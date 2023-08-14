20+ топових управлінців поділяться досвідом управління людьми у війну на HR Wisdom Summit

14 вересня у DTEK Academy провідні HR-фахівці з "Київстар", Meest China, McDonald's, Netpeak group та інших компаній нададуть інструменти найму, утримання та розвитку талантів в умовах війни.

Отримайте ексклюзивну вартість участь у саміті. Деталі у персонального менеджера за телефоном 067 223 01 79 та на сторінці саміту у Facebook!

Серед спікерів:

Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України» 2014-2021

Роман Бондар, старший партнер, керівник українського офісу в Києві консалтингової компанії Korn Ferry, ексзаступник генерального директора «Укроборонпром»,

Тереза Трепачова, McDonald's Chief People Officer в Чехії, Словаччині та Україні,

Юлія Пилипенко, HRD, член розширеного Правління Райффайзен Банку,

Оксана Олійник, директорка з управління персоналом та розвитку бізнесу "Київстар",

Ольга Бафоєва, комерційна директорка Meest China,

Анна-Марія Сабов, HRD at Netpeak group, Ex-HR BP у Jooble,

Світлана Бевзюк, HRD VBET Ukraine,

та ще понад 15 фахівців великих українських компаній.

Поговоримо про:

Повернення до корпоративного життя та адаптацію ветеранів та ветеранок,

Глобальні тренди та нові реалії на ринку людського капіталу в Україні,

Які професії стануть головними після перемоги,

Головні зміни мотивації команди, і що сьогодні є дійсно важливим для співробітника,

Використання інновацій в HR,

Збереження команди при релокації та інші важливі теми для кожного українського бізнесу.

Чого варті ваші працівники в епоху ChatGPT

HR Wisdom Summit буде корисним для: