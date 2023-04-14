Укрексімбанк запрошує до аукціону з продажу активів ТОВ «Айс Термінал» у Броварському районі Київської області

Державний Укрексімбанк запрошує інвесторів до участі в аукціоні, який проводиться в межах процедури банкрутства ТОВ «Айс Термінал» (07442, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152) в електронній системі ДП «Прозорро.Продажі».

На продаж виставлені наступні високоліквідні активи банкрута:

Комплекс будівель та споруд зі зберігання, виробництва та переробки продуктів харчування, загальною площею більше 24 тис. кв. м, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський р-н., смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152. До складу комплексу входять адміністративний корпус, магазин, складське приміщення, насосна станція та свердловини з резервуаром.

Земельна ділянка площею 26,8828 га, кадастровий номер 3221281200:06:003:0002 із цільовим призначенням для будівництва комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, розташована в смт. Велика Димерка Броварського району.

Обладнання у кількості 90 одиниць.

Комплекс будівель та споруд зі зберігання, виробництва та переробки продуктів харчування, загальною площею більше 24 тис. кв. м

В разі виникнення необхідності попереднього огляду предмета продажу, просимо звертатись до арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича (свідоцтво №1732 від 11.11.2015), який є ліквідатором у справі №911/1902/17 про банкрутство ТОВ «Айс Термінал».

Контакти арбітражного керуючого зазначені в оголошенні, розміщеному в електронній системі ДП «Прозорро.Продажі».

Початкова ціна продажу лоту (аукціон без можливості зниження ціни продажу) – 159,95 млн грн.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 3 травня 2023 року в електронній системі ДП «Прозорро.Продажі».

Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 2 травня 2023 року.