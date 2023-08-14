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- Бізнес
- Дата публікації
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20+ топових управлінців поділяться досвідом управління людьми у війну на HR Wisdom Summit
14 вересня у DTEK Academy провідні HR-фахівці з "Київстар", Meest China, McDonald's, Netpeak group та інших компаній нададуть інструменти найму, утримання та розвитку талантів в умовах війни.
Отримайте ексклюзивну вартість участь у саміті. Деталі у персонального менеджера за телефоном 067 223 01 79 та на сторінці саміту у Facebook!
Серед спікерів:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України» 2014-2021
- Роман Бондар, старший партнер, керівник українського офісу в Києві консалтингової компанії Korn Ferry, ексзаступник генерального директора «Укроборонпром»,
- Тереза Трепачова, McDonald's Chief People Officer в Чехії, Словаччині та Україні,
- Юлія Пилипенко, HRD, член розширеного Правління Райффайзен Банку,
- Оксана Олійник, директорка з управління персоналом та розвитку бізнесу "Київстар",
- Ольга Бафоєва, комерційна директорка Meest China,
- Анна-Марія Сабов, HRD at Netpeak group, Ex-HR BP у Jooble,
- Світлана Бевзюк, HRD VBET Ukraine,
та ще понад 15 фахівців великих українських компаній.
Поговоримо про:
- Повернення до корпоративного життя та адаптацію ветеранів та ветеранок,
- Глобальні тренди та нові реалії на ринку людського капіталу в Україні,
- Які професії стануть головними після перемоги,
- Головні зміни мотивації команди, і що сьогодні є дійсно важливим для співробітника,
- Використання інновацій в HR,
- Збереження команди при релокації та інші важливі теми для кожного українського бізнесу.
- Чого варті ваші працівники в епоху ChatGPT
HR Wisdom Summit буде корисним для:
- топменеджерів компаній, HRD, PR-директорів, які прагнуть зміцнити лідерство у воєнний час та протистояти викликам разом із сильною командою;
- CЕО, які хочуть вибудувати ефективну HR-стратегію та зміцнити бренд роботодавця;
- HR-фахівця, які бажають за один день отримати всі ключові тренди та інструменти року.