриватБанка, мы являемся надежным работодателем с многолетней историей, безупречной репутацией, профессиональной командой и инновационной средой. Это привлекает специалистов, которые ищут надежного партнера и ориентированы на результат.

Подход к поиску кандидатов претерпел изменения: мы перешли к более проактивной стратегии, не ограничиваясь ожиданием отзывов от кандидатов, а инициируя их поиск самостоятельно. Одним из новшеств в этом направлении является использование контекстной рекламы в мессенджерах для массовых профессий и реферальная программа для отдельных категорий должностей. Мы также регулярно информируем об актуальных вакансиях работников банка, благодаря чему почти каждая пятая вакансия закрывается внутренними кандидатами, что является хорошим показателем.

Усилилось сотрудничество с вузами. Мы активно расширяем портфель партнеров, реализуем программы стажировок, онлайн-практики, участвуем в ярмарках вакансий и других образовательных мероприятиях. Подобные инициативы позволяют нам формировать внешний кадровый резерв и усиливать бренд работодателя среди молодежи.

В ПриватБанке мы придерживаемся принципов инклюзивности и разнообразия, поэтому мы открыты для трудоустройства ветеранов, людей с инвалидностью, одиноких матерей с детьми, молодежи и пожилых людей. Мы противодействуем любым формам дискриминации и выбираем кандидатов только на основе профессионального опыта и необходимых для определенной роли компетенций.

Многие компании усиливают программы поддержки сотрудников, распространяют поддержку на членов их семей? Какой опыт в этом направлении наработан ПриватБанком?

- Мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, стресс, тревога и потери являются реальностью для многих. Мы расширили программу психологической поддержки, отныне не только работники, но и члены их семей могут получить до 10 безвозмездных индивидуальных консультаций с профессиональными психологами. Также все работники банка могут присоединиться к серии вебинаров по управлению стрессом.

Заботясь о здоровье сотрудников, банк полностью компенсирует стоимость программы медицинского страхования, которое покрывает широкий спектр услуг. В 2024 году было застраховано более 10 тысяч работников. Среди дополнительных бенефитов, предоставляемых ПриватБанком, — выгодные предложения корпоративной мобильной связи для работников и их родных, а также различные скидки от партнеров.

С начала войны мы продолжаем помогать работникам, которые эвакуируются из опасных зон и статуса ВПЛ, предлагая перевод на вакансии в более безопасных регионах и оплачивая аренду жилья. Сотрудники, работающие в прифронтовых регионах, имеют повышенный коэффициент к установленной ставке заработной платы.

Работники, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут рассчитывать на материальную помощь, оказываемую в рамках благотворительных программ. Эта поддержка может быть оказана в случае ранения, лечения, реабилитации, повреждения или уничтожения жилья в результате военных действий, поддержки семей погибших или пропавших без вести работников.

Большое значение приобретают компетенции в поддержке мобилизованных и в работе с ветеранами. Как банк решает эту задачу и о каких результатах можно говорить?

- Поддержка наших коллег, вставших на защиту Украины, является для нас приоритетом. Мы разработали комплексную программу помощи мобилизованным работникам, ветеранам и членам их семей, мы глубоко уважаем и ценим их вклад.

За всеми мобилизованными работниками хранятся рабочее место, выплаты зарплаты и программа медицинского страхования. Мы поддерживаем связь с ними, интересуемся их потребностями и оказываем помощь.

Процесс возвращения к гражданской жизни после фронта может быть сложным, поэтому для демобилизованных работников существует специальный процесс адаптации, который помогает им эффективно вернуться к исполнению своих должностных обязанностей, или дает возможность сменить должность, учитывая предыдущий опыт военного и его возможности. В течение первого года возвращения со службы мы поддерживаем наших демобилизованных работников, компенсируя затраты на отдых и оздоровление, ведь возможность больше проводить время с семьей и получить качественный отдых очень важны в этот период.

Кроме того, часть программы — расширенная программа медицинского страхования, консультации с профессиональными военными психологами, юридическая поддержка, карьерные консультации и премии ко Дню защитников и защитниц.

Мы оказываем финансовую поддержку за ранения, реабилитацию, приобретение инвалидности. В случае гибели военного или получения им статуса пропавшего без вести финансовая помощь оказывается его родственникам. Банк дополнительно ввел ежемесячные финансовые выплаты для детей таких работников до достижения ими 18 лет.

Для нас важно поддерживать семьи наших военных коллег в эти сложные времена. У членов семей мобилизованных работников и ветеранов есть возможность получить профессиональные психологические консультации и выплаты на подарки детям к рождественским праздникам.

Большинство ветеранов демонстрируют высокую мотивацию и стремление к самореализации. Их опыт, стрессоустойчивость и лидерские качества очень ценны для банка. Мы постоянно усовершенствуем программу поддержки, учитывая обратную связь от ветеранов.