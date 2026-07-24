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Категория
Бизнес
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Цифровое государство или бюрократический круговорот? Почему бизнес не должен доказывать очевидное

Государство вправе собирать данные. Но если эта информация уже есть в ее реестрах – требовать ее повторно от бизнеса недопустимо.

Именно вокруг этого принципа сейчас разворачивается дискуссия по поводу новой отчетности по вкладу в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

В прошлом году мы кардинально изменили эту систему. Логика проста и справедлива: не выполнил норматив по трудоустройству – платишь взнос; выполнил – обязанность отсутствует. Безусловно, администрирование и контроль за исполнением норматива требуют данных. Появление новой отчетности само по себе является логичным шагом.

Однако при практической реализации мы столкнулись с чисто бюрократическим перегибом.

Минфин разработал проект формы отчета, который работодатели впервые должны подать уже до 10 августа (за ІІ квартал 2026 года). И предлагаемый подход предполагает, что подавать его должны практически все. Включая тех, у кого работает менее 8 человекто есть теми, на кого этот норматив вообще не распространяется по закону.

Желание охватить всех и убедиться, что долг нигде не "потерялся", понятно. Но нужна ли для этого дополнительная бумажка?

Что мы имеем по факту?

  1. Данные уже есть. Государство ежеквартально получает персонифицированные данные о каждом работнике через объединенную отчетность по ЕСВ и НДФЛ. ГНС и Пенсионный фонд прекрасно видят, имеет ли работодатель хотя бы 8 работников.
  2. Нулевая правовая ценность. Как бы вы ни считали специальные или статистические показатели для микропредприятия с тремя работниками – порог не превышен. Для него этот отчет не имеет смысла.
  3. Излишнее давление. Требовать от бизнеса представлять отчет только для того, чтобы сказать "это меня не касается" – это дополнительные часы работы бухгалтера и постоянный риск штрафа за чисто формальное нарушение.

Микропредприятие не должно ежеквартально доказывать государству, что государство и так видит в собственных реестрах.

Как должно работать современное государство?

Если информация есть в государственных системах, органы власти должны обмениваться ею между собой, а не переводить эту работу на предпринимателей.

Решение здесь максимально простое и логичное:

  • Освободить от представления отчета работодателей, у которых количество работников гарантировано ниже порога (менее 8 человек).
  • Устанавливать факт непревышения порога автоматически – на основе уже имеющихся данных объединенной отчетности по ЕСВ и НДФЛ.
  • Применять отчетность исключительно к тем, кто пересек порог и действительно подпадает под администрирование взноса.

Государство должно запрашивать только те данные, которыми оно действительно не располагает. Работаем над этим усовершенствованием.