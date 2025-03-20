Ціна лідерства: теми та спікери панельної дискусії на BWS 2025

Коли сучасний світ стикається з економічними викликами, український бізнес демонструє свою стійкість і впливає на глобальний ринок. Лідерство та інновації стають ключовими чинниками успіху. Ці важливі аспекти ми обговоримо під час панельної дискусії "Ціна лідерства" на Business Wisdom Summit 11 квітня 2025 року.

Спікери панелі:

Мауро Лонгобардо , генеральний директор ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";

Петро Чернишов , голова наглядової ради Київського авіаційного інституту;

Масі Найєм , засновник ГО "Принцип" та юридичної компанії "Міллер";

Юлія Жовтяк , директорка Державної служби зайнятості України;

Марк Петкевич , генеральний директор мережі супермаркетів NOVUS;

Юлія Ярмоленко , голова наглядової ради компанії "Київський БКК".

Модератор: Ігор Кабузенко, керівний партнер Ward Howell Ukraine.

Під час дискусії топменеджери дадуть відповіді на актуальні запитання:

→ Економічні виклики: як зростання тарифів, нестабільна податкова політика і висока вартість ресурсів впливають на конкурентоспроможність національного бізнесу?

→ Дерегуляція: чи можливе зниження державного тиску на бізнес для захисту від корупції та бюрократії?

→ Кадровий дефіцит: стратегії залучення ветеранів, студентів, іноземців та пенсіонерів для посилення команд.

Запрошуємо вас приєднатися до панельної дискусії, щоб разом визначити майбутнє українського бізнесу!

Більше інформації на сайті: https://bws.delo.ua/