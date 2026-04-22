Развитие малого и среднего предпринимательства: диджитализация как шаг навстречу

В экономиках многих стран, в частности европейских, малое и среднее предпринимательство вносит значительный вклад в создание рабочих мест, техническое развитие, экономический рост в целом. Говоря об Украине, именно на МСП возлагаются надежды на будущее восстановление страны. Поэтому для Sense Bank важно уже сейчас поддерживать тех, чья устойчивость, гибкость и адаптивность восхищаются.

Цифровая экосистема как фундамент устойчивости

В настоящее время в направлении малого и среднего предприятия Sense Bank имеет один из самых высоких уровней цифровизации на рынке. Более 90% операций и сервисов доступны для бизнес-клиентов онлайн, а процессы для ФЛП-клиентов в мобильном приложении автоматизированы на 100%. Для большинства ежедневных задач клиентам не нужно звонить в банк или идти в отделение — все доступно в приложении Sense SuperApp или в вебверсии клиент-банка Sense Business Online. Эти факты свидетельствуют как о том, что позиционирование банка (мы постоянно подчеркиваем, что является государственным инновационным финансовым учреждением) совпадает с конкретными действиями, так и несколько больше.

Как отмечено в исследовании Национального института стратегических исследований, «МСП очень чувствительны к состоянию экономической среды, они первыми реагируют на любые изменения и кризисные явления». Поэтому у предпринимателей есть ряд проблем, которые не дают в полной мере развиваться и достигать желаемых результатов. Война, демографический кризис, отражающийся на дефиците работников и сокращении количества потребителей тех или иных товаров и услуг, недостаток сырья — негативные факторы, на которые банк влиять не может. Но в наших силах предложить кредиты на выгодных условиях, помочь с выбором грантовых программ поддержки, упростить ведение бизнеса на уровне ежедневных рутинных действий. Понимая это, банк задался целью сделать все возможное, чтобы обеспечить гибкость предложений для малого и среднего предпринимательства, усилить его устойчивость для, в частности, дальнейшего формирования политик поддержки бизнеса.

Трансформация клиентского опыта: от бумаги к смартфону

В 2025 году мы завершили перевод в онлайн ключевых процессов для МСП, ранее нуждавшихся в посещении отделения или бумажного документооборота. Среди них дистанционное открытие счетов для юридических лиц и предпринимателей, онлайн-актуализация идентификационных данных ФЛП, оформление доверенностей, электронный документооборот в приложении, автоматизированное оформление депозитов в Sense Business Online и многое другое. Следующий фокус – онлайн-кредитование для ФЛП, автоматизация кредитных процессов для бизнеса и активнее использование ИИ в ежедневном обслуживании.

Sense Bank последовательно увеличивает присутствие в секторе МСП. Мы рассматриваем это направление как стратегическое

Указанные выше шаги нашли отклик у клиентов. Мы знаем, что предприниматели нам доверяют, ценят роль цифровых сервисов, предлагаемых для ежедневной работы. По вдохновенным словам и серьезным цифрам стоят конкретные примеры того, как цифровизация облегчает ведение бизнеса. Вспомним, например, об идентификации ФЛП. Раньше, чтобы ее обновить, ФЛП должен лично посетить отделение. Процедура длилась 15-20 минут плюс время на дорогу и ожидание. На сегодняшний день обновление идентификации доступно в нашем мобильном приложении в любое время, с любого места и длится примерно 3 минуты. Аналогичная ситуация касалась оформления доверенностей ФЛП, что можно было сделать только в отделении, причем при обязательном присутствии доверенного лица. Процесс длился в среднем до 30 минут вместе с проверкой документов и подписанием. Недавно в Sense SuperApp можно оформить доверенность полностью онлайн, без визитов в банк. Несколько минут и поля заполнены, а электронное подписание состоялось.

Кредитование и финансовая поддержка: новые рекорды и приоритеты

Понимая, что скорость сервиса должна быть подкреплена финансовым ресурсом, в 2025 году Sense Bank значительно активизировал кредитную поддержку МСП. Портфель этого сегмента вырос на 68%. По этой цифре тысячи профинансированных проектов, направленных на закупку оборудования, модернизацию и поддержку ликвидности в условиях энергетических вызовов.

Особое внимание мы уделяем специализированным государственным программам. Банк является активным участником программы "Доступные кредиты 5-7-9%", что позволяет бизнесу получать ресурс для развития. Учитывая обстрелы инфраструктуры, мы присоединились к программам, обеспечивающим упрощенную процедуру финансирования энергоэффективных проектов (СЭС, системы хранения энергии, генерация), чтобы бизнес мог работать бесперебойно. Также есть ряд собственных предложений, направленных на поддержку МСП. Если говорить об агросекторе, то здесь мы действуем системно и глобально. Наши программы для фермеров разработаны так, чтобы охватить важнейшие сезонные активности: посевную и уборку урожая. Мы кредитуем на приобретение удобрений, новой или подержанной техники. Часто наши условия уникальны на рынке предложений банков как по процентным ставкам, так и скорости принятия кредитных решений.

Проект Women Business Lab стал ответом на тренд 2025 года, когда 61% новых ФЛП открыли именно женщины. Мы видим, что предприниматели все чаще выбирают решения, которые дают больше базовых банковских сервисов. Women Business Lab объединяет финансовые инструменты, экспертизу, обучение и сообщество. Именно такой подход позволяет нам выстраивать долгосрочные отношения с клиентками и поддерживать их бизнес на разных этапах развития. Как результат – комплекс услуг Women Business Lab демонстрирует стабильный рост популярности. Средний показатель выбора этого пакета с момента запуска в июле 2025 составил 70%, а уже в январе 2026 достиг 81%.

Итак, Sense Bank последовательно наращивает присутствие в сегменте МСП. Мы рассматриваем это направление как стратегическое и планируем дальнейший рост его доли посредством цифровизации, упрощения процессов, развития кредитных и гарантийных инструментов, участия в государственных программах поддержки бизнеса, ведь в такой синергии или синхронизации действий видим единственный успешный путь построения прочной экономики страны, у которой впереди еще немало вызовов, и ответить на них можно только.