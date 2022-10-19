В украинских банках начинает оживать кэшбэк. Кто сколько и за что предлагает

Вопреки войне и вызванным ею сложностям банки в Украине несколько оживили начисление кэшбека. Пока о массовом возобновлении программ кэшбека, свернутых с началом войны, говорить не приходится. Вместе с тем некоторые финучреждения стали проявлять больше маркетинговой активности, рассказывая клиентам о существующих возможностях вернуть часть издержек.

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Как рассказывает в комментарии delo.ua заместитель председателя правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин, некоторые банки и платежные системы активизировались в части запуска партнерских программ лояльности, когда источником финансирования кэшбека де-факто становится скидка со стороны торговца. Именно в таких случаях сейчас речь может идти о больших кэшбеках в 10-15%.

"Кстати, в рамках программы "Больше" международная система Mastercard предлагает более 40 акционных предложений с отдельными торговцами", – добавляет эксперт.

Также в начале осени состоялся третий этап восстановления комиссии интерчейндж (комиссия, которую банк, обслуживающий предприятие или ФЛП, перечисляет банку, картой которого произошла оплата покупки), которая была полностью обнулена в марте этого года. В настоящее время она составляет 0,7%, что позволяет банкам предлагать более широкие программы кэшбека с включением большего количества MCC-кодов.

MCC-код – это код категории продавца, используемый для классификации бизнеса по видам товаров или услуг, которые он предоставляет. Например, если владелец карты monobank зайдет в категорию кэшбека в приложении и нажмет на раздел "Кафе и рестораны", то заметит эти коды. Например, 5812 – это получение кэшбека в местах общепита, а 5811 – при доставке пищи.

"Конечно, при комиссии в 0,7% не может быть и речи о массовом кэшбеке, поэтому те финучреждения, которые продолжают поддерживать программу, вынуждены искать дополнительные источники для ее финансирования. Например, за счет дополнительных доходов от размещения остатков средств клиентов на карточных счетах", – уточняет Карчажкин.

Мы решили выяснить, какие банки какой кэшбек сегодня предлагают, выбрав несколько учреждений с крупнейшей клиентской базой.

В исследовании monobank фигурирует отдельно. По количеству клиентов (более 6 млн) он хоть и уступает Приватбанку, услугами которого постоянно пользуются более 18 млн украинцев (клиентов диджитал-банка Приват24 сейчас 13,5 млн), и Ощадбанку (обслуживает более 7 млн клиентов), но monobank ярко выделяется большим количеством возможностей получить кэшбек.

Что предлагает monobank и как он урезал услугу с начала войны

monobank, как и другие участники рынка при стандартных обстоятельствах, предлагает два вида кэшбека: от банка (сейчас можно выбрать только две категории: "Продукты" и "Кафе и рестораны") и партнеров. Объем кэшбека зависит от того, за какие средства совершается покупка. Если деньги кредитные, кэшбек меньше.

К примеру, кэшбек за оплату продуктов питания составляет 1% (если средства собственные) 0,75% (если кредитные). Кэшбек за оплату счета в ресторане составляет 2% и 0,75% соответственно.

Что же касается кэшбека от партнеров, то выбор здесь несравнимо больше. Можно выбрать следующие варианты (приведенный ниже кэшбек установлен только на октябрь):

интернет-магазин Answear.ua – 7% на онлайн-покупки (максимальная сумма кэшбека – 600 грн);

роуминг от Airalo – 15% на покупки;

медицинская лаборатория ДЕЛА – 10% на все покупки;

Taxi838 – 10% на все поездки из приложения (максимальная сумма – 100 грн);

товары для животных MasterZoo.ua – 5% на все покупки;

товары для красоты и дома EVA.UA – 5% на онлайн-покупки более 1 тыс. грн (максимум – 500 грн);

Intertop Fashionshop – 7% на покупки из приложения (максимум – 600 грн);

интернет-магазин Yakaboo – 10% на все покупки;

цветы от Flowers.ua App – 15% на заказ из приложения (максимум – 300 грн);

proizd.ua – 5% на 2 покупки билетов на поезд;

магазин Teahouse.ua – 20% на все онлайн-покупки (максимум – 1 тыс. грн);

доставка кофе от funtcoffee.com.ua – 15% на онлайн-покупки.

Заметим, что среди предложенного кэшбека от партнеров действительно есть варианты, где размер компенсации составляет 20% – это как раз те случаи, когда применяется скидка со стороны торговца.

Если сейчас monobank разрешает выбрать только две категории кэшбека, то в январе их можно было брать шесть. Клиенты имели возможность возвращать часть потраченных средств на путешествия, развлечения, книги и цветы. Но и размер кэшбека был практически тем же, кроме двух последних категорий (10% и 15% соответственно – как по партнерским программам).

