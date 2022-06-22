Термінал у смартфоні: Райффайзен Банк та Visa запускають рішення для прийому платежів

Райффайзен Банк у партнерстві з компанією Visa оголосили про запуск в Україні рішення на основі Visa Tap to Phone – технології, що перетворює сучасні смартфони або планшети на базі операційної системи Android, оснащені NFC-чіпом, на повноцінний POS-термінал.

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Про це повідомила пресслужба Райффайзен Банк.

Це готове рішення "Термінал у смартфоні" для підприємців, які бажають швидко та безпечно приймати безконтактні платежі за допомогою смартфона.

"Для нас важливо надавати бізнесу якнайбільше зрозумілих та надійних інструментів для його безперебійної роботи в будь-яких умовах. Технологія Tap to Phone дозволяє мікро- і малим підприємцям швидко та без зайвих витрат забезпечити клієнтам можливість платити безконтактно – для цього достатньо лише встановити додаток на своєму смартфоні", – зазначив Олександр Стельмах, старший директор Visa з цифрових рішень в Україні, Грузії, країнах СНД і Південно-Східної Європи.

Архітектура рішення Visa Tap to Phone побудована на основі EMV – міжнародного стандарту оплати банківськими картками, коли кожна транзакція містить динамічну криптограму, яку неможливо використати повторно. Ця технологія дозволяє фінансовим інституціям та фінтех-компаніям побудувати власний еквайринг, запропонувавши своїм клієнтам сервіс прийому оплати на смартфон з такими ж протоколами захисту, як-от у звичайного POS-термінала. Водночас мобільні девайси матимуть додатковий рівень біометричної автентифікації.

"Клієнтам банку мають бути доступні усі сучасні зручні можливості як оплати карткою, так і прийому безготівкових платежів. Наш «Термінал у смартфоні" – це зручний сервіс для підприємців, який допоможе без додаткового обладнання, лише зі смартфоном та встановленим застосунком, приймати платежі. І це особливо важливо в умовах війни. Вітаємо наш спільний із Visa ще один крок до кешлес», – зазначила Наталія Білоконь, директорка департаменту платежів приватних клієнтів Райффайзен Банку.

Там, де раніше використовувалася виключно готівка, покупці також зможуть повноцінно насолодитися усіма перевагами безконтактної оплати: під час щоденних поїздок, прогулянок або розваг, спільного збору коштів та безлічі інших сценаріїв використання найбільш зручного та безпечного способу оплати від Visa.

Ось деякі з прикладів використання рішення:

· зовнішня роздрібна торгівля (ярмарки, виставки, фестивалі, фуд-корти, "вулична" кава тощо);

· розваги (парки, атракціони, сезонні зони відпочинку);

· платежі в черзі, що зменшують час на обслуговування клієнтів;

· паркувальні майданчики, сплата штрафів;

· спільний збір коштів.

До того ж, рішення підходить для:

· служб доставки, логістичних компаній та поштових сервісів;

· страхових агентів;

· івент-агентств (організація концертів, свят, тощо);

· торгівлі товарами і послугами з нечастими транзакціями.

Більше інформації про "Термінал у смартфоні" за посиланням.