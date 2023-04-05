Укрексімбанк запрошує інвесторів до аукціону за голландською моделлю з продажу зобов’язань автомобілебудівної компанії «БОГДАН МОТОРС»

Державний Укрексімбанк запрошує інвесторів взяти участь в аукціоні з продажу прав вимоги за кредитною заборгованістю АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» та ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС». Позичальники входять до групи пов'язаних компаній, які утворюють автомобілебудівну корпорацію «БОГДАН», в минулому одного з основних операторів автомобільного ринку України. Корпорація була створена більше п’ятнадцяти років тому та об'єднала потужності для виробництва легкового, вантажного, спеціального, військового, пасажирського транспорту, а також володіла власною розгалуженою торговельно-сервісною мережею. На сьогоднішній день щодо позичальників відкрита та триває процедура банкрутства.

Інвестиційна привабливість:

Перелік забезпечення за зобов’язаннями боржника – це виробничі приміщення та земельні ділянки під ними, обладнання та устаткування для виробництва легкових автомобілів, автобусів, тролейбусів тощо. Наявна технологічна база сучасного автомобілебудування дає можливість інвестору в короткі строки відновити виробництво перспективної продукції. Заводи корпорації розташовано у містах Луцьк та Черкаси.

Крім того, придбавши права вимоги, інвестор стане кредитором у справах про банкрутство боржників як із забезпеченими, так і незабезпеченими вимогами, з можливістю впливати на хід процедур відповідно до діючого законодавства.

Перелік забезпечення:

земельні ділянки загальною площею більше 17 га з розміщеними на них виробничими цехами загальною площею більше 59,4 тис. кв. м, розташовані по вул. Рівненській у м. Луцьку. Серед забезпечення також наявне технологічне обладнання, зокрема, фарбувального цеху, діагностики, зварювання, машини та обладнання, яке використовується при виготовленні автомобілів тощо;

частина комплексу будівель загальною площею 27,3 тис. кв. м, розташованого по вул. Якубовського у м. Черкаси, на земельній ділянці площею 5,1 га, право користування якою забезпечене укладеним на довготривалий строк договором оренди;

технологічне обладнання з виробництва легкових автомобілів, інструменти та приладдя, розташовані по вул. Сумгаїтській у м. Черкаси;

цінні папери тощо.

Умови голландського аукціону (з можливістю зниження вартості ціни продажу):

Стартова ціна аукціону – 1 287,2 млн грн;

Мінімальна ціна – 476,9 млн грн.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 1 травня 2023 року в електронній системі ДП «СЕТАМ».