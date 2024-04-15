Что объединяет ветеранов и франчайзинговый бизнес и при чем здесь Ощадбанк?

"Военно-воздушные силы – это прежде всего честность, совершенство и преданность, и эти качества подготовили меня к усердию и усердию в трудовой деятельности. Я не пытаюсь выбрать легкий путь, работа всегда будет выполнена правильно". Это сказал Марк Стюарт, офицер ВВС США в отставке и ныне – франчайзи Office Pride.

Эти слова размещены на сайте VetFran, инициативе, призванной привлечь американских ветеранов к участию во франчайзинговом бизнесе. Такие инициативы в США не единичны и, исходя из статистики, очень успешны. Ветераны в США составляют около 7% населения, при этом во франчайзинговом бизнесе их 14%. Франчайзи-ветераны чаще нанимают ветеранов как сотрудников, и 65% франчайзеров отметили, что количество наемных на работу ветеранов за последние годы возросло.

Почему участие ветеранов во франчайзинговых проектах – ситуация win-win для обеих сторон сотрудничества? Потому что ветеранов всегда привлекала такая бизнес-модель, и франчайзеры давно признали, что ветераны являются одними из самых квалифицированных, мотивированных и успешных потенциальных франчайзи.

Когда ветераны возвращаются в мирную жизнь, им присущи лидерские навыки. Боевой опыт – это о мотивации людей, совершенствовании процессов и выполнении поставленных задач. Как и военные, успешные франчайзи работают в команде. При этом речь идет как о команде франчайзингового заведения, так и в более широком смысле – команде всего франчайзингового проекта.

Развитый франчайзинговый бизнес работает по проверенным схемам и определенным процедурам. Следование инструкциям и точное соблюдение процедур – это составляющие в частности военной подготовки, и это обеспечивает успех франшизы.

Франшизы предполагают обучение. На службе военные проходят интенсивную подготовку и овладевают очень конкретными навыками для выполнения очень конкретных задач. Франшизы также оказывают комплексное обучение и поддержку. Это означает, что ветеран может работать в новой для себя сфере деятельности и, скорее всего, добиться успеха, следуя проверенной бизнес-модели и пройдя тренинговую программу.

Для ветеранов участие во франчайзинговом проекте – хороший баланс между независимостью и финансовой безопасностью. Есть большой потенциал для заработка, а также ценный опыт ведения бизнеса в устоявшейся успешной бизнес-среде.

В Украине сейчас реинтеграция ветеранов в общество – своевременно. Важным аспектом является экономическая реинтеграция. Отдав существенную часть своей жизни защите Украины, ветераны часто остаются за бортом деловой жизни. Люди в тылу продолжают свое профессиональное развитие, на фронте усиливаются совсем другие компетенции.

Возможно, именно поэтому согласно опросам Украинского ветеранского фонда 63% защищающих сейчас Украину после войны хотели бы открыть собственное дело. Только 15% из них готовы быть наемными работниками. Почти 2/3 огромного количества нынешних защитников/защитниц Украины – огромная экономическая армия. При этом по данным Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВО) в Украине уже по состоянию на сентябрь 2023 года было более 850 тысяч ветеранов и членов их семей (а будет в разы больше).

Идея ветеранской франшизы не является абсолютно новой и для Украины. Когда-то на внутренние мероприятия в Ощади приглашали клиента банка Леонида Остальцева, создавшего "зонтичный" бренд для ветеранского бизнеса. В конце 2021 туда входили мобильные точки и кофейни Veterano Coffee, монокондитерская Veterano Brownie, Veterano Bar, сеть Veterano Pizza в шести городах Украины – Киеве, Борисполе, Одессе, Ивано-Франковске, Кривом Рогу и Мариуполе, сервис доставки Veterano Pizza Del.

Согласно информации СМИ, начать ветеранский бизнес могли исключительно ветераны, почти половина сотрудников заведений Veterano Group были бывшими защитниками Украины, адаптировавшимися к гражданской жизни. Часть прибыли заведений направлялась на помощь семьям погибших героев. Посетители пиццерий также могли оставить "подвешенные" пиццы – оплатить заказы для раненых военных в госпиталях. Полномасштабная война сменила приоритеты основателя группы: он вернулся в ряды защитников Украины и сейчас является рядовым патрульной полиции. Бизнес при этом функционирует, ведь, по словам Леонида, к счастью, его есть на кого оставить .

Учитывая все это, мы в Ощаде решили воспользоваться зарубежным и отечественным опытом и разработали специальный кредитный продукт для ветеранов/ветеранок и членов их семей, а также для трудоустраивающих ветеранов бизнесов под названием "Бизнес 4.5.0". Цифры в названии – это военный сленг, означающий «все хорошо». С помощью этого кредита можно приобрести успешную франшизу.

Почему мы посетим то, что "Бизнес 4.5.0" будет популярным?

Первая причина – он дает возможность открыть собственное дело даже тем защитникам Украины, у которых нет предпринимательского опыта. Для уменьшения рисков мы решили предоставлять кредиты только на приобретение франшиз, доказавших свою эффективность. Чтобы быть уверенными в жизнеспособности бизнеса, мы финансируем только аккредитованные франшизы. Инструкции, маркетинговые стратегии, помощь со снабжением – все эти составляющие являются частью франчайзинговой модели, и они помогут ветеранам быстро овладеть нужными бизнес-процессами.

Во-вторых, чтобы условия кредитования были более привлекательными, мы привлекли широкий круг международных и отечественных партнеров. Также предусмотрено шесть льготных месяцев, когда платить проценты не нужно, и льготный тарифный пакет на расчетно-кассовое обслуживание.

И в третьих, реинтеграция ветеранов в Украине сейчас находится в постоянном фокусе государства и общества. Этой теме посвящено много конференций, форумов, совещаний. Над этим вопросом работает не только бизнес, но и государство и третий сектор. Бизнес 4.5.0 является первым специализированным банковским кредитным продуктом для ветеранов, однако рискну предположить, что вскоре таких продуктов будет немало. Мы все чувствуем, что во многом провинились перед нашими защитниками, и поэтому количество подобных инициатив будет только увеличиваться. Нам нужно отблагодарить ветеранов. Новый продукт – один из ответов Ощада на эту потребность.