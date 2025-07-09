Бренд-лавмарк миллионов: за кулисами офиса "МакДональдс"

"МакДональдс" — бренд, знакомый миллионам украинцев. Для кого-то это истории с детства, первые встречи с друзьями, семейные обеды, а для кого-то первое место работы. В 2024 году “МакДональдс” в Украине посетили 103 млн человек, а уровень удовлетворенности клиентов в Украине стабильно растет. Этот опыт ежедневно создают более 10 тысяч работников ресторанов по всей стране. Но за знакомым логотипом стоит еще и огромная команда за кулисами, которая непосредственно приобщается к развитию бренда "МакДональдс". Рассказываем о тех, кто творит бренд-лавмарк сегодня. Какие возможности открывает компания для специалистов и что на самом деле значит быть частью глобальной компании?

Работать с брендом, который ты любишь с детства

"МакДональдс" — это без преувеличения знаковая часть культуры, символ стабильности и доверия, сопровождающий украинцев уже более четверти века. За 28 лет на рынке компания существенно масштабировала бизнес и превратилась из сети ресторанов быстрого обслуживания в стратегического партнера государства и пример социально ответственного бизнеса, который ежегодно платит миллиарды налогов, поддерживает общины через реальные действия и инвестирует в восстановление и локальное развитие. Компания задает стандарты операционной эффективности, управления людьми, устойчивого развития, внедряет технологические инновации и строит культуру инклюзивности. И это лишь часть того, чем живет "МакДональдс" сегодня.

Влияние "МакДональдс" на рынок труда в Украине трудно переоценить: за весь период здесь работали более 100 тыс. людей. А еще тысячи сотрудничали с брендом в сопредельных отраслях — в компаниях локальных партнеров и поставщиков. Работа с брендом такого масштаба для специалистов означает реальное влияние на опыт миллионов клиентов и будущее индустрии в целом.

"Для меня работа здесь — это об инициативах, которые реально влияют на людей и общины. Быть частью компании с глубокими ценностями, которая имеет доверие общества и активно оказывает положительные изменения, действительно вдохновляет", — делится Кристина Линиченко, менеджер по связям с органами государственной власти, ESG и благотворительных программ "МакДональдс".

Менеджер по связям с органами государственной власти, ESG и благотворительных программ "МакДональдс" в Украине, Чехии и Словакии Кристина Линиченко. Фото: пресс-служба

Как единый рынок меняет ежедневную работу

Объединение Украины, Чехии и Словакии в один рынок в 2023 году стало важным шагом для "МакДональдс" и существенно изменило ежедневную работу компании. Для офисов трех стран это означало не только изменение географии ответственности, но и принципиально новый подход к планированию и реализации стратегии компании. Теперь коллеги в Киеве, Праге и Братиславе — это одна команда, разрабатывающая решение сразу на три страны.

Максим Иванов, менеджер по изучению поведения клиентов "МакДональдс" в Украине, Чехии и Словакии, подчеркивает:

"Работа на рынке из трех стран требует совершенно иного мышления, ведь результаты нашей работы влияют не только на более 120 ресторанов в Украине, а на более 300 ресторанов в трех странах, а также на миллионы наших клиентов одновременно".

Взаимное культурное и профессиональное обогащение позволяет сотрудникам расширять профессиональные горизонты и открывает новый уровень сотрудничества.

"Команды работают над планами, которые охватывают несколько стран, что требует креативности и глубокого интереса к тому, что ты делаешь. Любые проекты мы начинаем с анализа информации о стране и ее контексте, ведь важно не только то, что мы будем делать, но и почему и как. А главное, релевантно ли это для потребителя в других. стран, надо учитывать множество факторов — от законодательных требований к культурным особенностям каждой страны. Это челлендж для специалиста, но и прекрасная возможность для развития, которая позволяет расти быстрее и учит мыслить стратегически".

Менеджер по изучению поведения клиентов "МакДональдс" в Украине, Чехии и Словакии Максим Иванов. Фото: пресс-служба

Работа на объединенном рынке в "МакДональдс" отражает принципы современного глобального бизнеса: работники из разных департаментов и стран объединяются для запуска новых продуктов, технологий, маркетинговых кампаний или ESG-инициатив.

"Яркий пример — наша благотворительная инициатива "Долонька щастя", которая более 20 лет была исключительно украинским проектом. В 2024 году мы ее успешно масштабировали в Чехию и Словакию и теперь кампанию проводим в трех странах одновременно. Такая практика значительно повышает эффективность работы и качество решений", — отмечает Кристина.

Обмен происходит и в обратном направлении. К примеру, в 2024 году в меню в Украине уже дважды появлялись популярные бургеры Биг Биф Чиз и Биг Чикен Чиз. Эти позиции вдохновлены чешской "Сырной сагой" — ежегодной кампанией с акцентом на блюда с разными видами сыра, которые пришлись по вкусу и в Украине.

Глобальные возможности

"МакДональдс" — это большой механизм, работающий более чем в 100 странах. Для сотрудников это означает доступ к глобальным знаниям, технологиям и подходам, которые уже доказали свою эффективность в других странах. Команды могут заимствовать проверенные инструменты и практики со всего мира.

"Одно из преимуществ работы в "МакДональдс" — это настоящая интеграция в глобальное сообщество. Мы работаем в синергии с командами из других стран, обсуждаем самые интересные проекты, делимся собственными наработками. Например, наша стратегия по устойчивому развитию формируется не только в офисе в Киеве, но и на глобальном уровне — это также совместная работа". участие в этих процессах: мы адаптируем международные подходы к местному контексту, добавляем свои идеи и решения. Это постоянный двусторонний обмен", — делится Кристина.

Работа в международных командах и с глобальными проектами позволяет формировать более широкий горизонт понимания бизнеса, а в перспективе — строить международную карьеру в компании. Люди могут проходить стажировку и обучение в других странах, а затем возвращаться с новыми компетенциями, которые помогают трансформировать локальные процессы.