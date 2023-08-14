- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
20+ топовых управленцев поделятся опытом управления людьми в войну на HR Wisdom Summit
14 сентября в DTEK Academy ведущие HR-специалисты из "Киевстар", Meest China, McDonald's, Netpeak group и других компаний предоставят инструменты найма, удержания и развития талантов в условиях войны.
Получите эксклюзивную стоимость в саммите. Детали у персонального менеджера по телефону 067 223 01 79 и на странице саммита в Facebook !
Среди спикеров:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Андрей Коболев, председатель правления НАК «Нефтегаз Украины» 2014-2021
- Роман Бондарь, старший партнер, руководитель украинского офиса в Киеве консалтинговой компании Korn Ferry, экс-заместитель генерального директора «Укроборонпром»,
- Тереза Трепачева, McDonald's Chief People Officer в Чехии, Словакии и Украине,
- Юлия Пилипенко, HRD, член расширенного Правления Райффайзен Банка,
- Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию бизнеса "Киевстар",
- Ольга Бафоева, коммерческий директор Meest China,
- Анна-Мария Сабов, HRD в группе Netpeak, Ex-HR BP в Jooble,
- Светлана Бевзюк, HRD VBET Украина,
и более 15 специалистов крупных украинских компаний.
Поговорим о:
- Возвращение к корпоративной жизни и адаптация ветеранов и ветеранок,
- Глобальные тренды и новые реалии на рынке человеческого капитала в Украине
- Какие профессии станут главными после победы,
- Главные изменения мотивации команды, и что сегодня действительно важно для сотрудника,
- Использование инноваций в HR,
- Сохранение команды при релокации и другие важные темы каждого украинского бизнеса.
- Чего стоят ваши работники в эпоху ChatGPT
HR Wisdom Summit будет полезным для:
- топ-менеджеров компаний, HRD, PR-директоров, стремящихся укрепить лидерство в военное время и противостоять вызовам вместе с сильной командой;
- CЕО, желающих выстроить эффективную HR-стратегию и укрепить бренд работодателя;
- HR-специалиста, желающего за один день получить все ключевые тренды и инструменты года.