"ПриватБанк є надійним роботодавцем з інноваційним середовищем. Це допомагає залучати фахівців, які цінують партнерство та прагнуть розвитку", — Роман Борисенко, ПриватБанк

Про кадрову політику ПриватБанку в інтерв’ю журналу “ТОП-100” розповів керівник HR-дирекції та корпоративного управління ПриватБанку Роман Борисенко.

Як три роки війни вплинули на HR-стратегію ПриватБанку? Які її елементи виникли вперше чи набули більшої ваги, а що втратило актуальність?

- Наша HR-стратегія значно змінилася відповідно до нових реалій. Вона базується на сучасній методології відкритих екосистем, де ПриватБанк є частиною широкої мережі взаємодій. Це означає, що HR-процеси враховують потреби та очікування всіх зацікавлених сторін: працівників, кандидатів, партнерів, клієнтів і навіть державних установ. Водночас безпека та добробут працівників залишаються пріоритетом. Ми посилили протоколи безпеки, енергонезалежність відділень та запровадили модель гібридної або дистанційної роботи для тих працівників, чиї функціональні обов’язки це дозволяли. Такі заходи дозволяють зберігати функціональність команди та гнучкість у робочих процесах.

Більшість HR-процесів ми автоматизуємо, щоб команда могла зосередитися на стратегічних завданнях, а працівники отримували послуги швидше та зручніше. Ефективними рішеннями, які вже працюють, є внутрішні портали та мобільні застосунки для доступу до корпоративних сервісів: оформлення відпусток, лікарняних, облік робочого часу, замовлення кадрових документів, страхування, перегляд розрахункових листів, планування KPI, HR-аналітика та дашборди.

Лише за останні три роки ми досягли значного прогресу в автоматизації та диджиталізації HR-процесів, що дало нам змогу оптимізувати роботу та підвищити ефективність управління персоналом. Зокрема, варто відзначити впровадження автоматизованих персоналізованих дашбордів для швидкого доступу до аналітичних даних та диджиталізацію штатного розпису, що значно полегшило роботу з кадровою документацією. Крім того, ми переглянули та спростили шаблони й процеси кадрового адміністрування, перевівши всі шаблони документів у цифровий формат з використанням кваліфікованого електронного підпису згідно з вимогами законодавства.

Для навчання та розвитку персоналу використовуються цифрові платформи, що забезпечують доступність освітніх ресурсів у будь-який час. Наразі ми активно впроваджуємо технології штучного інтелекту для покращення більшості HR-процесів, зокрема, АІ-інструменти вже застосовуються для формування планів розвитку для ІТ-функції, і ми маємо намір масштабувати цей інструмент на весь банк.

Кадрова криза зачепила багато галузей економіки, і фінансовий сектор не виняток. Що є основою механізму утримання кадрів у ПриватБанку?

- Механізм утримання персоналу у ПриватБанку базується на кількох ключових принципах.

Насамперед це надійність. У часи невизначеності люди цінують стабільну роботу та своєчасну оплату праці, і ПриватБанк як найбільший банк країни може це гарантувати. У ПриватБанку прозорий підхід до оплати праці, що забезпечується орієнтацією на ринок та системою грейдів. Змінна частина винагороди реалізується через систему управління ефективністю, яка працює на щомісячній, щоквартальній, піврічній та річній основі. Зарплата переглядається двічі на рік і виплачується тричі на місяць, що дає працівникам більшу фінансову гнучкість. Такий підхід особливо важливий у сучасних економічних умовах, коли стабільність і передбачуваність доходів є ключовими чинниками добробуту працівників.

По-друге, це комплексні програми соціального захисту та психологічної підтримки.

По-третє, це можливості для розвитку та визнання досягнень. Навіть у складні часи ми продовжуємо інвестувати у розвиток наших працівників, пропонуючи їм внутрішні курси, тренінги, вебінари з експертами ринку та зовнішні програми навчання та підвищення кваліфікації. У 2024 році 11 800 співробітників пройшли зовнішнє навчання. Всі працівники банку мають доступ до корпоративної бібліотеки, яка постійно оновлюється та містить широкий вибір бізнес-літератури. Діє Програма визнання та заохочення, де щомісяця відзначаються найкращі проєкти кросфункціональною комісією. Наприкінці 2024 року в межах цієї програми було нагороджено понад 2000 працівників за внесок у розвиток банку, покращення клієнтського досвіду та впровадження інновацій.

І, безумовно, важливу роль відіграє сильна корпоративна культура, яка сприяє залученості, довірі та інклюзивності. У 2024 році розпочалася масштабна культурна трансформація і були розроблені корпоративні цінності, які визначають наші дії та є фундаментом для побудови довгострокових відносин із партнерами, клієнтами та один з одним. На основі цих цінностей була розроблена модель компетенцій для всіх рівнів посад, яка дозволить краще підбирати кандидатів, оцінювати ефективність працівників та планувати їхній розвиток.

Яку роль у формуванні команди відіграє рекрутинг і чи легко наразі шукати спеціалістів? Що допомагає у цьому процесі, як змінився підхід до пошуку кадрів?

- З урахуванням викликів війни шукати спеціалістів зараз, безумовно, складніше. Конкуренція за таланти зросла, багато кваліфікованих кадрів виїхали за кордон або мобілізовані.

