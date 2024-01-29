BROCARD зазнав чергової інформаційної атаки від конкурентів, – заява компанії

В заяві, опублікованій сьогодні на сайті групи компаній BROCARD йдеться про запуск чергової інформаційної кампанії, що шкодить її репутації За інформаційними атакам на неї, на думку керівництва BROCARD, стоять конкуренти, зацікавлені у руйнуванні її бізнесу.

В BROCARD нагадують, що більше чверті сторіччя група компаній чисто та прозоро веде свою діяльність в Україні. Особливо недоречно запуск чергової «чорної» кампанії проти групи BROCARD виглядає на тлі нещодавньої заяви Президента України Володимира Зеленського, головною темою якої була необхідність всебічної підтримки прозорого вітчизняного бізнесу, - про це йдеться на офіційному сайті компанії

У BROCARD нагадали, що навіть в умовах повномасштабної війни і вимушеного закриття ряду магазинів, компанії вдалося зберегти 70% колективу, які увесь час продовжували офіційно отримувати заробітну платню. Як зазначено в заяві BROCARD, фонд оплати праці сукупно за 2022 і 2023 роки становить 872 млн. грн. Сума податків, сплачених групою BROCARD до бюджету за 2023 рік, склала 590 млн. грн. А за два останні воєнні роки надходження до державного бюджету склали 1 млрд. 263 млн. грн. З початку повномасштабного вторгнення компанія здійснює постійну адресну допомогу ЗСУ. На кінець січня 2024 року вона сягнула майже 190 млн. гривень.

«Розвивати бізнес, перебуваючи під постійними обстрілами, – це, на мій погляд, справжній героїзм. Я не припиняю пишатися досягненнями керівництва та колективу BROCARD. Для мене всі вони – справжні патріоти, що піклуються про співробітників та їх родини, намагаються втілити в життя мрії клієнтів, платять податки державі та допомагають збройним силам боротися із загарбниками. Я щасливий, що можу зробити свій внесок у цю спільну благородну справу», – каже Філіп Бенасен, власник BROCARD.

«BROCARD, чия історія в Україні починається з 1997 року, незважаючи на декілька змін власників, завжди був і залишається українським бізнесом. Сьогодні це – легендарний український бренд, символ краси для декількох поколінь наших співвітчизників», – підкреслює директор компанії Людмила Севрюк.

Колектив BROCARD щиро розраховує на конкретну підтримку з боку держави, яка дозволить і надалі безперешкодно розвивати бізнес групи компаній на українському ринку і сприятиме припиненню необґрунтованих інформаційних атак на BROCARD, підкреслюється у заяві.