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Категорія
Бізнес
Дата публікації

25 розвідкомплексів для ЗСУ – спільна ініціатива ОККО та «Повернись живим»

25 розвідкомплексів для ЗСУ – спільна ініціатива ОККО та «Повернись живим»
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У листопаді мережа ОККО і фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» започаткували спільну ініціативу «ОКО ЗА ОКО», мета якої закупити 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів «ШАРК» для потреб Збройних Сил України.

Про результати ініціативи розповідаємо в рамках проєкту MMR“Відповідальна країна”

Загалом на покупку дронів потрібно 325 мільйонів гривень. Тож, починаючи з 1 листопада 2022 року, мережа ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/DIESEL на закупівлю розвідкомплексів «ШАРК». Для додаткових донатів також можна використовувати спеціальний рахунок ініціативи. Придбані з допомогою українців комплекси фонд «Повернись живим» розподілить, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ.

Фото 2 — 25 розвідкомплексів для ЗСУ – спільна ініціатива ОККО та «Повернись живим»

Сьогодні всі ми тримаємо рубежі кожен на своєму фронті – військовому, економічному, волонтерському. «ОКО ЗА ОКО» – це більше, ніж спільна ініціатива бізнесу і фонду. Це один із прикладів того, як усі ми зараз гуртуємося і боремося за свою країну, за велику перемогу. Адже хочемо і будемо жити у сильній та вільній державі 

Василь Даниляк СЕО групи компаній ОККО

Кошти на перший комплекс ШАРК акумулювали вже за перший тиждень, набраний темп накопичення не вщухає і сьогодні. Кожен тиждень – плюс 1 розвідкомплекс. Станом на 19 грудня вже зібрано 100 млн грн.

Розвідкомплекси «ШАРК» дуже чекають на передовій. Ми вдячні партнерам за спільний проєкт і дякуємо всім, хто підтримує його, заправляючи PULLS у мережі АЗК ОККО, або переказуючи кошти на наш окремий рахунок «ОКО ЗА ОКО». Разом ми не просто акумулюємо кошти — ми системно закриваємо потреби аеророзвідників, адже кожен розвідкомплекс — це три безпілотники бригадного рівня, пускова установка та спеціально обладнана прохідна автівка-командний пункт управління»

Тарас Чмут директор фонду «Повернись живим»
Фото 3 — 25 розвідкомплексів для ЗСУ – спільна ініціатива ОККО та «Повернись живим»

Підтримала ініціативу і творча спільнота. Так, у листопаді в соцмережах з’явились ціла низка ілюстрацій, головним героєм яких став ШАРК. Ілюстратори закликали долучатись до ініціативи та заправляти автівки «PULLSом помсти». Кожен з авторів зобразив розвідкомплекс у власній манері – як-от стріт-арт, етнічний подільський килим, військовий комікс, фантазійний мотив чи стилізований плакат. Компанія майже одразу підхопила креативний флешмоб та запропонувала одному із авторів співпрацю – одну з робіт буде покладено в основу столичного муралу. Роботи вже розпочались, тож зовсім скоро на нас чекатиме новий патріотичний арт-об’єкт.

Фото 4 — 25 розвідкомплексів для ЗСУ – спільна ініціатива ОККО та «Повернись живим»
Фото 5 — 25 розвідкомплексів для ЗСУ – спільна ініціатива ОККО та «Повернись живим»
Фото 6 — 25 розвідкомплексів для ЗСУ – спільна ініціатива ОККО та «Повернись живим»
Фото 7 — 25 розвідкомплексів для ЗСУ – спільна ініціатива ОККО та «Повернись живим»
Фото 8 — 25 розвідкомплексів для ЗСУ – спільна ініціатива ОККО та «Повернись живим»

У грудні на стримінгових та онлайн платформах з’явився новий трек гурту KALUSH і репера SKOFKA - «Батьківщина». Як зазначають у соцмережі музиканти, спільною піснею вони мали на меті підняти бойовий дух захисників. Також KALUSH і SKOFKA зазначили, що цим треком вони вирішили підтримати і спільний проєкт мережі та фонду зі збору на розвідкомплекси ШАРК для ЗСУ.

«Тому що у нас спільна ціль - перемога, і цей проєкт пришвидшить її на 25 безпілотних авіаційних комплексів ШАРК….» - зазначають артисти.  

Проєкт у розпалі. Слідкувати за лічильником збору в реальному часі та дізнатись усе про «ОКО ЗА ОКО» можна на сайті.

Ми вдячні нашій водійській спільноті, яка активно підключилася до ініціативи. Таким чином, всі хто хоч раз заправився PULLSами, автоматично долучився до наближення перемоги. Ми побачили, як гуртом можемо кожну гривню з літра пального перетворити на мільйони, на сотні мільйонів. Певен, з такою залученістю ми швидко впораємося із завданням. Від себе компанія вирішила додати ще 5 мільйонів на ШАРКи, до тих понад 200 млн грн, які вже у рамках різних проєктів направили на допомогу військовим, цивільному населенню

Василь Даниляк СЕО ОККО

Нагадаємо також, що компанія з перших днів повномасштабного вторгнення активно допомагає ЗСУ та населенню. Так на своїх АЗК поблизу гарячих точок вона безкоштовно годує захисників та захисниць; відновила 4 навчальні заклади на Київщині, що постраждали внаслідок бойових дій; допомогла пальним для відновлення інфраструктури Чернігова та низки постраждалих міст Київщини; закупила реанімобілі, авто для спецпідрозділу. Крім того, ОККО продовжує допомагати пальним волонтерам, які займаються евакуацією, доставкою гуманітарних вантажів.

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Джерела: MMR