Бренд-лавмарк мільйонів: за лаштунками офісу "МакДональдз"

"МакДональдз" — бренд, знайомий мільйонам українців. Для когось це історії з дитинства, перші зустрічі з друзями, сімейні обіди, а для когось — перше місце роботи. У 2024 році “МакДональдз” в Україні відвідали 103 млн людей, а рівень задоволеності клієнтів в Україні стабільно зростає. Цей досвід щодня створюють понад 10 тис. працівників ресторанів по всій країні. Але за знайомим логотипом стоїть ще й величезна команда “за лаштунками”, яка безпосередньо долучається до розвитку бренду “МакДональдз”. Тож розповідаємо про тих, хто творить бренд-лавмарк сьогодні. Які можливості відкриває компанія для фахівців і що насправді означає бути частиною глобальної компанії?

Працювати з брендом, який ти любиш з дитинства

"МакДональдз" — це без перебільшення знакова частина культури, символ стабільності та довіри, що супроводжує українців уже понад чверть століття. За 28 років на ринку компанія суттєво масштабувала бізнес і перетворилась з мережі ресторанів швидкого обслуговування на стратегічного партнера держави та приклад соціально відповідального бізнесу, що сплачує мільярди податків щороку, підтримує громади через реальні дії та інвестує у відновлення й локальний розвиток. Компанія задає стандарти операційної ефективності, управління людьми, сталого розвитку, впроваджує технологічні інновації та будує культуру інклюзивності. І це лише частина того, чим живе "МакДональдз" сьогодні.

Вплив "МакДональдз" на ринок праці в Україні важко переоцінити: за весь період тут працювали понад 100 тис. людей. А ще тисячі співпрацювали з брендом у суміжних галузях — у компаніях локальних партнерів та постачальників. Робота з брендом такого масштабу для фахівців означає мати реальний вплив на досвід мільйонів клієнтів та майбутнє індустрії загалом.

"Для мене робота тут — це про ініціативи, які реально впливають на людей та громади. Бути частиною компанії з глибокими цінностями, яка має довіру суспільства й активно чинить позитивні зміни, дійсно надихає", — ділиться Крістіна Лініченко, менеджерка зі зв’язків з органами державної влади, ESG та благодійних програм "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині.

Менеджерка зі зв’язків з органами державної влади, ESG та благодійних програм "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині Крістіна Лініченко. Фото: прес-служба

Як єдиний ринок змінює щоденну роботу

Об’єднання України, Чехії та Словаччини в один ринок у 2023 році стало важливим кроком для "МакДональдз" і суттєво змінило щоденну роботу компанії. Для офісів трьох країн це означало не лише зміну географії відповідальності, а й принципово новий підхід до планування та втілення стратегії компанії. Тепер колеги у Києві, Празі та Братиславі — це одна команда, яка розробляє рішення одразу на три країни.

Максим Іванов, менеджер з вивчення поведінки клієнтів "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині, підкреслює:

"Робота на ринку з трьох країн потребує зовсім іншого мислення, адже результати нашої роботи впливають не лише на понад 120 ресторанів в Україні, а на більш ніж 300 ресторанів у трьох країнах, а також на мільйони наших клієнтів одночасно".

Взаємне культурне й професійне збагачення дозволяє співробітникам розширювати професійні горизонти та відкриває новий рівень співпраці. Максим додає:

"Команди працюють над планами, які охоплюють кілька країн, що потребує креативності та глибокого інтересу до того, що ти робиш. Будь-які проєкти ми починаємо з аналізу інформації про країну та її контексту, адже важливо не тільки те, що ми будемо робити, але й чому та як. А головне, чи релевантно це для споживача в іншій країні. Тож коли ти ухвалюєш рішення, які стосуються трьох країн, треба враховувати безліч факторів — від законодавчих вимог до культурних особливостей кожної країни. Це челендж для фахівця, але й чудова можливість для розвитку, яка дозволяє зростати швидше та вчить мислити стратегічно".

Менеджер з вивчення поведінки клієнтів "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині Максим Іванов. Фото: прес-служба

Робота на об’єднаному ринку в "МакДональдз" відображає принципи сучасного глобального бізнесу: працівники з різних департаментів і країн об’єднуються для запуску нових продуктів, технологій, маркетингових кампаній чи ESG-ініціатив.

"Яскравий приклад — наша благодійна ініціатива "Долонька щастя", яка понад 20 років була виключно українським проєктом. У 2024 році ми її успішно масштабували до Чехії та Словаччини і тепер кампанію проводимо у трьох країнах водночас. Така практика значно підвищує ефективність роботи та якість рішень", — наголошує Крістіна.

Обмін відбувається й у зворотному напрямку. Наприклад, у 2024 році в меню в Україні вже двічі з’являлись популярні бургери Біг Біф Чіз та Біг Чікен Чіз. Ці позиції натхненні чеською "Сирною сагою" — щорічною кампанією з акцентом на страви з різними видами сиру, яка припала до смаку і в Україні.

Глобальні можливості

"МакДональдз" — це великий механізм, який працює у понад 100 країнах. Для співробітників це означає доступ до глобальних знань, технологій та підходів, які вже довели свою ефективність в інших країнах. Команди мають змогу запозичувати перевірені інструменти й практики з усього світу.

"Одна з переваг роботи у "МакДональдз" — це справжня інтеграція у глобальну спільноту. Ми працюємо в синергії з командами з інших країн, обговорюємо найцікавіші проєкти, ділимось власними напрацюваннями. Наприклад, наша стратегія зі сталого розвитку формується не лише в офісі у Києві, а й на глобальному рівні — це спільна робота команд із різних країн та центрального офісу корпорації. Наш ринок теж бере участь у цих процесах: ми адаптуємо міжнародні підходи до місцевого контексту, додаємо свої ідеї та рішення. Це постійний двосторонній обмін", — ділиться Крістіна.

Робота у міжнародних командах і з глобальними проєктами дозволяє формувати ширший горизонт розуміння бізнесу, а у перспективі — будувати міжнародну кар’єру в компанії. Люди можуть проходити стажування та навчання в інших країнах, а потім повертатися з новими компетенціями, які допомагають трансформувати локальні процеси.