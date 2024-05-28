Тепла зима: Як Укрексімбанк допомагає наблизити енергетичну незалежність

Повномасштабна війна спричинила суттєві руйнування і втрати в багатьох містах і селах України.

Пошкодження та руйнування об’єктів критичної інфраструктури стало одним з головних викликів, які сьогодні постають перед багатьма комунальними підприємствами. Крім проблем в енергетиці, забезпечення жителів багатьох населених пунктах водою та теплом вимагає надзусиль.

Згідно із даними KSE, станом на лютий 2024 року сума прямих збитків від зруйнованої інфраструктури енергетичної галузі становила $9 млрд, але вона, враховуючи постійні обстріли, щодня зростає.

Тому, попри те, що війна триває, відновлення інфраструктури є першочерговим для міст та громад.

Укрексімбанк – банк, який змінює правила на ринку

Державний Укрексімбанк не тільки кредитує громади й комунальні підприємства, а й змінює правила на ринку. Банк брав участь у розробці змін до Бюджетного кодексу, які дозволили запозичення для областей. Окрім цього ініціював зміни до Бюджетного кодексу з кредитування ОТГ, а також зміни в програму 5–7–9 для комунальних підприємств.

З 1 січня 2024 року набули чинності зміни до Бюджетного кодексу, завдяки яким сільські та селищні територіальні громади можуть отримувати кредити напряму, а не тільки через свої комунальні підприємства. На сьогодні в Укрексімбанку обслуговується більше 600 комунальних підприємств, які працюють у сфері охорони здоров’я, транспорту, водопостачання та водовідведення, теплопостачання. Банк отримує від них інформацію про поточний стан справ та розуміє їх потреби.

Крім того, Укрексімбанк працює з найширшим на ринку колом МФО над тим, щоб останні надавали свій кредитний ресурс Банку, а Ексім із використанням ресурсу, правил та підходів до ESG — екологічних і соціальних вимог — зробить це фінансування доступним для менших міст.

Війна апетити певних МФО знизила, але Банк провів успішні перемовини про кредит від ЄБРР на 50 млн євро для фінансування підприємств і муніципалітетів, постраждалих від війни. За цією програмою Банк кредитує на термін до п’яти років під 6–7 %.

Крім того, банк фінансує міста в гривні, при чому ставка за кредитами постійно знижується на фоні зниження ставки НБУ.

Сьогодні комунальні підприємства мають ефективну ставку на умовах програми «5–7–9» та «Доступний фінансовий лізинг 5–7–9 %», що суттєво збільшує їхню можливість обслуговувати запозичення. Переважно вони беруть інвестиційні кредити на придбання обладнання, на заміну старої техніки, виведеної з експлуатації чи переданої на військові потреби. У Банку на розгляді 40 проєктів на суму понад 800 млн грн.

Незалежність від газу

Громади, які прагнуть власної енергетичної самодостатності, активно впроваджують енергоефективні заходи. Такі дії дозволяють заощаджувати кошти місцевого бюджету.

На сьогодні, найбільш популярними та затребуваними заходами є утеплення будинків, заміна вікон і дверей на енергозберігаючі, використання сучасного освітлення та встановлення систем опалення на альтернативних видах палива.

Одним з успішних прикладів є реалізований проєкт з КП «Корюківкаводоканал» щодо фінансування модернізації зношеного технологічного устаткування та інженерних мереж, а також встановлення систем керування та нових твердопаливних котлів.

Завдяки встановленню двох твердопаливних котлів на альтернативному виді палива загальною потужністю 2,4 МВт, споживачі м. Корюківка забезпечені теплом в будь-яких умовах.