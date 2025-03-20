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Категория
Бизнес
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Цена лидерства: темы и спикеры панельной дискуссии на BWS 2025

Business Wisdom Summit
Business Wisdom Summit состоится 11 апреля 2025 года.

Когда современный мир сталкивается с экономическими вызовами, украинский бизнес показывает свою устойчивость и оказывает влияние на глобальный рынок. Лидерство и инновации становятся ключевыми факторами успеха. Эти важные аспекты мы обсудим во время панельной дискуссии "Цена лидерства" на Business Wisdom Summit 11 апреля 2025 года.

Спикеры панели:

  • Мауро Лонгобардо, генеральный директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог";
  • Петр Чернышев, председатель наблюдательного совета Киевского авиационного института;
  • Маси Найем , основатель ОО "Принцип" и юридической компании "Миллер";
  • Юлия Жовтяк , директор Государственной службы занятости Украины;
  • Марк Петкевич , генеральный директор сети супермаркетов NOVUS;
  • Юлия Ярмоленко , председатель наблюдательного совета компании "Киевский БКК".
Фото 2 — Цена лидерства: темы и спикеры панельной дискуссии на BWS 2025

Модератор: Игорь Кабузенко, управляющий партнер Ward Howell Ukraine.

Во время дискуссии топ-менеджеры ответят на актуальные вопросы:

Экономические вызовы: как рост тарифов, нестабильная налоговая политика и высокая стоимость ресурсов влияют на конкурентоспособность национального бизнеса?

Дерегуляция: возможно ли снижение государственного давления на бизнес для защиты от коррупции и бюрократии?

Кадровый дефицит: стратегии привлечения ветеранов, студентов, иностранцев и пенсионеров для усиления команд.

Приглашаем вас присоединиться к панельной дискуссии, чтобы совместно определить будущее украинского бизнеса!

Больше информации на сайте: https://bws.delo.ua/  