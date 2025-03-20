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Цена лидерства: темы и спикеры панельной дискуссии на BWS 2025
Когда современный мир сталкивается с экономическими вызовами, украинский бизнес показывает свою устойчивость и оказывает влияние на глобальный рынок. Лидерство и инновации становятся ключевыми факторами успеха. Эти важные аспекты мы обсудим во время панельной дискуссии "Цена лидерства" на Business Wisdom Summit 11 апреля 2025 года.
Спикеры панели:
- Мауро Лонгобардо, генеральный директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог";
- Петр Чернышев, председатель наблюдательного совета Киевского авиационного института;
- Маси Найем , основатель ОО "Принцип" и юридической компании "Миллер";
- Юлия Жовтяк , директор Государственной службы занятости Украины;
- Марк Петкевич , генеральный директор сети супермаркетов NOVUS;
- Юлия Ярмоленко , председатель наблюдательного совета компании "Киевский БКК".
Модератор: Игорь Кабузенко, управляющий партнер Ward Howell Ukraine.
Во время дискуссии топ-менеджеры ответят на актуальные вопросы:
→ Экономические вызовы: как рост тарифов, нестабильная налоговая политика и высокая стоимость ресурсов влияют на конкурентоспособность национального бизнеса?
→ Дерегуляция: возможно ли снижение государственного давления на бизнес для защиты от коррупции и бюрократии?
→ Кадровый дефицит: стратегии привлечения ветеранов, студентов, иностранцев и пенсионеров для усиления команд.
Приглашаем вас присоединиться к панельной дискуссии, чтобы совместно определить будущее украинского бизнеса!
Больше информации на сайте: https://bws.delo.ua/