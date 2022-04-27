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Бизнес
Дата публикации

BAT Украина возобновила производство на Прилуцкой табачной фабрике

BAT Украина возобновила производство на Прилуцкой табачной фабрике

25 апреля 2022 года Прилуцкая табачная фабрика возобновила производство

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BAT Украина провела тщательный анализ рисков и угроз и решила поэтапно возобновить производство на нашей Прилуцкой фабрике.

"В эти трудные времена нам необходимо удовлетворять спрос наших украинских и иностранных совершеннолетних потребителей и поддерживать функционирование украинской экономики", — отметили в компании.

Сообщается, что работа на Прилуцкой фабрике осуществляется с соблюдением всех требований безопасности, комендантского часа и других ограничений военного положения.

"Мы постоянно отслеживаем развитие ситуации в городе Прилуки и Черниговской области и будем адаптировать свою деятельность к изменениям", — сообщают на Прилуцкой фабрике.

Возобновление работы производства в Прилуках является доказательством нашей приверженности нашим работникам, совершеннолетним потребителям и экономике Украины.