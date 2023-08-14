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Категория
Бизнес
Дата публикации

20+ топовых управленцев поделятся опытом управления людьми в войну на HR Wisdom Summit

20+ топовых управленцев поделятся опытом управления людьми в войну на HR Wisdom Summit

14 сентября в DTEK Academy ведущие HR-специалисты из "Киевстар", Meest China, McDonald's, Netpeak group и других компаний предоставят инструменты найма, удержания и развития талантов в условиях войны.

Получите эксклюзивную стоимость в саммите. Детали у персонального менеджера по телефону 067 223 01 79 и на странице саммита в Facebook !

Среди спикеров:

  • Андрей Коболев, председатель правления НАК «Нефтегаз Украины» 2014-2021
  • Роман Бондарь, старший партнер, руководитель украинского офиса в Киеве консалтинговой компании Korn Ferry, экс-заместитель генерального директора «Укроборонпром»,
  • Тереза Трепачева, McDonald's Chief People Officer в Чехии, Словакии и Украине,
  • Юлия Пилипенко, HRD, член расширенного Правления Райффайзен Банка,
  • Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию бизнеса "Киевстар",
  • Ольга Бафоева, коммерческий директор Meest China,
  • Анна-Мария Сабов, HRD в группе Netpeak, Ex-HR BP в Jooble,
  • Светлана Бевзюк, HRD VBET Украина,

и более 15 специалистов крупных украинских компаний.

Поговорим о:

  • Возвращение к корпоративной жизни и адаптация ветеранов и ветеранок,
  • Глобальные тренды и новые реалии на рынке человеческого капитала в Украине
  • Какие профессии станут главными после победы,
  • Главные изменения мотивации команды, и что сегодня действительно важно для сотрудника,
  • Использование инноваций в HR,
  • Сохранение команды при релокации и другие важные темы каждого украинского бизнеса.
  • Чего стоят ваши работники в эпоху ChatGPT

HR Wisdom Summit будет полезным для:

  • топ-менеджеров компаний, HRD, PR-директоров, стремящихся укрепить лидерство в военное время и противостоять вызовам вместе с сильной командой;
  • CЕО, желающих выстроить эффективную HR-стратегию и укрепить бренд работодателя;
  • HR-специалиста, желающего за один день получить все ключевые тренды и инструменты года.