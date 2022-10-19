В українських банках починає оживати кешбек. Хто скільки і за що пропонує

Всупереч війні і викликаним нею складнощам, банки в Україні дещо пожвавили нарахування кешбеку. Поки що про масове відновлення програм кешбеку, які були згорнуті з початком війни, говорити не доводиться. Разом з тим деякі фінустанови стали виявляти більше маркетингової активності, розповідаючи клієнтам про існуючі можливості повернути частину витрат.

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Як розповідає у коментарі delo.ua заступник голови правління Юнекс Банку Олексій Карчажкін, деякі банки та платіжні системи активізувалися в частині запуску "партнерських" програм лояльності, коли джерелом фінансування кешбеку де-факто стає знижка з боку торговця. Саме в таких випадках зараз може йтися про великі кешбеки в 10-15%.

"До речі, у рамках програми "Більше" міжнародна система Mastercard пропонує понад 40 акційних пропозицій із окремими торговцями", – додає експерт.

Також на початку осені відбувся третій етап відновлення комісії інтерчейндж (комісія, яку банк, що обслуговує підприємство чи ФОП, перераховує банку, карткою якого відбулась оплата покупки), яка була повністю обнулена у березні цього року. Нині вона становить 0,7%, що дозволяє банкам пропонувати ширші програми кешбеку із включенням більшої кількості MCC-кодів.

MCC-код – це код категорії продавця, який використовується для класифікації бізнесу за видами товарів або послуг, які він надає. Наприклад, якщо власник картки monobank зайде до категорії кешбеку у застосунку і натисне на розділ "Кафе та ресторани", то помітить ці коди. Наприклад 5812 – це отримання кешбеку у місцях громадського харчування, а 5811 – при доставці їжі.

"Звичайно, за комісії у 0,7% не може бути й мови про масовий кешбек, тому ті фінустанови, які продовжують підтримувати програму, змушені шукати додаткові джерела для її фінансування. Наприклад, коштом додаткових прибутків від розміщення залишків коштів клієнтів на карткових рахунках", – уточнює Карчажкін.

Ми вирішили з'ясувати, які банки який кешбек сьогодні пропонують, обравши кілька установ з найбільшою клієнтською базою.

У дослідженні monobank фігурує окремо. За кількістю клієнтів (понад 6 млн) він хоч і поступається Приватбанку, послугами якого постійно користуються більше 18 млн українців (клієнтів діджитал-банку Приват24 нині 13,5 млн), і Ощадбанку (обслуговує понад 7 млн клієнтів), але monobank яскраво виділяється більшою кількістю можливостей отримати кешбек.

Що пропонує monobank і як він урізав послугу з початку війни

monobank, як і інші учасники ринку за стандартних обставин, пропонує два види кешбеку: від банку (зараз можна обрати лише дві категорії: "Продукти" і "Кафе та ресторани") і від партнерів. Обсяг кешбеку залежить від того, за які кошти відбувається покупка. Якщо кошти кредитні, кешбек менший.

Приміром, кешбек за оплату продуктів харчуванн складає 1%, якщо кошти власні і 0,75% – якщо кредитні. Кешбек за оплату рахунку у ресторані складає 2% і 0,75% відповідно.

Що ж стосується кешбеку від партнерів, то вибір тут незрівнянно більший. Можна обрати наступні варіанти (наведений нижче кешбек встановлено тільки на жовтень):

інтернет-магазин Answear.ua – 7% на онлайн-покупки (максимальна сума кешбеку – 600 грн);

роумінг від Airalo – 15% на покупки;

медична лабораторія ДІЛА – 10% на всі покупки;

Taxi838 – 10% на всі поїздки з додатку (максимальна сума – 100 грн);

товари для тварин MasterZoo.ua – 5% на всі покупки;

товари для краси та дому EVA.UA – 5% на онлайн-покупки більше 1 тис. грн (максимум – 500 грн);

Intertop Fashionshop – 7% на покупки з додатку (максимум – 600 грн);

інтернет-книгарня Yakaboo – 10% на всі покупки;

квіти від Flowers.ua App – 15% на замовлення з додатку (максимум – 300 грн);

proizd.ua – 5% на 2 покупки квитків на поїзд;

магазин Teahouse.ua – 20% на всі онлайн-покупки (максимум – 1 тис. грн);

доставка кави від funtcoffee.com.ua – 15% на онлайн-покупки.

Зауважимо, що серед запропонованого кешбеку від партнерів дійсно є варіанти, де розмір компенсації сягає 20% – це якраз ті випадки, коли застосовується знижка з боку торговця.

Якщо зараз monobank дозволяє обрати лише дві категорії кешбеку, то у січні їх можна було брати шість. Клієнти мали можливість повертати частину витрачених коштів на подорожі, розваги, книги та квіти. Але і розмір кешбеку був практично тим самим, окрім двох останніх категорій (10% і 15% відповідно – як по партнерських програмах).

