Распределенная генерация – щит энергобезопасности: как ПриватБанк финансирует новую энергетическую устойчивость Украины

Еще несколько лет назад распределенная генерация воспринималась как опция: интересная, инновационная, перспективная, но не критическая. Полномасштабное вторжение РФ перечеркнуло старые представления. В 2022–2023 годах удары по энергетической инфраструктуре сделали централизованную энергетику уязвимой, а во многих случаях просто нежизнеспособной. На этом фоне распределенная генерация стала не просто трендом, а новой архитектурой безопасности страны.

В то же время она нуждается в колоссальных инвестициях, доверии со стороны финансовых учреждений и механизмов финансирования. Как ПриватБанк – крупнейший банк страны – отвечает на этот вызов?

Скорость как стратегическое преимущество

Реакция банковского сектора на энергетический кризис не могла быть медленной. ПриватБанк одним из первых подписал энергетический меморандум, подтвердив готовность финансировать распределенную генерацию. Но для этого нужно изменить сам подход к кредитованию.

Для массового бизнеса ключевой задачей стало упростить доступ к ресурсам. Именно микро- и малый бизнес первыми пострадали от блекаутов. Поэтому банк запустил быстрые, часто беззалоговые кредиты на приобретение генераторов, солнечных панелей, инверторов, батарей и т.п.

Когда ваш бизнес не может нормально работать из-за нехватки электроэнергии, или когда на улице минус десять и нет света, клиенты не могут долго ждать кредитного решения. Поэтому мы сделали ставку на цифровизацию, скоринг, стандартные пакеты решений. Во многих случаях от обращения к выдаче проходит не больше трех дней.

Спрос смещается – подход меняется

2024-2025 годов ситуация изменилась. Часть малого бизнеса уже обеспечила себя энергетическим резервом. В то же время растет интерес со стороны среднего и крупного бизнеса – к стратегическим проектам: когенерационные установки, ветроэлектростанции, накопители энергии, биогаз, биоэтанол.

Эти кейсы более сложны, требуют индивидуального подхода, оценки финансовой модели, технической документации, долгосрочных прогнозов.

Для значительных проектов принцип "все унифицировать" не работает, каждый проект по своему уникален. Мы глубоко анализируем бизнес клиента, смотрим на перспективу. Если есть потенциал и обоснованная модель, мы поддержим.

Принципы вместо политики

ПриватБанк – государственный банк. Это часто вызывает вопрос о его независимости в кредитовании стратегических направлений. Влияет ли государство на решение? Есть ли риск «административных» кредитов?

Мы работаем на коммерческих началах. Все проекты проходят через подробный анализ, анализируется весь комплекс рисков, сделка правильно структурируется. Да, есть запрос от государства на то, чтобы банки активно кредитовали энергопроекты, в то же время наша задача оставаться прибыльными и продолжать наполнять бюджет Украины, уплачивая налоги и дивиденды. Мы финансируем только те проекты, которые обладают экономической жизнеспособностью. И не важно, это ФЛП на миллион гривен, или проект на десятки миллионов евро.

Риски – разделены, ответственность – общая

Один из ключевых инструментов, позволяющий масштабно финансировать распределенную генерацию – это программы распределения рисков (RSF) с международными партнерами: ЕБРР, польским BGK, другими институтами.

Эти программы позволяют банку финансировать бизнес даже в прифронтовых регионах – Сумской, Харьковской, Черниговской областях. ПриватБанк берет на себя лишь часть риска, остальные покрывают международные финансовые организации.

В 2023–2025 годах объем кредитных соглашений, которые могут быть покрыты ЕБРР, вырос с 240 до 600 млн евро. Это позволяет банку расширять кредитование в условиях сохранения качества портфеля.

Говорящие цифры

2,7% – доля проблемных кредитов (NPL) в бизнес-портфеле банка.

<1% – доля проблемных ссуд в сегменте энергокредитов.

1–5 млн грн – типовые суммы кредитов для малого бизнеса.

50+ млн грн/до десятков млн евро – для крупных энергетических проектов.

География спроса: где больше тьмы – там больше проектов

Больше всего заявок поступает из переживших массовые отключения регионов: Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Днепропетровщина. География зависит и от ресурса: солнце – юг, ветер – запад и побережье, газопоршневые установки – почти по всей стране.

Это свидетельствует о том, что бизнес не только реагирует на угрозы, но принимает стратегические решения на основе логики и экономики.

Евгений Куликов, руководитель Направления корпоративного бизнеса ПриватБанка

Контроль и доверие

ПриватБанк в обязательном порядке контролирует целевое использование средств, выданных по энергопроектам, равно как и по всем другим кредитам. Если деньги выданы на солнечные панели, это они и должны быть.

Оценка экологических и социальных рисков – обязательный компонент для всех кредитов. У нас есть своя экспертиза, дополнительно могут привлекаться внешние эксперты. Аналогично – по оценке технологической и финансовой составляющей проектов.

Цифровизация: энергокредит через смартфон

Сегодня большинство массовых энергокредитов оформляются онлайн: от заявки до подписания – через Privat24. Клиенты представляют документы, получают скоринг, решения и средства – без физического визита в банк.

Это – не только удобно, но и критично в условиях военного времени, когда мобильность ограничена, а время – на вес золота.

Что дальше?

В 2024–2025 годах банк видит рост инвестиционных запросов со стороны среднего и крупного бизнеса. Все больше компаний мыслят не как выжить, а как стать сильнее. Распределенная генерация – это не расход, а инвестиция в непрерывность, постоянство и независимость.

ПриватБанк адаптируется: расширяет партнерские программы, усовершенствует аналитику, обучает сотрудников, работает со все более сложными и комплексными соглашениями. Это эволюция от кредитного продукта к комплексному решению по энергобезопасности.

Успешный кейс – не исключение

Среди кейсов – как массовые (ФЛП, получивший миллион на панели за 3 дня), так и комплексные: когенерационная установка для крупного производителя с полным циклом согласования, анализа технических условий, запуска в работу, реализуемые за два месяца. Повторные обращения за новыми энергокредитами клиентов свидетельствуют об удовлетворенности тем, как мы сработали.

Конечно, вопрос стоимости финансирования стоит остро. Но для малого бизнеса есть «5-7-9%», для экспортно ориентированного бизнеса – кредиты в валюте.

Финансирование распределенной генерации – это не просто энергия. Это об уверенности бизнеса, стабильности общин, устойчивости государства. Это – предохранитель от энергетического коллапса. И роль банков в этом процессе – ключевая. Мы в ПриватБанке готовы быть партнерами в каждом киловате независимости.