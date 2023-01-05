25 разведкомплексов для ВСУ – совместная инициатива ОККО и «Вернись живым»

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В ноябре сеть ОККО и фонд компетентной помощи армии «Вернись живым» положили начало совместной инициативе « ОКО ЗА ОКО », цель которой закупить 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов «ШАРК» для нужд Вооруженных Сил Украины.

О результатах инициативы рассказываем в рамках проекта MMR "Ответственная страна"

В общей сложности на покупку дронов нужно 325 миллионов гривен. Итак, начиная с 1 ноября 2022 года, сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/DIESEL на закупку разведкомплекса «ШАРК». Для дополнительных донатов можно использовать специальный счет инициативы. Приобретенные с помощью украинцев комплексы фонд «Вернись живым» распределит, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ.

Сегодня все мы держим рубежи каждый на своем фронте – военном, экономическом, волонтерском. «ОКО ЗА ОКО» – это больше, чем общая инициатива бизнеса и фонда. Это один из примеров того, как все мы сейчас сплачиваемся и боремся за свою страну, за великую победу. Ведь хотим и будем жить в сильном и свободном государстве Василий Даниляк СЕО группы компаний ОККО

Средства на первый комплекс ШАРК аккумулировали уже за первую неделю, набранный темп накопления не утихает и сегодня. Каждую неделю – плюс 1 разведкомплекс. По состоянию на 19 декабря уже собрано 100 млн. грн.

Разведкомплексы «ШАРК» очень ждут передовой. Мы благодарны партнерам за общий проект и благодарим всех, кто поддерживает его, заправляя PULLS в сети АЗК ОККО, или переводя средства на наш отдельный счет «ОКО ЗА ОКО». Вместе мы не просто аккумулируем средства — мы системно закрываем потребности аэроразведчиков, ведь каждый разведкомплекс — это три беспилотника бригадного уровня, пусковая установка и специально оборудованный проходной автомобильно-командный пункт управления». Тарас Чмут директор фонда «Вернись живым»

Поддержало инициативу и творческое сообщество. Так, в ноябре в соцсетях появился целый ряд иллюстраций, главным героем которых стал ШАРК. Иллюстраторы призвали присоединяться к инициативе и заправлять автомобили «P ULLS мести». Каждый из авторов изобразил разведкомплекс в собственной манере – например, стрит-арт, этнический подольский ковер, военный комикс, фантазийный мотив или стилизованный плакат. Компания почти сразу подхватила креативный флешмоб и предложила одному из авторов сотрудничество – одна из работ будет положена в основу столичного мурала. Работы уже начались, поэтому совсем скоро нас будет ждать новый патриотический арт-объект.

В декабре на стриминговых и онлайн платформах появился новый трек группы KALUSH и рэпера SKOFKA – «Родина». Как отмечают в соцсети музыканты, общей песней они преследовали цель поднять боевой дух защитников. Также KALUSH и SKOFKA отметили, что этим треком они решили поддержать и общий проект сети и фонда по сбору на разведкомплексы ШАРК для ВСУ.

«Потому что у нас общая цель – победа, и этот проект ускорит ее на 25 беспилотных авиационных комплексов ШАРК….» – отмечают артисты.

Проект в разгаре. Следить за счетчиком сбора в реальном времени и узнать все о «ОКО ЗА ОКО» можно на сайте .

Мы благодарны нашему водительскому сообществу, которое активно подключилось к инициативе. Таким образом, все, кто хоть раз заправился PULLSами, автоматически присоединился к приближению победы. Мы увидели, как вместе можем каждую гривну из литра горючего превратить в миллионы, в сотни миллионов. Уверен, с такой вовлеченностью мы быстро справимся с заданием. От себя компания решила добавить еще 5 миллионов на ШАРКи, к тем более 200 млн грн, которые уже в рамках разных проектов направили на помощь военным, гражданскому населению Василий Даниляк СЕО ОККО

Напомним, что компания с первых дней полномасштабного вторжения активно помогает ВСУ и населению. Так на своих АЗК у горячих точек она бесплатно кормит защитников и защитниц; восстановила 4 учебных заведения на Киевщине, пострадавших в результате боевых действий; помогла горючим для восстановления инфраструктуры Чернигова и ряда пострадавших городов Киевщины; закупила реанимобили, авто для спецподразделения. Кроме того, ОККО продолжает помогать горючим волонтерам, занимающимся эвакуацией, доставкой гуманитарных грузов.