Уже в марте, в первом полном месяце после начала полномасштабной войны, monobank в категориях кэшбека от банка оставил только самое главное – продукты, медицину и авто и АЗС. Из этих вариантов можно было выбрать не более двух категорий. От партнеров в марте кэшбека не было вообще. Партнерский кэшбер появился только в мае – Taxi838 и Answear.ua.

С тех пор месяц за месяцем количество партнеров по кэшбеку в monobank росло.

К слову, на октябрь от партнеров банк предлагает 12 вариантов кэшбека. Для сравнения, в январе было 16 предложений. Напомним, что для вывода кэшбека необходимо собрать минимум 100 грн, но при этом еще придется заплатить 19,5% налога.

Не monobank-ом единственным. Рынок понемногу оживает

Сразу стоит заметить, что некоторые банки не предлагают кэшбек в классическом понимании и предоставляют альтернативу – бонусные программы, по которым владельцу карты начисляются бонусы, которые затем могут использоваться для оплаты товаров или услуг от партнеров банка. К таким учреждениям, например, относятся государственные ПриватБанк и Ощадбанк.

Приватбанк имел программу лояльности "Бонус+", которую могли подключить почти все держатели платежных карт. Она помогала экономить на покупках и копить дополнительные средства на отдельный счет. Но с 1 мая он ее приостановил.

По такой же схеме работает и Ощадбанк, который вместе с Mastercard предлагает владельцам карт сервис лояльности "Mastercard Больше". Но сегодня функция кэшбека в "Ощаде" ограничена только заказом услуги "OLX Доставка", когда за каждую покупку владельцу карты Mastercard компенсируется 10 грн.

Альфа-Банк свою программу начисления баллов Cash'U Club, не работавшую с марта, возобновил только в середине июня. Для накопления бонусов нужно расплатиться картой, участвующей в программе вознаграждений. Сумма покупки будет округляться до целых в меньшую сторону. К примеру, если клиент заплатил 99,99 грн, то бонусы будут начислены не за 100 грн, а 99 грн.

В зависимости от статуса участника программы можно выбрать от 2 до 7 категорий для начисления кэшбека (по программе вознаграждений можно получить 4 вида бонусов : от стандартных до корректирующих). По партнерскому кэшбеку можно выбрать следующее:

сеть магазинов гаджетов и аксессуаров "Цитрус" – 5% (максимум 500 грн);

сеть АЗС SOKAR – 1%;

ДЕЛА – 7% (чуть меньше, чем у monobank);

Yakaboo.ua – 10% (здесь кэшбек одинаков для всех банков-партнеров);

сеть медицинских центров ADONIS – 3%;

сеть аптек "Аптека Доброго Дня" – 5%;

сервис доставки SUSHI ICONS – 4%.

В ПУМБ сейчас программа кэшбека выглядит следующим образом. ПУМБ, практикуя индивидуальный подход к каждому клиенту, в октябре предлагает одним выбрать три из семи категорий покупок, другим – только партнерский кэшбек.

"Предоставление кэшбека клиенту зависит от того, какие покупки интересуют его прежде всего. И каждый месяц этот набор критериев может изменяться. Могут быть разные предложения по кэшбеку каждого первого числа, в зависимости от того, какие у клиента были покупки в прошлом месяце и что для него было больше актуальным", – рассказали нам в ПУМБ.



Кешбек по партнерам в учреждении следующий:

Intertop Fashionshop – 7% по заказу в приложении Intertop (те же 7%, как и в monobank);

"Киевстар ТВ" – 50% на пакет Премиум HD;

Yakaboo.ua – 10% (те же условия, что и в monobank);

мультибрендовая сеть бытовой и электронной техники MOYO и интернет-магазин moyo.ua – 1% (максимум – 500 грн);

MasterZoo – 5% (как и в monobank);

сеть медицинских центров ADONIS – 3%;

оформление "Автогражданки" или "Зеленой карты" на сайте ПУМБ – 10%;

официальный дилер техники Bosch и Siemens "BS-Partner" – 5%;

национальный перевозчик грузов SAT.ua – 5% на логистические услуги;

Flowers.ua – 15% по заказу из приложения (как и в monobank).



По собственному кэшбеку банк позволяет выбрать 3 категории из следующего перечня: сладости, салоны красоты, книги и канцтовары, аптеки, рестораны, детские товары и продукты.

Что же касается Райффайзен Банка , то финучреждение прекратило начисление кэшбека на расходы с дебетных карт, который раньше составлял 0,5% на все покупки.

"Да, по дебетовым картам пока, к сожалению, кэшбека у нас нет. Но он является для пользователей кредитной картой "2 кэшбека", где компенсация предусматривается за покупки и пополнение", – сообщили нам в финучреждении.