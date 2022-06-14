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Укргазбанк запустив послугу дистанційної верифікації нових клієнтів через мобільний додаток
В процесі бере участь "Дія" – вона дозволяє ідентифікувати користувача через електронний підпис
Укргазбанк запровадив дистанційну ідентифікацію та верифікацію нових клієнтів за допомогою шерингу документів у Дії через мобільний додаток "ЕКО-банк Онлайн"
Шеринг – це отримання копій цифрових документів, підписаних КЕПом ДП Дії, у систему організації. Шерингдозволяє отримувати копії цифрових документів за допомогою мобільного застосунку Дія у форматі PDF-файлів, а також їх метадані у форматі json.
Як провести верифікацію за допомогою Дії через "ЕКО-банк Онлайн"Підписуйтеся на наш YouTube канал
1. Завантажте мобільний додаток "ЕКО-банк Онлайн"
2. Введіть свій номер телефону (авторизація підтвердиться ОТП – паролем у вигляді sms) та створіть особистий пароль для входу у додаток.
3. 3. Якщо ви новий клієнт, то пройдете верифікацію та ідентифікацію за допомогою функції шерингу копії e-паспорту: обравши опцію «Передати через Дію», ви перейдете до застосунку Дія.
Для того, щоб передати копії документівБанку у користувача повинен бути створений Дія.Підпис, в іншому випадку необхідно його створити.
4. Користувач підтверджує передачу копій цифрових документів у Дії та при успішній автентифікації автоматично спрямовується на сторінку додатку «ЕКО-банк Онлайн».
Далі банк отримує документи користувача та якщо все добре, зберігає їх та пропонує здійснити клієнту наступні кроки:
- заповнити у додатку "ЕКО-банк Онлайн" опитувальник;
- підписати заяву-договір за допомогою Дія.Підпис;
- повідомити електронну пошту, на яку буде відправлений договір.
Клієнт отримує повідомлення: "Вітаємо! Ви зареєстровані як клієнт Укргазбанку. Тепер ви можете користуватись послугами Банку. Заяву-договір ми відправимо вам на електронну пошту".
У додатку вам пропонується обрати продукт з віртуальною карткою: "Pro-Запас" або «єПідтримка», і банк автоматично відкриває вам картковий рахунок.