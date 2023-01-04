Через що доведеться пройти на шляху до посади СЕО: історія одного кейсу

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Престижний закордонний ВНЗ, червоний диплом, бізнес-школи та успішний успіх всюди, де тільки-но робиш крок. Так деякі уявляють собі історію кар’єри СЕО, або, простіше кажучи, головного виконавчого директора. Насправді шлях у кожного майбутнього СЕО різний: від поступового підйому кар’єрними сходами, до постійних поразок аж доки не навчишся на помилках і не досягнеш своєї мети.

Та чи вартий цей шлях кінцевої мети? Одна справа бачити СЕО лише в кіно і уявляти красивий кабінет з панорамними вікнами, брендовий костюм та робочий день, де ти відкриваєш ноутбук, п’єш каву і день завершився. На ділі ти працюєш інколи і на сходах в кінотеатрі, і в спортивному одязі та не з однією чашкою кави.

СЕО компанії — шестирукий Шива, який вправно вміє менеджерити команди, відповідає за компанію, розуміється на бізнесі, вміє казати «ні» та виступає ланкою між інвесторами, компанією та продуктом.

В яких спеціалістів найбільше шансів стати великими керівниками?

Більшість CEO компаній-початківців не отримували ступенів MBA і не мали значного управлінського досвіду за плечима. Найкращі управлінці вчаться на своїх же помилках або у вже існуючого СЕО компанії, який передає власний досвід. Та все ж треба мати якісний бекграунд. Перш за все найближче до СЕО — PR-директори, фінансові директори та HR-директори.

Якщо ж казати про індустрію ІТ, СЕО компанії не завжди мають досвід айтівця. Я можу це підтвердити на власному досвіді. До роботи в «‎Європейській асоціації програмної інженерії» EASE я не мала досвіду в ІТ-сфері, та за 2 роки провела ефективну роботу. Адже людина, яка приходить зовсім з іншого напрямку, має незаангажований погляд, свіжі ідеї, вона не боїться виходити за рамки, адже їх просто не має. В нашій асоціації майже усі члени команди не з ІТ, однак наші результати кажуть про якісну роботу. Ми не обмежуємо себе правилами, я вітаю у команді будь-який політ фантазії: вигадуємо нові формати, нові проєкти, які приносять користь як розвитку асоціації та нашого ком’юніті, так і безпосередньо резидентам.

При виборі СЕО чи під час кар’єрного шляху я би радила звернути увагу на свої hard та soft skills. Якщо технічно керівника можна підтягнути, то стати хорошим менеджером без софт скілів майже неможливо. Найголовніша навичка — вміння брати відповідальність, і не лише за себе, а за усю компанію. Окрім того, треба вміти створювати команду та правильно розподіляти обов’язки. Креативна людина потоне в рутинних задачах, так само як і стратег не вигадає неймовірну ідею.

Трансформації на шляху до СЕО

Перше, чого я навчилась, це керувати командою. Раніше я завжди працювала одна і мені об’єктивно важко було навчитись делегувати задачі, менеджерити роботу команди, а тим паче брати відповідальність за усіх, хто працює. Адже до того крутий результат залежав лише від мене, а на посаді СЕО — ти командний гравець.

У перші кілька місяців я контролювала усе, що тільки могла, кожен найменший процес. Але коли операційної роботи стало занадто багато, почала вчитись делегувати задачі й повноцінно довіряти своїй команді. Це перший переломний момент в моїй кар’єрі СЕО, коли я відкрила для себе делегування і зрозуміла, що це не кінець всесвіту: робота іде, задачі виконані, проєкт продовжується. У цей час ти ніби видихаєш і розумієш, що тепер маєш час на більш глобальні речі, які і має робити директор: стратегія, прогнозування, планування шляху розвитку компанії, планування майбутніх проєктів.

Друге, що мене спіткало на посаді СЕО — потреба віддавати відповідальність назад. Коли ти директор, ти і так відповідаєш за усе на світі, однак коли до тебе приходять люди з команди зі своїми проблемами і питаннями, інколи тобі доводиться розбиратись з цим. Аж допоки ти не навчиш команду бути самостійними.

Звичайно, не варто міряти всіх по собі: якщо ти вивозиш усе на світі, то й усі інші так вміють. Однак тепер, коли до мене приходять із проблемами або задачами й хочуть перекласти відповідальність на мене, я прошу у співробітника декілька варіантів розв'язання цих задач. Так він починає бачити різні виходи із ситуації. Поступово віддаючи відповідальність людям з команди вони стають більш самостійними, і наступного разу перш ніж прийти з проблемою, людина побачить варіанти її вирішення. Цей процес займає час, але в перспективі він надзвичайно ефективний для будь-якого проєкту.

Третій урок, який я отримала на посаді СЕО — не обов’язково відповідати усім у ту ж саму секунду, коли до тебе звернулись. Коли ти постійно розірваний у різних проєктах, задачах, ти не можеш сконцентруватись на одній роботі. Тут відповідаєш на повідомлення, там на дзвінок, ще з одної сторони в тебе просять допомоги. СЕО важливо концентруватись на своїх великих і важливих глобальних задачах, а не смикатись від SMS до SMS. Я навчилась відключати себе від різних соцмереж, розділятись на дрібні задачі і перевіряти все навкруги. Це дозволило мені стати більш продуктивною, а моїй команді — більш самостійними. Я зрозуміла, що люди справляються і без мене, а моя присутність важлива лише у глобальних питаннях.

Які питання варто собі поставити щоб зрозуміти, чи готовий ти стати менеджером C-level?

1. Чи готовий ти відповідати перед власником бізнесу та бути відповідальним за проєкти, людей, фінанси, ресурси та час. Адже C-level менеджер — людина з великою кількістю різнопланової відповідальності: репутація, піар, прибуток, продажі.

2. Чи готовий ти вчитись. Щоб бути СЕО треба розбиратись чи не в усіх сферах. Звичайно, прийнявши посади ти можеш бути не надто досвідченим, тому треба мати силу та бажання навчитись розбиратись у фінансових питаннях. Отримання нових скілів — постійний процес, який не можна поставити на стоп, інакше твоя робота просто буде неефективною.

3. Чи готовий ти виходити зі своєї зони комфорту. Щодня доведеться тримати удар як всередині команди, так і перед інвесторами і власниками бізнесу.

4. Чи вмієш ти делегувати та концентруватись. Вміння довіряти команди, правильно роздавати задачі та розставляти пріоритети — запорука якісної роботи усієї компанії. Навчись чути команду, розуміти специфіку кожної людини.

5. Чи готовий ти до швидких змін? У наш нестабільний час треба бути мобільним, швидко реагувати на зміни та пристосовуватись до них. СЕО має вміти відчувати коливання та робити усе можливе, щоб цього не відчули інші.

Якщо ти готовий до таких викликів — ласкаво просимо до посади СЕО! Ти готовий до цього.