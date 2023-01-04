Через что придется пройти на пути к должности СЕО: история одного кейса

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Престижный зарубежный вуз, красный диплом, бизнес-школы и успешный успех повсюду, где только делаешь шаг. Так, некоторые представляют себе историю карьеры СЕО, или, проще говоря, главного исполнительного директора. На самом деле путь у каждого будущего СЕО разный: от постепенного подъема по карьерной лестнице, до постоянных поражений до тех пор, пока не научишься на ошибках и не достигнешь своей цели.

Но стоит ли этот путь конечной цели? Одно дело видеть СЕО только в кино и воображать красивый кабинет с панорамными окнами, брендовый костюм и рабочий день, где ты открываешь ноутбук, пьешь кофе и день завершился. На деле ты работаешь иногда и на лестнице в кинотеатре, и в спортивной одежде, а не с одной чашкой кофе.

СЕО компании — шестирукий Шива, умело менеджерирующий команды, отвечающий за компанию, разбирается в бизнесе, умеет говорить «нет» и выступает звеном между инвесторами, компанией и продуктом.

У каких специалистов больше шансов стать крупными руководителями?

Большинство CEO начинающих компаний не получали степеней MBA и не имели значительного управленческого опыта за плечами. Лучшие управленцы учатся на своих же ошибках или у уже существующего СЕО компании, передающего собственный опыт. И все же нужно иметь качественный бэкграунд. Прежде всего, ближе всего к СЕО — PR-директора, финансовые директора и HR-директора.

Если же говорить об индустрии ИТ, СЕО компании не всегда имеют опыт айтовца. Я могу подтвердить это на собственном опыте. До работы в Европейской ассоциации программной инженерии EASE я не имела опыта в ИТ-сфере, и за 2 года провела эффективную работу. Ведь человек, приходящий совсем из другого направления, имеет незаангажированный взгляд, свежие идеи, он не боится выходить за рамки, ведь их просто не имеет. В нашей ассоциации почти все члены команды не по ИТ, однако наши результаты говорят о качественной работе. Мы не ограничиваем себя правилами, я поздравляю в команде любой полет фантазии: придумываем новые форматы, новые проекты, которые приносят пользу как развитию ассоциации и нашему комьюнити, так и непосредственно резидентам.

При выборе СЕО или во время карьерного пути я бы советовала обратить внимание на свои hard и soft skills. Если технически руководителя можно подтянуть, то стать хорошим менеджером без софтов скилов почти невозможно. Самый главный навык – умение брать ответственность, и не только за себя, а за всю компанию. Кроме того, нужно уметь создавать команду и правильно распределять обязанности. Креативный человек утонет в рутинных задачах, равно как и стратег не придумает невероятную идею.

Трансформации по пути в СЕО

Первое, чему я научилась, это управлять командой. Раньше я всегда работала одна, и мне объективно трудно было научиться делегировать задачи, менеджерить работу команды, а тем более брать ответственность за всех, кто работает. Ведь до этого крутой результат зависел только от меня, а в должности СЕО ты командный игрок.

В первые несколько месяцев я контролировала все, что могла, каждый малейший процесс. Но когда операционной работы стало слишком много, она начала учиться делегировать задачи и полноценно доверять своей команде. Это первый переломный момент в моей карьере СЭО, когда я открыла для себя делегирование и поняла, что это не конец вселенной: работа идет, задачи выполнены, проект продолжается. В это время ты будто выдыхаешь и понимаешь, что теперь имеешь время на более глобальные вещи, которые и должно делать директор: стратегия, прогнозирование, планирование пути развития компании, планирование будущих проектов.

Второе, что меня постигло в должности СЭО — необходимость отдавать ответственность вспять. Когда ты директор, ты и так отвечаешь за все на свете, но когда к тебе приходят люди из команды со своими проблемами и вопросами, иногда тебе приходится разбираться с этим. Пока ты не научишь команду быть самостоятельными.

Конечно, не стоит мерить всех по себе: если ты вывозишь все на свете, то все остальные так умеют. Однако теперь, когда ко мне приходят с проблемами или задачами и хотят переложить на меня ответственность, я прошу у сотрудника несколько вариантов решения этих задач. Так он начинает видеть разные выходы из ситуации. Постепенно отдавая ответственность людям из команды, они становятся более самостоятельными, и в следующий раз прежде чем прийти с проблемой, человек увидит варианты ее решения. Этот процесс занимает время, но в перспективе он очень эффективен для любого проекта.

Третий урок, который я получила в должности СЕО, не обязательно отвечать всем в ту же секунду, когда к тебе обратились. Когда ты постоянно разорван в разных проектах, задачах, ты не можешь сконцентрироваться на одной работе. Здесь отвечаешь на сообщение, там на звонок, еще с одной стороны у тебя просят помощи. СЕО важно концентрироваться на своих больших и важных глобальных задачах, а не дергаться от SMS к SMS. Я научилась отключать себя от разных соцсетей, разделяться на мелкие задачи и проверять все вокруг. Это позволило мне стать более продуктивной, а моей команде более самостоятельными. Я поняла, что люди справляются и без меня, а мое присутствие важно только в глобальных вопросах.

Какие вопросы стоит себе задать, чтобы понять, готов ли ты стать менеджером C-level?

1. Готов ли ты отвечать перед собственником бизнеса и отвечать за проекты, людей, финансы, ресурсы и время. Ведь C-level менеджер – человек с большим количеством разноплановой ответственности: репутация, пиар, прибыль, продажи.

2. Готов ли ты учиться . Чтобы быть СЕО, нужно разбираться чуть ли не во всех сферах. Конечно, приняв должности, ты можешь быть не слишком опытным, поэтому надо иметь силу и желание научиться разбираться в финансовых вопросах. Получение новых скилов – постоянный процесс, который нельзя поставить на стоп, иначе твоя работа будет просто неэффективной.

3. Готов ли ты выходить из своей зоны комфорта. Каждый день придется держать удар как внутри команды, так и перед инвесторами и владельцами бизнеса.

4. Умеешь ли ты делегировать и концентрироваться? Умение доверять команды, правильно раздавать задачи и расставлять приоритеты – залог качественной работы всей компании. Научись слышать команду, понимать специфику каждого человека.

5. Готов ли ты к скорым переменам? В наше нестабильное время нужно быть мобильным, быстро реагировать на изменения и приспосабливаться к ним. СЕО должно уметь чувствовать колебания и делать все возможное, чтобы этого не почувствовали другие.

Если ты готов к таким вызовам – добро пожаловать в должность СЕО! Ты готов к этому.