Що допомагає? Насамперед це бренд ПриватБанку, ми є надійним роботодавцем з багаторічною історією, бездоганною репутацією, професійною командою та інноваційним середовищем. Це залучає фахівців, які шукають надійного партнера та орієнтовані на результат.

Підхід до пошуку кандидатів зазнав змін: ми перейшли до більш проактивної стратегії, не обмежуючись очікуванням відгуків від кандидатів, а ініціюючи їхній пошук самостійно. Одним із нововведень у цьому напрямі є використання контекстної реклами у месенджерах для масових професій та реферальна програма для окремих категорій посад. Ми також регулярно інформуємо про актуальні вакансії працівників банку, завдяки чому майже кожна п’ята вакансія закривається внутрішніми кандидатами, що є гарним показником.

Посилилася співпраця із вишами. Ми активно розширюємо портфель партнерів, реалізуємо програми стажувань, онлайн-практики, беремо участь у ярмарках вакансій та інших освітніх заходах. Подібні ініціативи дають нам можливість формувати зовнішній кадровий резерв та посилювати бренд роботодавця серед молоді.

У ПриватБанку ми дотримуємось принципів інклюзивності та різноманітності, тож ми відкриті для працевлаштування ветеранів, людей з інвалідністю, одиноких матерів з дітьми, молоді та літніх людей. Ми протидіємо будь-яким формам дискримінації та обираємо кандидатів лише на основі професійного досвіду та необхідних для певної ролі компетенцій.

Багато компаній посилюють програми підтримки співробітників, поширюють підтримку на членів їхніх родин? Який досвід у цьому напрямі напрацьовано ПриватБанком?

- Ми усвідомлюємо, що, на жаль, стрес, тривога та втрати є реальністю для багатьох. Ми розширили програму психологічної підтримки, відтепер не тільки працівники, а й члени їхніх родин мають можливість отримати до 10 безоплатних індивідуальних консультацій з професійними психологами. Також усі працівники банку можуть долучитись до серії вебінарів з управління стресом.

Піклуючись про здоров’я співробітників банк повністю компенсує вартість програми медичного страхування, яке покриває широкий спектр послуг. У 2024 році було застраховано понад 10 тис. працівників. Серед додаткових бенефітів, які надає ПриватБанк, — вигідні пропозиції корпоративного мобільного зв’язку для працівників та їхніх рідних, а також різноманітні знижки від партнерів.

Від початку війни ми продовжуємо допомагати працівникам, які евакуюються з небезпечних зон та зі статусом ВПО, пропонуючи переведення на вакансії у більш безпечних регіонах та оплачуючи оренду житла. Співробітники, які працюють у прифронтових регіонах, мають підвищений коефіцієнт до встановленої ставки заробітної плати.

Працівники, які опинились у складних життєвих обставинах, можуть розраховувати на матеріальну допомогу, яка надається у межах благодійних програм. Ця підтримка може бути надана у разі поранення, лікування, реабілітації, пошкодження чи знищення житла внаслідок воєнних дій, підтримки родин загиблих чи зниклих безвісти працівників.

Великої ваги набувають компетенції у підтримці мобілізованих та у роботі з ветеранами. Як банк вирішує це завдання і про які результати можна говорити?

- Підтримка наших колег, які стали на захист України, є для нас пріоритетом. Ми розробили комплексну програму допомоги мобілізованим працівникам, ветеранам та членам їхніх родин, ми глибоко поважаємо і цінуємо їхній внесок.

За всіма мобілізованими працівниками зберігаються робоче місце, виплати зарплати та програма медичного страхування. Ми підтримуємо з ними зв’язок, цікавимося їхніми потребами та надаємо допомогу.

Процес повернення до цивільного життя після фронту може бути складним, тому для демобілізованих працівників існує спеціальний процес адаптації, який допомагає їм ефективно повернутися до виконання своїх посадових обов’язків, або ж надає можливість змінити посаду, враховуючи попередній досвід військового та його можливості. Протягом першого року повернення зі служби ми підтримуємо наших демобілізованих працівників, компенсуючи витрати на відпочинок та оздоровлення, адже можливість більше проводити часу з сім’єю та отримати якісний відпочинок дуже важливі у цей період.

Окрім того, частиною програми є розширена програма медичного страхування, консультації з професійними військовими психологами, юридична підтримка, кар’єрні консультації та премії до Дня захисників і захисниць.

Ми надаємо фінансову підтримку за поранень, реабілітації, набутті інвалідності. У разі загибелі військового або отримання ним статусу зниклого безвісти фінансова допомога надається його родичам. Банк додатково впровадив щомісячні фінансові виплати для дітей таких працівників до досягнення ними 18 років.

Для нас важливо підтримувати родини наших військових колег у ці складні часи. Члени сімей мобілізованих працівників та ветеранів мають можливість отримати професійні психологічні консультації та виплати на подарунки дітям до різдвяних свят.

Більшість ветеранів демонструють високу мотивацію та прагнення до самореалізації. Їхній досвід, стресостійкість та лідерські якості надзвичайно цінні для банку. Ми постійно вдосконалюємо програму підтримки, враховуючи зворотний зв’язок від ветеранів.