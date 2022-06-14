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Укргазбанк запустил услугу дистанционной верификации новых клиентов через мобильное приложение

Укргазбанк запустил услугу дистанционной верификации новых клиентов через мобильное приложение

В процессе участвует "Дія" – она позволяет идентифицировать пользователя через электронную подпись

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Укргазбанк ввел дистанционную идентификацию и верификацию новых клиентов с помощью шеринга документов в "Дії" через мобильное приложение "ЭКО-банк Онлайн"

Шеринг – это получение копий цифровых документов, подписанных КЭПом "Дії" в систему организации. Шеринг позволяет получать копии цифровых документов с помощью мобильного приложения Действие в формате PDF-файлов, а также их метаданные в формате json.

Как провести верификацию с помощью "Дії" через "ЭКО-Банк Онлайн"

1.   Загрузите мобильное приложение "ЭКО-Банк Онлайн"  

2.   Введите свой номер телефона (авторизация подтвердится – паролем в виде sms) и создайте личный пароль для входа в приложение.  

3.   3. Если вы новый клиент, то пройдите верификацию и идентификацию с помощью функции шеринга копии e-паспорта: выбрав опцию «Передать через Дію», вы перейдете в приложение Дія.

Для того чтобы передать копии документовБанка у пользователя должна быть создана "Дія. Подпись", в противном случае необходимо ее создать.

4. Пользователь подтверждает передачу копий цифровых документов в "Дії" и при успешной проверке подлинности автоматически направляется на страницу приложения «ЭКО-банк Онлайн».

Далее банк получает пользовательские документы и если все хорошо, сохраняет их и предлагает осуществить клиенту следующие шаги:

- заполнить в приложении "ЭКО-банк Онлайн" опросник;

- подписать заявление-договор с помощью "Дії".

-     сообщить электронную почту, на которую будет отправлен договор.  

Клиент получает сообщение: "Поздравляем! Вы зарегистрированы как клиент Укргазбанка. Теперь вы можете воспользоваться услугами Банка. Заявление-договор мы отправим вам на электронную почту".

В приложении вам предлагается выбрать продукт с виртуальной картой: " Pro - Запас" или «поддержка», и банк автоматически открывает вам карточный счет.  