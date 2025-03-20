Цена лидерства: темы и спикеры панельной дискуссии на BWS 2025

Когда современный мир сталкивается с экономическими вызовами, украинский бизнес показывает свою устойчивость и оказывает влияние на глобальный рынок. Лидерство и инновации становятся ключевыми факторами успеха. Эти важные аспекты мы обсудим во время панельной дискуссии "Цена лидерства" на Business Wisdom Summit 11 апреля 2025 года.

Спикеры панели:

Мауро Лонгобардо , генеральный директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог";

Петр Чернышев , председатель наблюдательного совета Киевского авиационного института;

Маси Найем , основатель ОО "Принцип" и юридической компании "Миллер";

Юлия Жовтяк , директор Государственной службы занятости Украины;

Марк Петкевич , генеральный директор сети супермаркетов NOVUS;

Юлия Ярмоленко , председатель наблюдательного совета компании "Киевский БКК".

Модератор: Игорь Кабузенко, управляющий партнер Ward Howell Ukraine.

Во время дискуссии топ-менеджеры ответят на актуальные вопросы:

→ Экономические вызовы: как рост тарифов, нестабильная налоговая политика и высокая стоимость ресурсов влияют на конкурентоспособность национального бизнеса?

→ Дерегуляция: возможно ли снижение государственного давления на бизнес для защиты от коррупции и бюрократии?

→ Кадровый дефицит: стратегии привлечения ветеранов, студентов, иностранцев и пенсионеров для усиления команд.

Приглашаем вас присоединиться к панельной дискуссии, чтобы совместно определить будущее украинского бизнеса!

Больше информации на сайте: https://bws.delo.ua/