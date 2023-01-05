25 розвідкомплексів для ЗСУ – спільна ініціатива ОККО та «Повернись живим»

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У листопаді мережа ОККО і фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» започаткували спільну ініціативу « ОКО ЗА ОКО », мета якої закупити 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів «ШАРК» для потреб Збройних Сил України.

Про результати ініціативи розповідаємо в рамках проєкту MMR“Відповідальна країна”

Загалом на покупку дронів потрібно 325 мільйонів гривень. Тож, починаючи з 1 листопада 2022 року, мережа ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/DIESEL на закупівлю розвідкомплексів «ШАРК». Для додаткових донатів також можна використовувати спеціальний рахунок ініціативи. Придбані з допомогою українців комплекси фонд «Повернись живим» розподілить, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ.

Сьогодні всі ми тримаємо рубежі кожен на своєму фронті – військовому, економічному, волонтерському. «ОКО ЗА ОКО» – це більше, ніж спільна ініціатива бізнесу і фонду. Це один із прикладів того, як усі ми зараз гуртуємося і боремося за свою країну, за велику перемогу. Адже хочемо і будемо жити у сильній та вільній державі Василь Даниляк СЕО групи компаній ОККО

Кошти на перший комплекс ШАРК акумулювали вже за перший тиждень, набраний темп накопичення не вщухає і сьогодні. Кожен тиждень – плюс 1 розвідкомплекс. Станом на 19 грудня вже зібрано 100 млн грн.

Розвідкомплекси «ШАРК» дуже чекають на передовій. Ми вдячні партнерам за спільний проєкт і дякуємо всім, хто підтримує його, заправляючи PULLS у мережі АЗК ОККО, або переказуючи кошти на наш окремий рахунок «ОКО ЗА ОКО». Разом ми не просто акумулюємо кошти — ми системно закриваємо потреби аеророзвідників, адже кожен розвідкомплекс — це три безпілотники бригадного рівня, пускова установка та спеціально обладнана прохідна автівка-командний пункт управління» Тарас Чмут директор фонду «Повернись живим»

Підтримала ініціативу і творча спільнота. Так, у листопаді в соцмережах з’явились ціла низка ілюстрацій, головним героєм яких став ШАРК. Ілюстратори закликали долучатись до ініціативи та заправляти автівки «PULLSом помсти». Кожен з авторів зобразив розвідкомплекс у власній манері – як-от стріт-арт, етнічний подільський килим, військовий комікс, фантазійний мотив чи стилізований плакат. Компанія майже одразу підхопила креативний флешмоб та запропонувала одному із авторів співпрацю – одну з робіт буде покладено в основу столичного муралу. Роботи вже розпочались, тож зовсім скоро на нас чекатиме новий патріотичний арт-об’єкт.

У грудні на стримінгових та онлайн платформах з’явився новий трек гурту KALUSH і репера SKOFKA - «Батьківщина». Як зазначають у соцмережі музиканти, спільною піснею вони мали на меті підняти бойовий дух захисників. Також KALUSH і SKOFKA зазначили, що цим треком вони вирішили підтримати і спільний проєкт мережі та фонду зі збору на розвідкомплекси ШАРК для ЗСУ.

«Тому що у нас спільна ціль - перемога, і цей проєкт пришвидшить її на 25 безпілотних авіаційних комплексів ШАРК….» - зазначають артисти.

Проєкт у розпалі. Слідкувати за лічильником збору в реальному часі та дізнатись усе про «ОКО ЗА ОКО» можна на сайті .

Ми вдячні нашій водійській спільноті, яка активно підключилася до ініціативи. Таким чином, всі хто хоч раз заправився PULLSами, автоматично долучився до наближення перемоги. Ми побачили, як гуртом можемо кожну гривню з літра пального перетворити на мільйони, на сотні мільйонів. Певен, з такою залученістю ми швидко впораємося із завданням. Від себе компанія вирішила додати ще 5 мільйонів на ШАРКи, до тих понад 200 млн грн, які вже у рамках різних проєктів направили на допомогу військовим, цивільному населенню Василь Даниляк СЕО ОККО

Нагадаємо також, що компанія з перших днів повномасштабного вторгнення активно допомагає ЗСУ та населенню. Так на своїх АЗК поблизу гарячих точок вона безкоштовно годує захисників та захисниць; відновила 4 навчальні заклади на Київщині, що постраждали внаслідок бойових дій; допомогла пальним для відновлення інфраструктури Чернігова та низки постраждалих міст Київщини; закупила реанімобілі, авто для спецпідрозділу. Крім того, ОККО продовжує допомагати пальним волонтерам, які займаються евакуацією, доставкою гуманітарних вантажів.