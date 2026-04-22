Розвиток малого та середнього підприємництва: диджиталізація як крок назустріч

В економіках багатьох країн, зокрема європейських, мале та середнє підприємництво робить значний внесок у створення робочих місць, технічний розвиток, економічне зростання загалом. Говорячи про Україну, саме на МСП покладаються надії щодо майбутнього відновлення країни. Тому для Sense Bank важливо вже зараз підтримувати тих, чиєю стійкістю, гнучкістю та адаптивністю захоплюємося.

Цифрова екосистема як фундамент стійкості

Нині у напрямі малого та середнього підприємства Sense Bank має один із найвищих рівнів цифровізації на ринку. Понад 90% операцій та сервісів доступні для бізнес-клієнтів онлайн, а процеси для ФОП-клієнтів у мобільному застосунку автоматизовані на 100%. Для більшості щоденних завдань клієнтам не потрібно телефонувати у банк чи йти у відділення — все доступно у застосунку Sense SuperApp або у вебверсії клієнт-банку Sense Business Online. Ці факти свідчать як про те, що позиціювання банку (ми постійно наголошуємо, що є державною інноваційною фінансовою установою) збігається з конкретними діями, так і про дещо більше.

Як зазначено у дослідженні Національного інституту стратегічних досліджень, «МСП є дуже чутливими до стану економічного середовища, вони першими реагують на будь-які зміни та кризові явища». Тому підприємці мають низку проблем, які не дають повною мірою розвиватися та досягати бажаних результатів. Війна, демографічна криза, що позначається на дефіциті працівників та скороченні кількості споживачів тих чи інших товарів і послуг, нестача сировини — негативні чинники, на які банк впливати не може. Але у наших силах запропонувати кредити на вигідних умовах, допомогти з вибором грантових програм підтримки, спростити ведення бізнесу на рівні щоденних рутинних дій. Розуміючи це, банк поставив собі за мету зробити все можливе, щоб забезпечити гнучкість пропозицій для малого та середнього підприємництва, посилити його стійкість для, зокрема, подальшого формування політик підтримки бізнесу.

Трансформація клієнтського досвіду: від паперу до смартфона

У 2025 році ми завершили переведення в онлайн ключових процесів для МСП, які раніше потребували відвідування відділення або паперового документообігу. Серед них — дистанційне відкриття рахунків для юридичних осіб та підприємців, онлайн-актуалізація ідентифікаційних даних ФОП, оформлення довіреностей, електронний документообіг у застосунку, автоматизоване оформлення депозитів у Sense Business Online та багато іншого. Наступний фокус — онлайн-кредитування для ФОП, автоматизація кредитних процесів для бізнесу й активніше використання ШІ у щоденному обслуговуванні.

Sense Bank послідовно нарощує присутність у сегменті МСП. Ми розглядаємо цей напрямок як стратегічний

Згадані вище кроки знайшли відгук у клієнтів. Ми знаємо, що підприємці нам довіряють, цінують роль цифрових сервісів, які ми пропонуємо для щоденної роботи. За натхненними словами і серйозними цифрами стоять конкретні приклади того, як цифровізація полегшує ведення бізнесу. Згадаймо, наприклад, про ідентифікацію ФОП. Раніше, щоб її оновити, ФОП мав особисто відвідати відділення. Процедура тривала 15-20 хвилин плюс час на дорогу й очікування. На сьогодні оновлення ідентифікації доступне у нашому мобільному застосунку у будь-який час, з будь-якого місця і триває приблизно 3 хвилини. Аналогічна ситуація стосувалася оформлення довіреностей ФОП, що можна було зробити тільки у відділенні, причому за обов’язкової присутності довіреної особи. Процес тривав у середньому до 30 хвилин разом з перевіркою документів та підписанням. Віднедавна у Sense SuperApp можна оформити довіреність повністю онлайн, без візитів до банку. Кілька хвилин — і поля заповнені, а електронне підписання відбулося.

Кредитування та фінансова підтримка: нові рекорди та пріоритети

Розуміючи, що швидкість сервісу має підкріплюватися фінансовим ресурсом, у 2025 році Sense Bank значно активізував кредитну підтримку МСП. Портфель цього сегмента зріс на 68%. За цією цифрою — тисячі профінансованих проєктів, спрямованих на закупівлю обладнання, модернізацію та підтримку ліквідності в умовах енергетичних викликів.

Особливу увагу ми приділяємо спеціалізованим державним програмам. Банк є активним учасником програми «Доступні кредити 5-7-9%», що дозволяє бізнесу отримувати ресурс для розвитку. Враховуючи обстріли інфраструктури, ми долучилися до програм, які забезпечують спрощену процедуру фінансування енергоефективних проєктів (СЕС, системи зберігання енергії, генерація), щоб бізнес міг працювати безперебійно. Також маємо низку власних пропозицій, спрямованих на підтримку МСП. Якщо говорити про агросектор, то тут ми діємо системно та глобально. Наші програми для фермерів розроблені так, щоб охопити найважливіші сезонні активності: посівну та збирання врожаю. Ми кредитуємо на придбання добрив, нової чи вживаної техніки. Часто наші умови унікальні на ринку пропозицій банків як щодо відсоткових ставок, так і швидкості ухвалення кредитних рішень.

Проєкт Women Business Lab став відповіддю на тренд 2025 року, коли 61% нових ФОП відкрили саме жінки. Ми бачимо, що підприємиці дедалі частіше обирають рішення, які дають більше, ніж базові банківські сервіси. Women Business Lab поєднує фінансові інструменти, експертизу, навчання та спільноту. Саме такий підхід дозволяє нам будувати довгострокові відносини з клієнтками й підтримувати їхній бізнес на різних етапах розвитку. Як результат — комплекс послуг Women Business Lab демонструє стабільне зростання популярності. Середній показник вибору цього пакета з моменту запуску у липні 2025 року становив 70%, а вже у січні 2026-го сягнув 81%.

Отже, Sense Bank послідовно нарощує присутність у сегменті МСП. Ми розглядаємо цей напрям як стратегічний і плануємо подальше зростання його частки за допомогою цифровізації, спрощення процесів, розвитку кредитних та гарантійних інструментів, участі у державних програмах підтримки бізнесу, адже у такій синергії чи синхронізації дій вбачаємо єдиний успішний шлях побудови міцної економіки країни, у якої попереду ще чимало викликів, і відповісти на них можна тільки разом.