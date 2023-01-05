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25 разведкомплексов для ВСУ – совместная инициатива ОККО и «Вернись живым»
В ноябре сеть ОККО и фонд компетентной помощи армии «Вернись живым» положили начало совместной инициативе « ОКО ЗА ОКО», цель которой закупить 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов «ШАРК» для нужд Вооруженных Сил Украины.
О результатах инициативы рассказываем в рамках проекта MMR "Ответственная страна"
В общей сложности на покупку дронов нужно 325 миллионов гривен. Итак, начиная с 1 ноября 2022 года, сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/DIESEL на закупку разведкомплекса «ШАРК». Для дополнительных донатов можно использовать специальный счет инициативы. Приобретенные с помощью украинцев комплексы фонд «Вернись живым» распределит, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Средства на первый комплекс ШАРК аккумулировали уже за первую неделю, набранный темп накопления не утихает и сегодня. Каждую неделю – плюс 1 разведкомплекс. По состоянию на 19 декабря уже собрано 100 млн. грн.
Поддержало инициативу и творческое сообщество. Так, в ноябре в соцсетях появился целый ряд иллюстраций, главным героем которых стал ШАРК. Иллюстраторы призвали присоединяться к инициативе и заправлять автомобили «P ULLS мести». Каждый из авторов изобразил разведкомплекс в собственной манере – например, стрит-арт, этнический подольский ковер, военный комикс, фантазийный мотив или стилизованный плакат. Компания почти сразу подхватила креативный флешмоб и предложила одному из авторов сотрудничество – одна из работ будет положена в основу столичного мурала. Работы уже начались, поэтому совсем скоро нас будет ждать новый патриотический арт-объект.
В декабре на стриминговых и онлайн платформах появился новый трек группы KALUSH и рэпера SKOFKA – «Родина». Как отмечают в соцсети музыканты, общей песней они преследовали цель поднять боевой дух защитников. Также KALUSH и SKOFKA отметили, что этим треком они решили поддержать и общий проект сети и фонда по сбору на разведкомплексы ШАРК для ВСУ.
«Потому что у нас общая цель – победа, и этот проект ускорит ее на 25 беспилотных авиационных комплексов ШАРК….» – отмечают артисты.
Проект в разгаре. Следить за счетчиком сбора в реальном времени и узнать все о «ОКО ЗА ОКО» можно на сайте .
Напомним, что компания с первых дней полномасштабного вторжения активно помогает ВСУ и населению. Так на своих АЗК у горячих точек она бесплатно кормит защитников и защитниц; восстановила 4 учебных заведения на Киевщине, пострадавших в результате боевых действий; помогла горючим для восстановления инфраструктуры Чернигова и ряда пострадавших городов Киевщины; закупила реанимобили, авто для спецподразделения. Кроме того, ОККО продолжает помогать горючим волонтерам, занимающимся эвакуацией, доставкой гуманитарных грузов.