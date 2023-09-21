Заблоковані порти та складна логістика: Як документарний бізнес Укрексімбанку допомагає експортерам та імпортерам

За підсумками 2022 року експорт товарів з України скоротився в грошах на 35 % до 44,1 мільярда доларів, за масою — на 38,4 % до 99,8 млн тонн. Як зазначили в Мінекономіки, у звичайних умовах показники торгівлі могли б видатись катастрофічними, адже вартість експорту на 35 % менша, ніж у 2021 році, але в умовах війни — це подвиг. Минулий рік став роком, коли обсяг експорту й логістика вийшли на перший план.

До війни 75 % зовнішнього українського товарообігу припадало на морські порти. З 24 лютого всі вони заблоковані, а зерновий експортний коридор навряд чи можна назвати надійним з огляду на нестабільну поведінку рф.

Тому на сьогодні зовнішня торгівля України відбувається автотранспортом, залізницею та через три річкові порти на Дунаї. Ці шляхи забезпечують експорт та імпорт до 35 % вантажів.

Логістика в умовах війни

Морські перевезення та порти України до війни були основним способом для експорту продукції агропромислового комплексу, який у 2021 році приніс $27,9 млрд. Крім того, вони були основними шляхами експорту і для металургії ($16 млрд), хімічної промисловості ($2,7 млрд), мінеральних добрив ($8,42 млрд) та іншої продукції.

До війни через порти в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Бердянську та Маріуполі проходило орієнтовно 90 % портового товарообороту України 2021 року (зокрема, 90 % агроекспорту).

Що стосується залізничної логістики, то вантажні перевезення залізницею у 2022 році скоротилися на 65,3 %. Дохідність вантажних перевезень Укрзалізниці формують дві складові: тариф на перевезення та вартість користування вагонами. Обидві складові в рік війни відчутно зросли: тариф був підвищений на 70 % (з $6,5 до $11/тонна), а вартість користування вагонами зросла з 2000 грн до 14 600 грн за добу.

Оскільки перевезення вантажів морським і залізничним транспортом мають свої обмеження, вітчизняний ринок транспортних послуг почав надавати пріоритет автомобільному транспорту для перевезень вантажів, а вантажовідправники та перевізники були вимушені змінити логістику експортних перевезень і спрямувати вантажі на західні прикордонні переходи.

На сьогодні бізнес адаптувався, переорієнтувався і почав розвивати нові експортні шляхи сухопутними коридорами через країни Європи, але враховуючи, що в Україні триває повномаштабна війна, українським експортерам важливо мати дієвий механізм захисту від ризиків неплатежів та фінансових втрат, які є серйозним викликом для учасників міжнародної торгівлі.

Банк з повним спектром послуг

З огляду на складну логістику та задля зменшення ризиків експортерів та імпортерів сьогодні є доцільним використання експортерами документарних операцій. У міжнародній практиці документарні інструменти часто використовуються у фінансуванні міжнародних торгових операцій.

Укрексімбанк пропонує широкий спектр операцій, послуг та сервісів з торговельного фінансування та документарних операцій.

Банк надає професійну експертизу та різноманітні форми підтримки та фінансування торговельних операцій.

Зокрема, передекспортне та постімпортне фінансування, передекспортне та постекспортне фінансування та гарантії виконання контрактних зобов'язань.

Передекспортне фінансування – це фінансування або поповнення оборотного капіталу імпортера для майбутнього придбання сировини, товарів, послуг, обладнання, технологічних ліній, вироблених у країні експортера, але ще не поставлених на територію України. Завдяки такому фінансуванню український виробник-імпортер одержує від Банку додаткові обігові кошти, якими здійснює авансові платежі постачальникам-експортерам за товари/послуги/сировину, які ще не поставлені в Україну і необхідні імпортерові, щоб завершити поточний виробничий цикл.

Клієнт не витрачає обігові кошти на авансові платежі постачальникам з-за кордону завдяки тому, що Банк спільно з ЄБРР фінансує оборотний капітал імпортера для здійснення таких авансових платежів.

У випадку, якщо клієнт потребуєте короткостроковий капітал для завершення й оптимізації виробничого циклу, Укрексімбанк надає постімпортне фінансування, а саме — відкриває кредитну лінію та укладає Угоду про відкриття непокритого підтвердженого акредитива із постімпортним фінансуванням.

Також Укрексімбанк надає фінансову підтримку експортерам. Завдяки передекспортному фінансуванню український виробник-експортер отримує кошти для виробництва чи доукомплектування товарів, які будуть експортовані за вже укладеним договором із закордонним замовником.

Таке фінансування дає змогу експортеру розширити виробничі потужності для виконання нових експортних контрактів за гроші іноземних партнерів - а кредит погасити вже після надходження грошей від експортних поставок.

Постекспортне фінансування дозволяє експортеру отримати виручку достроково після відвантаження продукції, надавши документи за акредитивом в Укрексімбанк, тобто раніше, ніж це передбачають умови платежу за контрактом. Укрексім може фінансувати експортера без застави на суму відвантаженого ним товару за акредитивом.

Торговельне фінансування від Укрексімбанку — це можливість мінімізувати ризики при проведенні зовнішньоекономічних операцій, пов’язаних із рівнем довіри між контрагентами, а також оптимізувати витрати, які пов’язані з розрахунками.