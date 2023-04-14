Укрэксимбанк приглашает на аукцион по продаже активов ООО «Айс Терминал» в Броварском районе Киевской области

Государственный Укрэксимбанк приглашает инвесторов к участию в аукционе, который проводится в рамках процедуры банкротства ООО «Айс Терминал» (07442, Киевская область, Броварской район, пгт. Большая Дымерка, ул. Броварская, 152) в электронной системе ГП «Прозорро.Продажи».

На продажу выставлены следующие высоколиквидные активы банкрота:

Комплекс зданий и сооружений по хранению, производству и переработке продуктов питания, общей площадью более 24 тыс. кв. м, расположенный по адресу: Киевская область, Броварской р-н., пгт. Большая Дымерка, ул. Броварская, 152. В состав комплекса входят административный корпус, магазин, складское помещение, насосная станция и скважины с резервуаром.

Земельный участок площадью 26,8828 га, кадастровый номер 3221281200:06:003:0002 с целевым назначением для строительства комплекса по производству, переработке и хранению продуктов питания, расположен в пгт. Большая Дымерка Броварского района.

Оборудование в количестве 90 единиц.

Комплекс зданий и сооружений по хранению, производству и переработке продуктов питания, общей площадью более 24 тыс. кв. м

В случае возникновения необходимости предварительного осмотра предмета продажи, просим обращаться к арбитражному управляющему Демчана Александру Ивановичу (свидетельство №1732 от 11.11.2015), являющемуся ликвидатором по делу №911/1902/17 о банкротстве ООО «Айс Терминал».

Контакты арбитражного управляющего указаны в объявлении, размещенном в электронной системе ГП «Прозорро.Продажи».

Начальная цена продажи лота (аукцион без возможности снижения цены продажи) – 159,95 млн грн.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 3 мая 2023 года в электронной системе ГП «Прозорро.Продажи».

Конечный срок подачи ценовых предложений: 2 мая 2023 года.