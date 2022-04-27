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BAT Україна відновила виробництво на Прилуцькій тютюновій фабриці
25 квітня 2022 року Прилуцька тютюнова фабрика відновила виробництво.
BAT Україна провела ретельний аналіз ризиків і загроз та вирішила поетапно відновити виробництво на нашій Прилуцькій фабриці.
"У ці важкі часи нам необхідно задовольняти попит наших українських та іноземних повнолітніх споживачів та підтримувати функціонування української економіки", — зазначили в компанії.
Повідомляється, що робота на Прилуцькій фабриці здійснюється з дотриманням усіх вимог безпеки, комендантської години та інших обмежень воєнного стану.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми постійно відстежуємо розвиток безпекової ситуації в місті Прилуки та Чернігівській області та будемо адаптувати свою діяльність до змін", — повідомляють на Прилуцькій фабриці.
Відновлення роботи виробництва в Прилуках є доказом нашої відданості нашим працівникам, повнолітнім споживачам та економіці України.