Заблокированные порты и сложная логистика Как документарный бизнес Укрэксимбанка помогает экспортерам и импортерам

По итогам 2022 года экспорт товаров из Украины сократился в деньгах на 35% до 44,1 млрд долларов, по массе — на 38,4% до 99,8 млн тонн. Как отметили в Минэкономики, в обычных условиях показатели торговли могли бы показаться катастрофическими, ведь стоимость экспорта на 35% меньше, чем в 2021 году, но в условиях войны это подвиг. Прошлый год стал годом, когда объемы экспорта и логистика вышли на первый план.

До войны 75% внешнего украинского товарооборота приходилось на морские порты. С 24 февраля все они заблокированы, а зерновой экспортный коридор вряд ли можно назвать надежным ввиду нестабильного поведения России.

Поэтому на сегодняшний день внешняя торговля Украины происходит автотранспортом, железной дорогой и через три речных порта на Дунае. Эти пути обеспечивают экспорт и импорт до 35% грузов.

Логистика в условиях войны

Морские перевозки и порты Украины до войны были основным способом для экспорта продукции агропромышленного комплекса, который в 2021 году принес $27,9 млрд. Кроме того, они являлись основными путями экспорта и для металлургии ($16 млрд), химической промышленности ($2,7 млрд), минеральных удобрений ($8,42 млрд) и другой продукции.

До войны через порты в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, Бердянске и Мариуполе проходило ориентировочно 90% портового товарооборота Украины 2021 (в частности, 90% агроэкспорта).

Что касается железнодорожной логистики, то грузовые перевозки по железной дороге в 2022 году сократились на 65,3 %. Доходность грузовых перевозок Укрзализныци формируют две составляющие: тариф на перевозку и стоимость вагонов. Обе составляющие в год войны ощутимо выросли: тариф был повышен на 70% (с $6,5 до $11/тонна), а стоимость пользования вагонами выросла с 2000 до 14 600 грн в сутки.

Поскольку перевозка грузов морским и железнодорожным транспортом имеет свои ограничения, отечественный рынок транспортных услуг стал предоставлять приоритет автомобильному транспорту для перевозок грузов, а грузоотправители и перевозчики были вынуждены изменить логистику экспортных перевозок и направить грузы на западные пограничные переходы.

Сегодня бизнес адаптировался, переориентировался и начал развивать новые экспортные пути сухопутными коридорами через страны Европы, но учитывая, что в Украине продолжается полномасштабная война, украинским экспортерам важно иметь действенный механизм защиты от рисков неплатежей и финансовых потерь, которые являются серьезным вызовом для участников международной торговли. .

Банк с полным спектром услуг

Учитывая сложную логистику и для уменьшения рисков экспортеров и импортеров сегодня целесообразно использовать экспортеры документарных операций. В международной практике документарные инструменты часто используются для финансирования международных торговых операций.

Укрэксимбанк предлагает широкий спектр сделок, услуг и сервисов по торговому финансированию и документарным операциям.

Банк предоставляет профессиональную экспертизу и различные формы поддержки и финансирования торговых операций.

В частности, предэкспортное и постимпортное финансирование, предэкспортное и постэкспортное финансирование и гарантии выполнения контрактных обязательств.

Предэкспортное финансирование – это финансирование или пополнение оборотного капитала импортера для будущего приобретения сырья, товаров, услуг, оборудования, технологических линий, производимых в стране экспортера, но еще не поставленных на территорию Украины. Благодаря такому финансированию украинский производитель-импортер получает от Банка дополнительные оборотные средства, которыми осуществляет авансовые платежи поставщикам-экспортерам за товары/услуги/сырье, еще не поставленные в Украину и необходимые импортеру, чтобы завершить текущий производственный цикл.

Клиент не тратит оборотные средства на авансовые платежи поставщикам из-за рубежа благодаря тому, что Банк совместно с ЕБРР финансирует оборотный капитал импортера для осуществления таких авансовых платежей.

В случае, если клиент нуждается в краткосрочном капитале для завершения и оптимизации производственного цикла, Укрэксимбанк предоставляет постимпортное финансирование, а именно — открывает кредитную линию и заключает Соглашение об открытии непокрытого подтвержденного аккредитива с постимпортным финансированием.

Также Укрэксимбанк оказывает финансовую поддержку экспортерам. Благодаря предэкспортному финансированию, украинский производитель-экспортер получает средства для производства или доукомплектования товаров, которые будут экспортированы по уже заключенному договору с зарубежным заказчиком.

Такое финансирование позволяет экспортеру расширить производственные мощности для выполнения новых экспортных контрактов за деньги иностранных партнеров – а кредит погасить уже после поступления денег от экспортных поставок.

Постэкспортное финансирование позволяет экспортеру получить выручку досрочно после отгрузки продукции, предоставив документы по аккредитиву в Укрэксимбанк, то есть раньше, чем это предусматривают условия платежа по контракту. Укрэксим может финансировать экспортера без залога на сумму отгруженного им товара по аккредитиву.

Торговое финансирование от Укрэксимбанка — возможность минимизировать риски при проведении внешнеэкономических операций, связанных с уровнем доверия между контрагентами, а также оптимизировать расходы, связанные с расчетами.