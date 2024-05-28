Теплая зима: Как Укрэксимбанк помогает приблизить энергетическую независимость

Полномасштабная война повлекла за собой существенные разрушения и потери во многих городах и селах Украины.

Повреждение и разрушение объектов критической инфраструктуры стало одним из главных вызовов, которые сегодня встают перед многими коммунальными предприятиями. Кроме проблем в энергетике, обеспечение жителей многих населенных пунктов водой и теплом требует сверхусилий.

Согласно данным KSE, по состоянию на февраль 2024 года сумма прямого ущерба от разрушенной инфраструктуры энергетической отрасли составила $9 млрд, но она, учитывая постоянные обстрелы, ежедневно растет.

Поэтому, несмотря на то, что война продолжается, восстановление инфраструктуры является первоочередным для городов и общин.

Укрэксимбанк – банк, изменяющий правила на рынке

Государственный Укрэксимбанк не только кредитует общины и коммунальные предприятия, но и изменяет правила на рынке. Банк участвовал в разработке изменений в Бюджетный кодекс, которые разрешили заимствование для областей. Кроме этого, инициировал изменения в Бюджетный кодекс по кредитованию ОТГ, а также изменения в программу 5–7–9 для коммунальных предприятий.

С 1 января 2024 г. вступили в силу изменения в Бюджетный кодекс, благодаря которым сельские и поселковые территориальные общины могут получать кредиты напрямую, а не только через свои коммунальные предприятия. На сегодняшний день в Укрэксимбанке обслуживается более 600 коммунальных предприятий, работающих в сфере здравоохранения, транспорта, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Банк получает от них информацию о текущем положении дел и понимает их потребности.

Кроме того, Укрэксимбанк работает с самым широким на рынке кругом МФО над тем, чтобы последние предоставляли свой кредитный ресурс Банку, а Эксим с использованием ресурса, правил и подходов к ESG – экологическим и социальным требованиям – сделает это финансирование доступным для меньших городов.

Война снизила аппетиты определенных МФО, но Банк провел успешные переговоры о кредите от ЕБРР на 50 млн евро для финансирования предприятий и муниципалитетов, пострадавших от войны. По этой программе Банк кредитует сроком до пяти лет под 6–7 %.

Кроме того, банк финансирует города в гривне, причем ставка по кредитам постоянно снижается на фоне понижения ставки НБУ.

Сегодня коммунальные предприятия имеют эффективную ставку на условиях программы «5–7–9» и «Доступный финансовый лизинг 5–7–9» %», что существенно увеличивает их возможность обслуживать заимствования. Преимущественно они берут инвестиционные кредиты на приобретение оборудования, замену старой техники, выведенной из эксплуатации или переданной на военные нужды. В Банке на рассмотрении 40 проектов на сумму более 800 млн. грн.

Независимость от газа

Общества, стремящиеся к собственной энергетической самодостаточности, активно внедряют энергоэффективные меры. Такие действия позволяют экономить средства местного бюджета.

На сегодняшний день наиболее популярными и востребованными мерами являются утепление домов, замена окон и дверей на энергосберегающие, использование современного освещения и установка систем отопления на альтернативных видах топлива.

Одним из успешных примеров является реализованный проект с КП «Корюковкаводоканал» по финансированию модернизации изношенного технологического оборудования и инженерных сетей, а также установке систем управления и новых твердотопливных котлов.

Благодаря установке двух твердотопливных котлов на альтернативном виде топлива общей мощностью 2,4 МВт, потребители Корюковки обеспечены теплом в любых условиях.