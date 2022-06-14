- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
Укргазбанк запустил услугу дистанционной верификации новых клиентов через мобильное приложение
В процессе участвует "Дія" – она позволяет идентифицировать пользователя через электронную подпись
Укргазбанк ввел дистанционную идентификацию и верификацию новых клиентов с помощью шеринга документов в "Дії" через мобильное приложение "ЭКО-банк Онлайн"
Шеринг – это получение копий цифровых документов, подписанных КЭПом "Дії" в систему организации. Шеринг позволяет получать копии цифровых документов с помощью мобильного приложения Действие в формате PDF-файлов, а также их метаданные в формате json.
Как провести верификацию с помощью "Дії" через "ЭКО-Банк Онлайн"Подписывайтесь на наш YouTube канал
1. Загрузите мобильное приложение "ЭКО-Банк Онлайн"
2. Введите свой номер телефона (авторизация подтвердится – паролем в виде sms) и создайте личный пароль для входа в приложение.
3. 3. Если вы новый клиент, то пройдите верификацию и идентификацию с помощью функции шеринга копии e-паспорта: выбрав опцию «Передать через Дію», вы перейдете в приложение Дія.
Для того чтобы передать копии документовБанка у пользователя должна быть создана "Дія. Подпись", в противном случае необходимо ее создать.
4. Пользователь подтверждает передачу копий цифровых документов в "Дії" и при успешной проверке подлинности автоматически направляется на страницу приложения «ЭКО-банк Онлайн».
Далее банк получает пользовательские документы и если все хорошо, сохраняет их и предлагает осуществить клиенту следующие шаги:
- заполнить в приложении "ЭКО-банк Онлайн" опросник;
- подписать заявление-договор с помощью "Дії".
- сообщить электронную почту, на которую будет отправлен договор.
Клиент получает сообщение: "Поздравляем! Вы зарегистрированы как клиент Укргазбанка. Теперь вы можете воспользоваться услугами Банка. Заявление-договор мы отправим вам на электронную почту".
В приложении вам предлагается выбрать продукт с виртуальной картой: " Pro - Запас" или «поддержка», и банк автоматически открывает вам карточный счет.