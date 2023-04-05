Укрэксимбанк приглашает инвесторов к аукциону по голландской модели по продаже обязательств автомобилестроительной компании «БОГДАН МОТОРС»

Государственный Укрэксимбанк приглашает инвесторов принять участие в аукционе по продаже прав требования по кредитной задолженности АО «АК «БОГДАН МОТОРС» и ГП «АСЗ №2» АО «АК «БОГДАН МОТОРС». Заемщики входят в группу связанных компаний, образующих автомобилестроительную корпорацию «Богдан», в прошлом одного из основных операторов автомобильного рынка Украины.

Корпорация была создана более пятнадцати лет назад и объединила мощности для производства легкового, грузового, специального, военного, пассажирского транспорта, а также владела разветвленной торгово-сервисной сетью. На сегодняшний день по отношению к заемщикам открыта и продолжается процедура банкротства.

Инвестиционная привлекательность:

Перечень обеспечения по обязательствам должника – это производственные помещения и земельные участки под ними, оборудование и оборудование для производства легковых автомобилей, автобусов, троллейбусов и т.д. Имеющаяся технологическая база современного автомобилестроения позволяет инвестору в короткие сроки возобновить производство перспективной продукции. Заводы корпорации находятся в городах Луцк и Черкассы.

Кроме того, приобретя права требования, инвестор станет кредитором по делам о банкротстве должников как с обеспеченными, так и необеспеченными требованиями, с возможностью влиять на ход процедур в соответствии с действующим законодательством.

Список обеспечения:

земельные участки общей площадью более 17 гектаров с размещенными на них производственными цехами общей площадью более 59,4 тыс. кв. м, расположенные на ул. Ровенской в г. Луцке. Среди обеспечения также имеется технологическое оборудование, в частности, покрасочный цех, диагностика, сварка, машины и оборудование, которое используется при изготовлении автомобилей и т.п.;

часть комплекса построек общей площадью 27,3 тыс. кв. м, расположенного по ул. Якубовского в г. Черкассы, на земельном участке площадью 5,1 га, право пользования которым обеспечено заключенным на длительный срок договором аренды;

технологическое оборудование по производству легковых автомобилей, инструменты и принадлежности, расположенные на ул. Сумгаитской в г. Черкассы;

ценные бумаги и т.д.

Условия голландского аукциона ( с возможностью снижения стоимости цены продажи) :

Стартовая цена аукциона 1 287,2 млн грн;

Минимальная цена – 476,9 млн грн.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 1 мая 2023 года в электронной системе ГП «СЕТАМ» .