Вже у березні, першому повному місяці опісля початку повномасштабної війни, monobank у категоріях кешбеку від банку лишив тільки найголовніше – продукти, медицину і авто та АЗС. З цих варіантів можна було обрати не більше двох категорій. Від партнерів у березні кешбеку не було взагалі. Партнерський кешбер з'явився тільки у травні – на Taxi838 та Answear.ua.

З того часу місяць за місяцем кількість партнерів по кешбеку у monobank зростала.

До слова, станом на жовтень від партнерів банк пропонує 12 варіантів кешбеку. Для порівняння у січні було 16 пропозицій. Принагідно нагадаємо, що для виведення кешбеку необхідно назбирати мінімум 100 грн, але при цьому ще доведеться заплатити 19,5% податку.

Не monobank-ом єдиним. Ринок потроху оживає

Відразу варто зауважити, що деякі банки не пропонують кешбек у класичному розумінні і надають альтернативу – бонусні програми, за якими власнику картки нараховуються бонуси, які потім можуть бути використані для оплати товарів чи послуг від партнерів банку. До таких установ, наприклад, відносяться державні Приватбанк і Ощадбанк.

Приватбанк мав програму лояльності "Бонус+", яку могли підключити майже всі власники платіжних карток. Вона допомагала економити на покупках і накопичувати додаткові кошти на окремий рахунок. Але з 1 травня він її призупинив.

За такою ж схемою працює і Ощадбанк, який разом із Mastercard пропонує власникам карт сервіс лояльності "Mastercard Більше". Але сьогодні функція кешбек в "Ощаді" обмежена тільки замовленням послуги "OLX Доставка", коли за кожну купівлю власнику картки Mastercard компенсується 10 грн.

Альфа-Банк свою програму нарахування балів Cash'U Club, яка не працювала з березня, відновив тільки в середині червня. Для накопичення бонусів треба розплатитися карткою, яка бере участь у програмі винагород. Сума покупки буде округлюватись до цілих в меншу сторону. Наприклад, якщо клієнт заплатив 99,99 грн, то бонуси буде нараховано не за 100 грн, а 99 грн.

Залежно від статусу учасника програми є можливість обрати від 2 до 7 категорій для нарахування кешбеку (по програмі винагород можна отримати 4 види бонусів: від стандартних до коригуючих). По партнерскому кешбеку можна обрати наступне:

мережа магазинів гаджетів та аксесуарів "Цитрус" – 5% (максимум 500 грн);

мережа АЗС SOKAR – 1%;

ДІЛА – 7% (трохи менше, ані в monobank);

Yakaboo.ua – 10% (тут кешбек однаковий для усіх банків-партнерів);

мережа медичних центрів ADONIS – 3%;

мережа аптек "Аптека Доброго Дня" – 5%;

сервіс доставки SUSHI ICONS – 4%.

У ПУМБ наразі програма кешбеку виглядає наступним чином. ПУМБ, практикуючи індивідуальний підхід до кожного клієнта, у жовтні пропонує одним обрати три із сімох категорій покупок, іншим – лише партнерський кешбек.

"Надання кешбеку клієнту залежить від того, які покупки цікавлять його передовсім. І кожного місяця цей набір критеріїв може змінюватись. Можуть бути різні пропозиції стосовно кешбеку кожного першого числа, залежно від того, які у клієнта були покупки минулого місяця і що для нього було більш актуальним", – розповіли нам у ПУМБ.

Кешбек по партнерах в установі наступний:

Intertop Fashionshop – 7% на замовлення в додатку Intertop (ті самі 7%, як і в monobank);

"Київстар ТВ" – 50% на пакет Преміум HD;

Yakaboo.ua – 10% (ті ж умови, що і в monobank);

мультибрендова мережа побутової та електронної техніки MOYO та інтернет-магазин moyo.ua – 1%, (максимум – 500 грн);

MasterZoo – 5% (як і в monobank);

мережа медичних центрів ADONIS – 3%;

оформлення "Автоцивілки" або "Зеленої карти" на сайті ПУМБ – 10%;

офіційний дилер техніки Bosch та Siemens "BS-Partner" – 5%;

національний перевізник вантажів SAT.ua – 5% на логістичні послуги;

Flowers.ua – 15% на замовлення із додатка (як і в monobank).



По власному кешбеку банк надає змогу обрати 3 категорії з наступного переліку: солодощі, салони краси, книги і канцтовари, аптеки, ресторани, дитячі товари та продукти.

Що ж стосується Райффайзен Банку, то наразі фінустанова припинила нарахування кешбеку на витрати з дебетних карт, який раніше складав 0,5% на всі покупки.

"Так, по дебетових картах наразі, нажаль, кешбеку у нас немає. Але він є для користувачів кредитною карткою "2 кешбеки", де компенсація передбачається за покупки і поповнення", – повідомили нам у фінустанові.