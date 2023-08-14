20+ топовых управленцев поделятся опытом управления людьми в войну на HR Wisdom Summit

14 сентября в DTEK Academy ведущие HR-специалисты из "Киевстар", Meest China, McDonald's, Netpeak group и других компаний предоставят инструменты найма, удержания и развития талантов в условиях войны.

Получите эксклюзивную стоимость в саммите. Детали у персонального менеджера по телефону 067 223 01 79 и на странице саммита в Facebook !

Среди спикеров:

Андрей Коболев, председатель правления НАК «Нефтегаз Украины» 2014-2021

Роман Бондарь, старший партнер, руководитель украинского офиса в Киеве консалтинговой компании Korn Ferry, экс-заместитель генерального директора «Укроборонпром»,

Тереза Трепачева, McDonald's Chief People Officer в Чехии, Словакии и Украине,

Юлия Пилипенко, HRD, член расширенного Правления Райффайзен Банка,

Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию бизнеса "Киевстар",

Ольга Бафоева, коммерческий директор Meest China,

Анна-Мария Сабов, HRD в группе Netpeak, Ex-HR BP в Jooble,

Светлана Бевзюк, HRD VBET Украина,

и более 15 специалистов крупных украинских компаний.

Поговорим о:

Возвращение к корпоративной жизни и адаптация ветеранов и ветеранок,

Глобальные тренды и новые реалии на рынке человеческого капитала в Украине

Какие профессии станут главными после победы,

Главные изменения мотивации команды, и что сегодня действительно важно для сотрудника,

Использование инноваций в HR,

Сохранение команды при релокации и другие важные темы каждого украинского бизнеса.

Чего стоят ваши работники в эпоху ChatGPT

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