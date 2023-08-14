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Категорія
Бізнес
Дата публікації

20+ топових управлінців поділяться досвідом управління людьми у війну на HR Wisdom Summit

20+ топових управлінців поділяться досвідом управління людьми у війну на HR Wisdom Summit

14 вересня у DTEK Academy провідні HR-фахівці з "Київстар", Meest China, McDonald's, Netpeak group та інших компаній нададуть інструменти найму, утримання та розвитку талантів в умовах війни. 

Отримайте ексклюзивну вартість участь у саміті. Деталі у персонального менеджера за телефоном 067 223 01 79 та на сторінці саміту у Facebook!

Серед спікерів:

  • Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України» 2014-2021
  • Роман Бондар, старший партнер, керівник українського офісу в Києві консалтингової компанії Korn Ferry, ексзаступник генерального директора «Укроборонпром»,
  • Тереза Трепачова, McDonald's Chief People Officer в Чехії, Словаччині та Україні,
  • Юлія Пилипенко, HRD, член розширеного Правління Райффайзен Банку, 
  • Оксана Олійник, директорка з управління персоналом та розвитку бізнесу "Київстар", 
  • Ольга Бафоєва, комерційна директорка Meest China, 
  • Анна-Марія Сабов, HRD at Netpeak group, Ex-HR BP у Jooble,
  • Світлана Бевзюк, HRD VBET Ukraine,

та ще понад 15 фахівців великих українських компаній.

Поговоримо про:

  • Повернення до корпоративного життя та адаптацію ветеранів та ветеранок, 
  • Глобальні тренди та нові реалії на ринку людського капіталу в Україні,
  • Які професії стануть головними після перемоги,
  • Головні зміни мотивації команди, і що сьогодні є дійсно важливим для співробітника, 
  • Використання інновацій в HR, 
  • Збереження команди при релокації та інші важливі теми для кожного українського бізнесу.
  • Чого варті ваші працівники в епоху ChatGPT

HR Wisdom Summit буде корисним для:

  • топменеджерів компаній, HRD, PR-директорів, які прагнуть зміцнити лідерство у воєнний час та протистояти викликам разом із сильною командою;
  • CЕО, які хочуть вибудувати ефективну HR-стратегію та зміцнити бренд роботодавця;
  • HR-фахівця, які бажають за один день отримати всі ключові тренди та інструменти року. 