Укргазбанк запустил услугу трансграничных денежных переводов

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Укргазбанк запустил новую услугу – быстрые трансграничные денежные переводы в мобильном приложении "ЭКО-банк Онлайн".

Теперь клиенты банка могут переводить средства своим близким в разные страны мира. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Трансграничные денежные переводы клиенты могут осуществлять со своих гривневых и валютных карт на карты зарубежных банков круглосуточно всего в несколько кликов.

Достаточно ввести 16 цифр карты зарубежного банка, а также имя и фамилию получателя на английском языке.

Перевод будет осуществлен в считанные минуты сразу в валюте страны пребывания получателя с конвертацией в автоматическом режиме. Одно условие – получатель средств должен быть резидентом Украины.

Комиссия за каждый трансграничный перевод составит 99 гривен вне зависимости от суммы платежа.

Сообщается также о существующих лимитах.

29 999 гривен на одну транзакцию;

до 100 000 гривен в месяц с гривневых счетов клиента;

до 100 000 гривен в эквиваленте в месяц с валютных счетов;

В целом клиент Укргазбанка, который имеет средства на гривневом и валютном счетах, может перевести до 200 000 гривен в месяц на карточку родственникам или близким, находящимся за пределами Украины.

В банке также напомнили, что стать клиентом банка и получить виртуальную карту ProЗапас можно благодаря мобильному приложению "ЭКО-банк Онлайн" и ряду цифровых документов в приложении Действие.

Карта бесплатная, сразу в трех валютах (гривна, доллары США, евро), без комиссий и без ограничений сумм пополнения. Карточка позволяет получать дополнительный доход в размере 9% на остаток средств в гривне, а также осуществлять денежные переводы с карты на карту, в том числе и трансграничные.

Как открыть виртуальную карту ProЗапас смотрите по ссылке.

Скачать мобильное приложение "ЭКО-банк Онлайн" можно здесь: https://online.ukrgasbank.com