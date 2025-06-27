Розподілена генерація — щит енергобезпеки: як ПриватБанк фінансує нову енергетичну стійкість України

Ще кілька років тому розподілена генерація сприймалася як опція: цікава, інноваційна, перспективна, але не критична. Повномасштабне вторгнення РФ перекреслило старі уявлення. У 2022–2023 роках удари по енергетичній інфраструктурі зробили централізовану енергетику вразливою, а в багатьох випадках — просто нежиттєздатною. На цьому тлі розподілена генерація стала не просто трендом, а новою безпековою архітектурою країни.

Водночас вона потребує колосальних інвестицій, довіри з боку фінансових установ та виважених механізмів фінансування. Як ПриватБанк — найбільший банк країни — відповідає на цей виклик?

Швидкість як стратегічна перевага

Реакція банківського сектору на енергетичну кризу не могла бути повільною. ПриватБанк одним із перших підписав енергетичний меморандум, підтвердивши готовність фінансувати розподілену генерацію. Але для цього потрібно було змінити сам підхід до кредитування.

Для масового бізнесу ключовим завданням стало спростити доступ до ресурсів. Саме мікро- та малий бізнес першими постраждали від блекаутів. Тому банк запустив швидкі, часто беззаставні кредити на придбання генераторів, сонячних панелей, інверторів, батарей тощо.

Коли ваш бізнес не може нормально працювати через нестачу електроенергії, або коли на вулиці мінус десять і немає світла, клієнти не можуть довго чекати на кредитне рішення. Саме тому ми зробили ставку на цифровізацію, скоринг, стандартні пакети рішень. У багатьох випадках від звернення до видачі проходить не більше трьох днів.

Попит зміщується – підхід змінюється

2024-2025 років ситуація змінилася. Частина малого бізнесу вже забезпечила себе енергетичним резервом. Натомість зростає інтерес з боку середнього та великого бізнесу – до стратегічних проєктів: когенераційні установки, вітроелектростанції, накопичувачі енергії, біогаз, біоетанол.

Ці кейси складніші, вимагають індивідуального підходу, оцінки фінансової моделі, технічної документації, довгострокових прогнозів.

Для значних проектів принцип "все уніфікувати" не працює, кожен проект по своєму унікальний. Ми глибоко аналізуємо бізнес клієнта, дивимось на перспективу. Якщо є потенціал і обґрунтована модель – ми підтримаємо.

Принципи замість політики

ПриватБанк – державний банк. Це часто викликає питання щодо його незалежності у кредитуванні стратегічних напрямів. Чи впливає держава на рішення? Чи є ризик «адміністративних» кредитів?

Ми працюємо на комерційних засадах. Усі проєкти проходять через детальний аналіз, аналізується весь комплекс ризиків, угода правильно структурується. Так, є запит від держави на те, щоб банки активно кредитували енергопроекти, водночас наша задача залишатись прибутковими і продовжувати наповнювати бюджет України, сплачуючи податки і дивіденди. Ми фінансуємо лише ті проєкти, які мають економічну життєздатність. І не важливо, чи це ФОП на мільйон гривень, чи проєкт на десятки мільйонів євро.

Ризики – розділені, відповідальність – спільна

Один із ключових інструментів, який дозволяє масштабно фінансувати розподілену генерацію – це програми розподілу ризиків (RSF) з міжнародними партнерами: ЄБРР, польським BGK, іншими інституціями.

Ці програми дозволяють банку фінансувати бізнес навіть у прифронтових регіонах – Сумській, Харківській, Чернігівській областях. ПриватБанк бере на себе лише частину ризику, решту покривають міжнародні фінансові організації.

У 2023–2025 роках обсяг кредитних угод, які можуть бути покриті ЄБРР виріс із 240 до 600 млн євро. Це дозволяє банку розширювати кредитування в умовах збереження якості портфеля.

Цифри, що говорять

2,7% – частка проблемних кредитів (NPL) у бізнес-портфелі банку.

<1% – частка проблемних позик у сегменті енергокредитів.

1–5 млн грн – типові суми кредитів для малого бізнесу.

50+ млн грн / до десятків млн євро – для великих енергетичних проєктів.

Географія попиту: де більше темряви – там більше проєктів

Найбільше заявок надходить з регіонів, що пережили масові відключення: Київщина, Харківщина, Одещина, Дніпропетровщина. Географія залежить і від ресурсу: сонце – південь, вітер – захід та узбережжя, газопоршневі установки – майже по всій країні.

Це свідчить про те, що бізнес не лише реагує на загрози, а й приймає стратегічні рішення на основі логіки і економіки.

Євген Куліков, керівник Напрямку корпоративного бізнесу ПриватБанку

Контроль і довіра

ПриватБанк в обовʼязковому порядку контролює цільове використання коштів, виданих по енергопроектам, так само які по всім іншим кредитам. Якщо гроші видані на сонячні панелі, це вони і мають бути.

Оцінка екологічних і соціальних ризиків – обовʼязкова компонента для всіх кредитів. У нас є своя експертиза, додатково можуть залучатись зовнішні експерти. Аналогічно – щодо оцінки технологічної і фінансової складової проектів.

Цифровізація: енергокредит через смартфон

Сьогодні більшість масових енергокредитів оформлюється онлайн: від заявки до підписання – через Privat24. Клієнти подають документи, отримують скоринг, рішення і кошти – без фізичного візиту до банку.

Це – не лише зручно, а й критично в умовах воєнного часу, коли мобільність обмежена, а час – на вагу золота.

Що далі?

У 2024–2025 роках банк бачить зростання інвестиційних запитів – з боку середнього та великого бізнесу. Все більше компаній мислять не «як вижити», а «як стати сильнішими». Розподілена генерація – це не витрата, а інвестиція в безперервність, сталість і незалежність.

ПриватБанк адаптується: розширює партнерські програми, вдосконалює аналітику, навчає співробітників, працює з все більш складними і комплексними угодами. Це еволюція від кредитного продукту до комплексного рішення з енергобезпеки.

Успішний кейс – не виняток

Серед кейсів – як масові (ФОП, який отримав мільйон на панелі за 3 дні), так і комплексні: когенераційна установка для великого виробника з повним циклом погодження, аналізу технічних умов, запуску в роботу, реалізовані за два місяці. Повторні звернення за новими енергокредитами клієнтів свідчать про задоволеність тим, як ми спрацювали.

Звісно, питання вартості фінансування стоїть гостро. Але для малого бізнесу є «5-7-9%», для експортно орієнтованого бізнесу – кредити у валюті. Великі компанії прораховують окупність: якщо вона прийнятна – проєкт реалізують навіть за вищих ставок.

Фінансування розподіленої генерації – це не просто про енергію. Це про впевненість бізнесу, стабільність громад, стійкість держави. Це – запобіжник від енергетичного колапсу. І роль банків у цьому процесі – ключова. Ми, у ПриватБанку, готові бути партнерами у кожному кіловаті незалежності.