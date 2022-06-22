Терминал в смартфоне: Райффайзен Банк и Visa запускают программу по приему платежей

Райффайзен Банк в партнерстве с компанией Visa объявили о запуске в Украине программы на основе Visa Tap to Phone – технологии, превращающей современные смартфоны или планшеты на базе операционной системы Android, оснащенные NFC-чипом, в полноценный POS-терминал.

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Об этом сообщила пресс-служба Райффайзен Банк.

Это готовое решение "Терминал в смартфоне" для предпринимателей, желающих быстро и безопасно принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона.

"Для нас важно предоставлять бизнесу наиболее понятные и надежные инструменты для его бесперебойной работы в любых условиях. Технология Tap to Phone позволяет микро- и малым предпринимателям быстро и без лишних затрат обеспечить клиентам возможность платить бесконтактно – для этого достаточно лишь установить приложение на своем смартфоне ", – отметил Александр Стельмах, старший директор Visa по цифровым решениям в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европе.

Архитектура решения V isa Tap to Phone построена на основе EMV – международного стандарта оплаты банковскими картами, когда каждая транзакция содержит динамическую криптограмму, которую невозможно использовать повторно. Эта технология позволяет финансовым институтам и финтех-компаниям построить собственный эквайринг, предложив своим клиентам сервис приема оплаты на смартфон с такими же протоколами защиты, как у обычного POS-терминала. В то же время мобильные девайсы будут иметь дополнительный уровень биометрической аутентификации.

"Клиентам банка должны быть доступны все современные удобные возможности как оплаты картой, так и приема безналичных платежей. Наш "Терминал в смартфоне" – это удобный сервис для предпринимателей, который поможет без дополнительного оборудования, только со смартфоном и установленным приложением, принимать платежи. И это особенно важно в условиях войны. Поздравляем наш общий с Visa еще один шаг к кешлесу", – отметила Наталья Билоконь, директор департамента платежей частных клиентов Райффайзен Банка.

Там, где раньше использовались исключительно наличные, покупатели также смогут полноценно насладиться всеми преимуществами бесконтактной оплаты: во время ежедневных поездок, прогулок или развлечений, совместного сбора средств и множества других сценариев использование наиболее удобного и безопасного способа оплаты от Visa.

Вот некоторые из примеров использования решения:

· внешняя розничная торговля (ярмарки, выставки, фестивали, фуд-корты, "уличный" кофе и т.п.);

· развлечения (парки, аттракционы, сезонные зоны отдыха);

· платежи в очереди, уменьшающие время обслуживания клиентов;

· парковочные площадки, уплата штрафов;

· совместный сбор денежных средств.

К тому же решение подходит для:

· служб доставки, логистических компаний и почтовых сервисов;

· страховых агентов;

· ивент-агентств (организация концертов, праздников и т.п.);

· торговли товарами и услугами с редкими транзакциями.

Больше информации о "Терминале в смартфоне" по ссылке.