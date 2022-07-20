Укргазбанк запустив послугу транскордонних грошових переказів через мобільний додаток

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Укргазбанк запустив нову послугу – швидкі транскордонні грошові перекази у мобільному додатку "ЕКО-банк Онлайн".

Відтепер клієнти банку можуть переказувати кошти своїм близьким у різні країни світу. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Транскордонні грошові перекази клієнти можуть здійснювати зі своїх гривневих та валютних карток на картки зарубіжних банків цілодобово всього у декілька кліків.

Достатньо ввести 16 цифр картки зарубіжного банку, а також ім’я та прізвище отримувача англійською мовою.

Переказ буде здійснено за лічені хвилини одразу у валюті країни перебування отримувача з конвертацією в автоматичному режимі. Одна умова - отримувач коштів має бути резидентом України.

Комісія за кожен транскордонний переказ становитиме 99 гривень незалежно від суми платежу.

Повідомляється також про існуючі ліміти.

29 999 гривень на одну транзакцію;

до 100 000 гривень на місяць з гривневих рахунків клієнта;

до 100 000 гривень в еквіваленті на місяць з валютних рахунків;

загалом клієнт Укргазбанку, який має кошти на гривневому і валютному рахунках може переказати до 200 000 гривень на місяць на картку родичам або близьким, які перебувають за межами України.

В банку також нагадали, що стати клієнтом банку та отримати віртуальну картку ProЗапас можна завдяки мобільному додатку "ЕКО-банк Онлайн" та шерингу цифрових документів у застосунку Дія.

Картка безкоштовна, одразу у трьох валютах (гривня, долари США, євро), без жодних комісій та без обмежень щодо сум поповнення. Картка дозволяє отримувати додатковий дохід у розмірі 9% на залишок коштів у гривні, а також здійснювати грошові перекази з картки на картку, в тому числі й транскордонні.

Як відкрити віртуальну картку ProЗапас дивіться за посиланням.

Завантажити мобільний додаток "ЕКО-банк Онлайн" можна тут: https://online.ukrgasbank.com