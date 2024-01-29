BROCARD подвергся очередной информационной атаке от конкурентов, – заявление компании

В заявлении, опубликованном сегодня на сайте группы компаний BROCARD, говорится о запуске очередной информационной кампании, вредящей ее репутации. За информационными атаками, по мнению руководства BROCARD, стоят конкуренты, заинтересованные в разрушении ее бизнеса.

В BROCARD напоминают, что более четверти столетия группа компаний ведет свою деятельность в Украине чисто и прозрачно. Особенно некстати запуск очередной «черной» кампании против группы BROCARD выглядит на фоне недавнего заявления Президента Украины Владимира Зеленского, главной темой которого была необходимость всесторонней поддержки прозрачного отечественного бизнеса, - говорится на официальном сайте компании

В BROCARD напомнили, что даже в условиях полномасштабной войны и вынужденного закрытия ряда магазинов, компании удалось сохранить 70% коллектива, которые все время продолжали официально получать заработную плату. Как отмечено в заявлении BROCARD, фонд оплаты труда совокупно за 2022 и 2023 годы составляет 872 млн. грн. Сумма налогов, уплаченных группой BROCARD в бюджет за 2023 год составила 590 млн. грн. А за два последних военных года поступления в государственный бюджет составили 1 млрд. 263 млн. грн. С начала полномасштабного вторжения компания осуществляет постоянную адресную помощь ВСУ. К концу января 2024 года она достигла почти 190 млн. гривен.

«Развивать бизнес, находясь под постоянными обстрелами – это, на мой взгляд, настоящий героизм. Я не перестаю гордиться достижениями руководства и коллектива BROCARD. Для меня все они – настоящие патриоты, заботящиеся о сотрудниках и их семьях, пытаются претворить в жизнь мечты клиентов, платят налоги государству и помогают вооруженным силам бороться с захватчиками. Я счастлив, что могу внести свой вклад в это общее благородное дело», – говорит Филипп Бенасен, владелец BROCARD.

«BROCARD, чья история в Украине начинается с 1997 года, несмотря на несколько смен владельцев, всегда был и остается украинским бизнесом. Сегодня это легендарный украинский бренд, символ красоты для нескольких поколений наших соотечественников», – подчеркивает директор компании Людмила Севрюк.

Коллектив BROCARD искренне рассчитывает на конкретную поддержку со стороны государства, которая позволит и дальше беспрепятственно развивать бизнес группы компаний на украинском рынке и будет способствовать прекращению необоснованных информационных атак на BROCARD, подчеркивается в заявлении.